Lee Young Ae hóa bà mẹ kiên cường sau 14 năm

Find me (tên khác: Bring Me Home) của đạo diễn Kim Seung Woo có sự tham gia của các diễn viên Lee Young Ae, Yoo Jae Myung, Lee Won Geun và Park Hae Joon. Cốt truyện lấy ý tưởng từ những vụ án trẻ em bị mất tích trên đường đi học.

Tạo hình người mẹ của Lee Young Ae trong phim.

Con trai của Jeong Yeon (Lee Young Ae) đã mất tích 6 năm trước. Jung Yeon và chồng cô - Myung Kook (Park Hae Joon) trải qua một khoảng thời gian khó khăn, tuyệt vọng, tội lỗi. Họ chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm lại đứa trẻ. Một ngày nọ, Jeong Yeon nhận được thông báo có người nhìn thấy một đứa trẻ có ngoại hình và vết sẹo như miêu tả đang câu cá trên bãi biển ở ngôi làng xa lạ.

Phim chủ yếu xây dựng hình ảnh người mẹ kiên cường, một mình làm mọi thứ để tìm lại con trai. Dù không có nhân vật phản diện cụ thể nhưng phim cũng đề cập đến lối sống thờ ơ, phê phán việc đề cao chủ nghĩa cá nhân của con người. Ngoại trừ thuyền trưởng Hong, tất cả những người dân trong ngôi làng nơi Jeong Yeon tìm kiếm con trai đều che dấu lỗi lầm trong quá khứ, không còn nhận ra mình đã làm sai điều gì.

‘Nàng Dae Jang Geum‘ Lee Young Ae lột xác thành bà mẹ kiên cường Trailer phim.

Trong trailer giới thiệu, khán giả thấy Lee Young Ae trong vai người mẹ với đôi mắt run rẩy, hành động bất chấp cùng vẻ mặt giận dữ. Nó phá vỡ hình ảnh thanh lịch của Lee Young Ae mà khán giả thân quen từ trước đến nay.

Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Lee Young Ae trên màn ảnh rộng sau 14 năm, kể từ bộ phim Lady Vengeance (2005).

Đại diện của "nàng Dae Jang Geum" cho biết, khi nhận được kịch bản, nữ diễn viên vô cùng ấn tượng bởi câu chuyện mạnh mẽ và cảm động của phim. Nhân vật Jeong Yeon do Lee Young Ae đảm nhận là một bà mẹ với sự biến đổi tâm lý khác nhau. Lee Young Ae nhanh chóng quyết định gặp đạo diễn Kim Seong Woo để nhận vai. Với việc đã là mẹ của hai đứa con ở đời thực, Lee Young Ae cho biết càng có nhiều cảm xúc với nhân vật hơn.

Đoàn làm phim 'Fine me'.

"Bảo bối xứ Hàn" Lee Young Ae ghi dấu ấn trong các drama ăn khách thập niên 1990 - 2000 như Anh em nhà bác sĩ, Pháo hoa, Nàng Dae Jang Geum... Cô bắt đầu chạm ngõ nghệ thuật với vai trò người mẫu quảng cáo từ những năm cuối thập niên 1980 và gia nhập ngành giải trí vào năm 1993 thông qua bộ phim truyền hình How Is Your Husband. Trong 26 năm sự nghiệp, cô không đóng nhiều phim, nhưng mỗi lần nhận kịch bản đều là những vai diễn đòi hỏi nhiều kỹ năng diễn xuất.

Find me sẽ được chiếu trong Discovery Section tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto từ ngày 5 - 15/9. Sau đó, phim sẽ ra rạp tại Hàn Quốc vào tháng 11.

"Bảo bối xứ Hàn" Lee Young Ae ghi dấu ấn trong các drama ăn khách thập niên 1990 - 2000 như Anh em nhà bác sĩ, Pháo hoa, Nàng Dae Jang Geum... Cô bắt đầu chạm ngõ nghệ thuật với vai trò người mẫu quảng cáo từ những năm cuối thập niên 1980 và gia nhập ngành giải trí vào năm 1993 thông qua bộ phim truyền hình How Is Your Husband.

Nhung Mai