Lee Dong Wook khiến khán giả sợ đứng hình vì diễn xuất trong phim kinh dị mới

Drama kinh dị thần bí của OCN mang tên Hell is Other People sắp sửa ra mắt có sự tham gia của Lee Dong Wook, Im Si Wan, Lee Jung Eun, Lee Hyun Wook, Park Jong Hwan và Lee Joong Ok. Nội dung phim xoay quanh một tiểu thuyết gia đầy tham vọng chuyển đến Seoul để theo đuổi giấc mơ của mình. Tuy nhiên, khi ở trọ tại một ký túc xá, anh đã gặp những trải nghiệm đáng sợ với những người dân ở đây.

Teaser mới của Hell is Other People vừa tung ra đã cho thấy tạo hình của nhân vật nha sĩ Seo Moon Jo, do Lee Dong Wook thủ vai. Seo Moon Jo có mái tóc xoăn và đeo cặp kính tròn, trông đầy vẻ lương thiện và mẫn cán. Anh chăm sóc bệnh nhân rất nhiệt tình và dịu dàng.

Tuy nhiên, sau khi Seo Moon Jo trở về nhà, anh đã gặp nam chính Yoon Jong Woo (do Im Si Wan thủ vai) mới chuyển đến ký túc xá. Như một bóng ma, anh tiếp cận Yoon Jong Woo từ phía sau. Nam chính giật mình với sự xuất hiện của người lạ và Seo Moon Jo đã hỏi: "Cậu mới chuyển tới đúng không?". Khi Yoon Jong Woo trả lời: "Vâng, xin anh hãy giúp đỡ tôi", anh nha sĩ đã mỉm cười một cách đầy ma quái. Nụ cười của Lee Dong Wook trong đoạn teaser khiến khán giả sởn da gà. Chưa rõ vai trò của Seo Moon Joo trong phim là gì nhưng diễn xuất của Lee Dong Wook đủ để khán giả tò mò về bộ phim.

Nhân vật Lee Dong Wook, được kỳ vọng mang đến nhiều tình tiết hấp dẫn hơn cho bộ phim.

Các nhân vật khác của Hell is Other People là Uhm Bok Soon (Lee Jung Eun), bà chủ của ký túc xá. Yoo Ki Hyuk (Lee Hyun Wook), Byun Deuk Jong (Park Jong Hwan), Hong Nam Bok (Lee Joong Ok).

Hell is Other People sẽ được chiếu vào ngày 31/8.

Chi Chi