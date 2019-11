Back to Ione

'My Country' hứa hẹn là drama cổ trang Hàn Quốc đỉnh nhất 2019

Bộ phim truyền hình do 'báu vật quốc dân' Seol Hyun (AOA) đóng vai nữ chính đang nhận được sự chú ý của khán giả.

Woo Do Hwan đóng vai nam thứ Sun Ho.

Ngoài Seol Hyun, phim còn gây chú ý nhờ bộ đôi nam chính - nam phụ điển trai là Yang Se Jong và Woo Do Hwan. Yang Se Jong đóng vai Seo Hwi, một chiến binh dũng cảm. Cha của Seo Hwi bị vu oan, phải tự sát khi anh còn nhỏ. Cuộc đời trải qua nhiều khó khăn nhưng Seo Hwi luôn giữ tinh thần lạc quan. Woo Do Hwan, "nam thần thế hệ mới" của làng phim Hàn, đóng vai Nam Sun Ho, một nhân vật thông minh và tài năng. Chỉ vì xuất thân là con ngoài giá thú, Nam Sun Ho buộc phải nhận về mình những ánh mắt coi thường.

My Country đánh dấu sự trở lại của Seol Hyun sau 4 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ. Trong phim, thành viên AOA đảm nhận vai Han Hee Jae, một cô gái thông minh, có tư tưởng tiến bộ nhưng lại bị vỡ mộng bởi bê bối tham nhũng xảy ra trong thời đại mà cô sinh sống. Hee Jae có tính cách mạnh mẽ, kiên quyết, không chịu khuất phục trước thế lực nào. Mặc dù kỹ năng diễn xuất vẫn còn nhiều tranh cãi, "báu vật quốc dân" nhận nhiều lời khen khi hóa thân trong tạo hình cổ trang.

Poster phim 'My Country'.

My Country (Đất Nước Tôi) lên sóng tập đầu tiên ngày 4/10 trên đài JTBC. Phim lấy bối cảnh cuộc chuyển giao triều đại từ Goryeo sang Joseon, xoay quanh xung đột gay gắt đến từ tham vọng quyền lực của con người dưới triều đại.

Các nhân vật từ trái qua: Sun Ho, Hee Jae, Seo Yeon (em gái Seo Hwi) và Seo Hwi.

Trong hai tập đầu tiên, My Country giới thiệu đến người xem bối cảnh triều đại Goryeo đổ nát, hoàn cảnh các nhân vật chính, mối quan hệ tay ba giữa Seo Hwi - Hee Jae - Sun Ho cũng như tình bạn khăng khít của hai nam chính. "Bromance" giữa Seo Hwi và Sun Ho bắt đầu rạn nứt ở tập 2, khi cả hai cùng đem lòng yêu Hee Jae và xảy ra xung đột vì lối suy nghĩ khác biệt về cái gọi là "đất nước". Sun Ho muốn lật đổ triều đại Goryeo còn Seo Hwi không quan tâm về chế độ chính trị bởi "nơi nào có thức ăn, nơi đó là đất nước".

Seo Hwi và Sun Ho từ hai người bạn thân trở thành hai người đứng hai đầu chiến tuyến.

Bên cạnh dàn diễn viên trẻ, My Country còn có sự góp mặt của tài tử Jang Hyuk. Anh vào vai Lee Bang Won, một người đàn ông tự dấn thân vào cuộc chiến cô độc, máu lạnh để dựng xây Joseon mới.

Jang Hyuk vào vai Lee Bang Won.

Cũng như những bộ phim cổ trang dã sử từng lên sóng, My Country miêu tả cuộc sống của những người dốc hết sức lực để phục vụ cho đất nước. Lý tưởng, ước mơ của mỗi người về đất nước sẽ dẫn tới những vận mệnh khác nhau. Ekip sản xuất hứa hẹn mang lại nhiều "twist" cho người xem với những bí mật ẩn giấu và những tình huống bất ngờ.

Trailer My Country JTBC Highlight bộ phim My Country.

Sở hữu dàn diễn viên tiềm năng, kịch bản hấp dẫn và sự đầu tư hoành tráng về bối cảnh, My Country hứa hẹn là một dự án cổ trang đáng chú ý trong 2019. Thậm chí nhiều fan cho rằng My Country sẽ đạt thành công hơn cả những tác phẩm cùng thể loại lên sóng trong năm nay là The Crowned Clown (Chàng Hề Thế Thân) và Arthdal Chronicles (Arthdal Niên Sử Ký).

Tập 1 của bộ phim được ghi nhận đạt rating 3,5% và tăng lên 3,8% ở tập 2. Bộ phim đang chiếu trên đài cáp JTBC lúc 21h (giờ Việt Nam) tối thứ sáu - thứ bảy hàng tuần.

Bé Bé