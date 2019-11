Những cặp chênh lệch chiều cao trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc

1. Park Seo Joon - Park Min Young

Thư ký Kim sao thế? là một trong những bộ phim thành công nhất màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm 2018. Park Seo Joon đóng vai phó chủ tịch Lee Young Joon đẹp trai, mắc bệnh tự luyến. Park Min Young đảm nhận vai Kim Mi Soo, nữ thư ký duyên dáng luôn phải chăm sóc vị chủ tịch ẩm ương khó chiều. Khán giả đánh giá cao phản ứng hóa học giữa bộ đôi diễn viên chính. Park - Park hoàn hảo từ ngoại hình tới tỷ lệ chênh lệch về chiều cao.

Mỗi lần nhân vật thư ký Kim diện thời trang công sở thanh lịch sánh vai bên cạnh phó chủ tịch Lee là một lần khán giả phải xuýt xoa trước tạo hình ăn khớp, chuẩn đến từng centimet của cặp đôi. Những cảnh ôm từ phía sau hay hôn môi của cặp đôi đều tạo phản ứng bùng nổ cho người xem nhờ có tỷ lệ chiều cao hoàn hảo này.

2. Nam Joo Hyuk - Kim So Hyun

Who are you: School 2015 là một drama nổi tiếng có sự tham gia diễn xuất cùa dàn diễn viên trẻ tài năng. Nam Joo Hyuk có gương mặt điển trai cùng chiều cao 1,88m đã hóa thân xuất sắc vào vai Han Yi An, tuyển thủ bơi lội của trường trung học Sekang, bạn thân của nữ chính Go Eun Byul (Kim So Hyun). Khi Eun Byul sánh vai bên Han Yi An, khán giả luôn thích thú bởi nữ chính trở nên bé nhỏ và đáng yêu, được cậu bạn thân chở che, thấu hiểu hơn bất cứ ai.

3. Park Hyung Sik - Park Bo Young

Một trong những yếu tố làm nên thành công của Strong Woman Do Bong Soon chính là phản ứng hóa học của cặp đôi họ Park. Vì sở hữu sức mạnh siêu nhiên kỳ lạ mà cô nàng nhỏ nhắn Do Bong Soon (Park Bo Young) được nhận làm vệ sỹ bất đắc dĩ cho anh chàng CEO Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik). Khán giả không nhịn được cười khi xem những cảnh quay Bong Soon nhấc bổng anh chàng cao 1,83m trên tay chạy thoát thân, hay những lần dùng tay nhấc bổng cả sếp lẫn crush đi dạo quanh dinh thự trong tình trạng say xỉn. Sự chênh lệch chiều cao giúp tương tác của cặp đôi thêm phần đáng yêu, ngọt ngào.

4. Park Bo Gum - Kim Yoo Jung

Nụ cười trìu mến, ánh mắt long lanh hướng về người thương của Thế tử Lee Young (Park Bo Gum) dành cho "thái giám" Hong Ra On (Kim Yoo Jung) đến giờ vẫn gây "thương nhớ" cho những khán giả yêu mến bộ phim Mây họa ánh trăng. Phim xoay quanh những tranh đấu trong cung, nhưng cũng không thiếu những cảnh quay lãng mạn của cặp đôi chính. Hình ảnh nàng Ra On "nấm lùn" lẽo đẽo theo sau Thái tử "cao kều" khiến người xem "tan chảy". Sự chênh lệch về vóc dáng là một trong những chất xúc tác quan trọng tạo nên hình ảnh đẹp của cặp đôi chính bộ phim.

5. Lee Min Ho - Park Shin Hye

Năm 2013, Lee Min Ho - Park Shin Hye khuấy đảo màn ảnh nhỏ xứ Hàn khi làm nên câu chuyện hoàng tử - lọ lem trong bộ phim The Heirs. Với vóc dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai, Lee Min Ho chính là hình mẫu hoàn hảo cho vai nam chính nhà giàu Kim Tan. Trong khi đó, Park Shin Hye vào vai cô nữ sinh Cha Eun Sang, nàng lọ lem "lạc loài" giữa thế giới của những cậu ấm cô chiêu. Đây cũng là một cặp đôi chênh lệch chiều cao đáng nhớ của màn ảnh Hàn Quốc. Những cảnh quay ôm từ phía sau ngọt ngào hay nụ hôn ở sân thượng được đánh giá là một trong những phân cảnh ấn tượng của bộ phim.

Nhung Mai