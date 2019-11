Lee Jae Wook xác nhận tham gia drama cùng Park Min Young

Sáng 28/10, công ty quản lý VAST Entertainment của Lee Jae Wook cho biết: "Lee Jae Wook xác nhận tham gia drama mới của JTBC I’ll Go to You When the Weather Is Nice (tên tạm thời)".

Đây là bộ phim lãng mạn lấy bối cảnh vùng quê dựa trên tiểu thuyết cùng tên. Những tên tuổi đã xác nhận trước đó là Park Min Young và Seo Kang Joon. Lee Jae Wook sẽ vào vai Lee Jang Woo, người bạn thân của nhân vật do Seo Kang Joon đóng. Anh được mô tả là một chàng trai vui vẻ, ấm áp, luôn sống theo ước muốn của cha mẹ từ nhỏ. Park Min Young vào vai Hae Won, một nữ giáo viên nghệ thuật có nhiều đau buồn trong quá khứ.

(Từ trái qua) Lee Jae Wook, Seo Kang Joon và Park Min Young là bộ ba diễn viên chính trong drama mới của JTBC.

Gần đây, tên tuổi Lee Jae Wook rất được các mọt phim Hàn chú ý. Nam diễn viên sinh năm 1998 đang tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ với vai diễn "trai hư" Baek Kyung trong bộ phim Extraordinary You (MBC). Trước khi góp mặt trong Extraordinary You, tân binh này từng thu phục trái tim khán giả với vai "phi công trẻ", đóng cặp cùng Lee Da Hee trong Search: WWW. Nhiều khán giả cho rằng sự nghiệp phim ảnh của Lee Jae Wook sẽ còn tiến xa trong tương lai.

Lee Jae Wook đang nổi tiếng với vai diễn trong Extraordinary You.

I’ll Go to You When the Weather Is Nice dự kiến lên sóng vào nửa đầu 2020 trên JTBC.

Bee