Những bạn diễn khiến Song Hye Kyo nảy sinh cảm xúc khi đóng cặp

Lee Byung Hun

Song Hye Kyo và Lee Byung Hun đóng chung drama All In (Một cho tất cả) năm 2003. Trong phim, Lee Byung Hun vào vai Kim In Ha - chàng thanh niên với quá khứ nghèo khó đã thành công ở Las Vegas dựa vào mánh khóe cờ bạc. Còn Song Hye Kyo đóng vai Min Su Yeon, cô gái hiền lành lương thiện. Câu chuyện tình yêu giữa chàng "bad boy" và cô gái trong sáng, cùng đề tài về thế giới đỏ đen đã khiến All In trở thành drama hấp dẫn khán giả, rating ở mức cao.

Lee Byung Hun và Song Hye Kyo có sự tương tác ăn ý. Chính vì rất đẹp đôi trên phim nên khi hai người công khai hẹn hò sau All In đã nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Thời điểm đó, Lee Byung Hun đã là một tài tử tiếng tăm của Hàn Quốc còn Song Hye Kyo mới là ngọc nữ mới nổi sau Trái tim mùa thu. Lee Byung Hun đã dành những lời ngọt ngào cho bạn gái: "Song Hye Kyo là thiên thần của tôi. Tôi muốn kết hôn với cô ấy".

Thế nhưng cặp đôi đã đường ai nấy đi sau một năm hẹn hò. Nhiều người cho rằng hai người chia tay do Song Hye Kyo không chịu được bản tính đào hoa của Lee Byung Hun.

Bi Rain

Danh tiếng của Song Hye Kyo lan rộng cùng sự thành công của Ngôi nhà hạnh phúc (Full House) năm 2004, đóng cùng thần tượng Bi. Mối tình hợp đồng hôn nhân mới mẻ và thú vị trong phim khiến Ngôi nhà hạnh phúc thành công ngoài mong đợi.

Cặp đôi "chó - mèo" Han Ji Eun (Song Hye Kyo) và Lee Young Jae (Bi) không chỉ có những màn đấu khẩu hài hước mà còn có nhiều cảnh tình cảm lãng mạn.

Hai diễn viên bị đồn "phim giả tình thật" vì thường xuyên dành cho nhau những lời có cánh. Khán giả dễ dàng bắt gặp Song Hye Kyo và Bi đeo đồng hồ đôi, mặc những món đồ giống nhau. Tuy nhiên, cả hai chưa từng lên tiếng về mối quan hệ này.

Hyun Bin

Song Hye Kyo từng có mối tình "phim giả tình thật" khác khi hợp tác với Hyun Bin trong World Withins (Thế giới họ đang sống) năm 2008. Nội dung phim kể về những người làm việc trong đài truyền hình. Hyun Bin vào vai nhà sản xuất Jung Ji Oh với ước mơ sáng tạo ra những bộ phim truyền hình nổi tiếng. Còn Song Hye Kyo vào vai nữ đạo diễn tài năng Joo Joon Young. Hai người luôn cạnh tranh trong công việc nhưng đồng thời cũng là những người bạn tri kỷ.

Những cảnh thân thiết trong phim của cặp đôi chính.

Trong phim, Song Hye Kyo và Hyun Bin có rất nhiều cảnh thân mật. Đây cũng là lý do giúp hai người tiến triển thành người yêu. Hyun Bin từng chia sẻ, trong số những nữ diễn viên anh từng đóng chung, Song Hye Kyo là người anh có nhiều cảnh tình cảm nhất.

Cặp trai tài gái sắc này là nhân tố khiến bộ phim thành công. Tuy nhiên, khi công khai tình cảm, mối quan hệ của họ không được các fan đồng ý. Họ cho rằng Song Hye Kyo dễ bị nhầm lẫn giữa cảm xúc của nhân vật trong phim và cảm xúc thực ngoài đời. Tuy phải chịu áp lực lớn từ dư luận, Song Hye Kyo và Hyun Bin vẫn duy trì tình cảm trong 2 năm, trước khi nam diễn viên lên đường đi nghĩa vụ quân sự.

Kang Dong Won

Kang Dong Won đóng chung với Song Hye Kyo trong phim điện ảnh Những tháng năm rực rỡ (My Brilliant Life) vào 2014. Trong phim, họ vào vai đôi vợ chồng phải trải qua biến cố khi con trai đột ngột mắc bệnh nặng.

Trong bộ phim này, Song Hye Kyo đã có một vai diễn già dặn, trưởng thành hơn. Sau phim, Kang Dong Won cũng dành nhiều lời khen ngợi bạn diễn. Anh cảm thấy rất ấn tượng trước sự mạnh mẽ và cá tính khác hẳn vẻ ngoài nữ tính của cô.

Hai người từng xuất hiện chung tại Paris sau khi phim kết thúc, làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Báo chí Hàn đều đưa tin về cặp đôi này. Tuy nhiên, cả hai đều phủ nhận và khẳng định, họ cùng đến Pháp vì công việc.

Song Joong Ki

Năm 2016, Hậu duệ mặt trời (Descendants of the Sun) trở thành hiện tượng toàn châu Á. Nhờ drama này, Song Joong Ki được xem như một tài tử hạng A. Bộ phim kể về chuyện tình cảm động và nhiều gian khó của cặp đôi Yoo Shi Jin - Kang Mo Yeon khi cùng nhau thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Uruk.

Phim thành công lớn về mặt rating và truyền thông, được mua bản quyền phát sóng ở nhiều quốc gia khắp châu Á. Sau đó, nhiều nước trong khu vực cũng mua lại bản quyền Hậu duệ mặt trời để sản xuất phiên bản remake.

Cặp đôi Song - Song lệch nhau 4 tuổi nhưng trên phim, hai người tương tác rất ăn ý, ngọt ngào. Vì diễn xuất quá đạt, Song Hye Kyo và Song Joong Ki cũng bị đồn hẹn hò.

Chưa bao giờ xác nhận tin hẹn hò nhưng đúng một năm sau khi Hậu duệ mặt trời đóng máy, hai diễn viên thông báo kết hôn trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Chỉ chưa đầy 2 năm sau đám cưới, hai người lại một lần nữa gây sốc khi tuyên bố đường ai nấy đi.

Park Bo Gum

Park Bo Gum đang là cái tên bị réo gọi trong ngày Song - Song báo tin ly hôn. Đóng cặp với Song Hye Kyo trong Encounter, Park Bo Gum bị đồn là nguyên nhân khiến cặp Song - Song chia tay. Phía Park Bo Gum phải đưa ra thông báo đề nghị pháp luật can thiệp.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong Encounter rất đẹp đôi. Dù hơn bạn diễn đến 12 tuổi, Song Hye Kyo trông vẫn trẻ trung, lôi cuốn.

Trong Encounter, Park Bo Gum vào vai Kim Jin Hyuk, chàng sinh viên nghèo nhưng luôn lạc quan và tự do. Còn Song Hye Kyo là con gái của một chính trị gia nổi tiếng với cuộc hôn nhân thất bại. Hai người đến từ hai thế giới khác nhau đã bắt đầu một chuyện tình nhiều thử thách.

Chi Chi