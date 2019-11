Netizen bình chọn 4 nữ chính đáng yêu có '1-0-2' trong phim Hàn

1. Do Bong Soon (Strong Woman Do Bong Soon)

Park Bo Young vào vai Do Bong Soon trong bộ phim Strong Woman Do Bong Soon, cô gái có dáng người bé nhỏ nhưng sở hữu sức mạnh phi thường như lực sĩ Hercules. Cô có thể dễ dàng uốn cong thanh sắt, chặn đứng một xe buýt mất phanh, hất phăng một người bay bổng lên trời bằng một cái hất tay. Mặc dù cách xây dựng nhân vật Do Bong Soon ban đầu mang lại cảm giác quá "ảo" cho người xem, nhưng đây lại là một vai nữ chính rất thành công. Điểm thu hút của Do Bong Soon chính là nét tính cách đáng yêu, tự tin, có lúc lại rất trẻ con, hài hước.

2. Jang Man Wol (Hotel Del Luna)

IU đảm nhận vai bà chủ khách sạn Jang Man Wol trong Hotel Del Luna. Rất nhiều khán giả yêu thích nhân vật này nhờ vẻ đẹp ngoại hình, những bộ trang phục sang chảnh và tính cách thú vị. Jang Man Wol là một linh hồn già dặn đã mắc kẹt trong khách sạn tới 1.000 năm, có những hành động lập dị, tham lam, thiếu quyết đoán, hay thay đổi và ngông cuồng.

3. Na Bong Sun (Oh My Ghost)

Tiếp tục là một nhân vật do Park Bo Young thủ vai. Trong phim, cô đảm nhận vai nữ chính Na Bong Sun - cô nàng nhút nhát, không có bạn thân. Vì một lần sơ suất Bong Sun bị một ma nữ nhập vào thân xác để rồi xảy ra những tình huống dở khóc dở cười. Thể hiện cùng lúc hai vai diễn nhưng Park Bo Young vẫn cho người xem thấy được nét tính cách riêng biệt của từng nhân vật: một bên thiếu tự tin, một bên táo bạo cởi mở. Những màn aegyo của Park Bo Young cũng khiến phim nhận phản hồi tích cực từ khán giả.

4. Chun Song Yi (My Love From The Star)

Trong phim, Jun Ji Hyun vào vai Chun Song Yi, một đại minh tinh ở Hàn Quốc, người nổi tiếng bởi vẻ đẹp lộng lẫy nhưng cũng không kém phần tai tiếng do những phát ngôn không suy nghĩ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ kiêu kỳ của Song Yi là một nét tính cách lầy lội, hài hước. Những khoảnh khắc vừa xấu hổ, vừa đáng yêu của nhân vật khiến khán giả nhận ra một "chân lý": "Ngôi sao hạng A cũng có những suy nghĩ, hành động như người thường mà thôi!".

Bee