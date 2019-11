Lý do Gong Hyo Jin được gọi là 'huyền thoại diễn xuất'

Chủ đề về sự nghiệp phim ảnh của nữ diễn viên Gong Hyo Jin đang thu hút sự chú ý trên diễn đàn TheQoo. Theo một thống kê, Gong Hyo Jin chưa bao giờ đóng chính một drama thất bại nào trong 20 năm qua, kể từ khi ra mắt năm 1999.

Gong Hyo Jin là một trong những nữ diễn viên thực lực của làng phim Hàn.

Tất cả drama do Gong Hyo Jin đóng vai chính không bao giờ đạt rating trung bình thấp hơn 12,9%. Trong làng phim truyền hình Hàn Quốc, nhiều diễn viên có sự nghiệp thành công, nhưng hầu hết mỗi người đều trải qua một vài dự án thất bại. Tuy nhiên, Gong Hyo Jin sở hữu gia tài hội tụ 100% bộ phim có lượt xem cao, cho thấy kỹ năng diễn xuất và mắt chọn kịch bản "đỉnh cao" của cô.

Rating ấn tượng của những bộ phim mà Gong Hyo Jin đóng chính.

Gong Hyo Jin bắt đầu nghiệp diễn từ năm 1999, đã có 20 năm kinh nghiệm trong nghề. Những bộ phim nổi bật cô từng đóng vai chính là Master’s Sun, It’s Okay That’s Love, Producer... Nữ diễn viên được mệnh danh là "nữ hoàng lãng mạn" bởi các tác phẩm lãng mạn của cô đều thành công vang dội. Mặc dù không có thế mạnh về nhan sắc, năng lực diễn xuất và khả năng tương tác với bạn diễn của Gong Hyo Jin chưa bao giờ khiến khán giả truyền hình thất vọng.

Poster phim When the Camellia Blooms.

Gần đây, Gong Hyo Jin tái xuất màn ảnh nhỏ qua bộ phim When the Camellia Blooms (Khi cây trà nở hoa, KBS), đóng cùng đàn em Kang Ha Neul. Trong tập 6 lên sóng ngày 3/10, rating bộ phim đạt 12,9%. Đây là rating cao nhất bộ phim đạt được tính đến nay. Thành tích này cũng giúp cho When the Camellia Blooms tiếp tục là bộ phim có rating cao nhất trên đài trung ương tối thứ 4 và thứ 5 hàng tuần.

Minie