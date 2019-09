Những lần lấn sân phim ảnh của Chan Yeol (EXO)

Chan Yeol là thành viên cuối cùng của EXO được công ty SM giới thiệu với công chúng qua video teaser được đăng tải vào tháng 2/2012. Anh chàng thu hút lượng fan hùng hậu nhờ ngoại hình đẹp, khả năng rap và sáng tác. Không chỉ ca hát, Chan Yeol còn lấn sân diễn xuất qua một số dự án phim. Anh đi từ những vai cameo lướt qua màn hình đến những vai nam chính cần thể hiện năng lực diễn xuất, tuy nhiên phong độ của anh chàng khá "phập phù" và chưa thể hiện được nhiều.

1. High Kick On The Roof

Chan Yeol (trái) góp mặt trong một cảnh của ‘Highkick on the Roof’.

Bộ phim sitcom High Kick on the Roof (2008) từng được gọi là "phim quốc dân" vì độ phủ sóng rộng khắp tại Hàn Quốc. Chan Yeol xuất hiện với một vai nhỏ trong phim này khi mới 16 tuổi. Vai diễn của Chan Yeol không có tên và cũng chẳng có thoại. Anh chỉ nhập bọn với đám học sinh hư hỏng hút thuốc, trốn học. Khi xem lại vai diễn này, fan sẽ phải bật cười trước tạo hình bad boy tóc bù xù, tay phì phèo thuốc lá nhưng khuôn mặt lại hiện rõ sự ngây ngô.

2. To the Beautiful You

Tạo hình lãng tử của Chan Yeol trong 'To the Beautiful You'.

To the Beautiful You (2012) xoay quanh nữ sinh Goo Jae Hee (Sulli đóng) giả trai để vào học trong ngôi trường toàn nam sinh, nơi có "hoàng tử nhảy cao" Kang Tae Joon (Min Ho) mà cô hâm mộ. Là "bông hoa lạc giữa rừng gươm", Goo Jae Hee gặp phải bao chuyện dở khóc dở cười.

Chan Yeol đóng một vai cameo cùng các thành viên EXO trong bộ phim thần tượng này. Anh vào vai nam sinh trung học cao ráo, điển trai, chỉ xuất hiện chớp nhoáng và "gây thương nhớ" trong tập 2. Ngoài làm khách mời, Chan Yeol còn cùng EXO trình diễn ca khúc nhạc phim MAMA.

3. Salut d’Amour

Chan Yeol (hàng sau, bìa phải) cùng các diễn viên trong phim.

Salut d’Amour (2015) đánh dấu lần đầu tiên Chan Yeol xuất hiện trên màn ảnh rộng. Nội dung phim xoay quanh mối tình lãng mạn giữa hai ông bà Sung Chil (Park Geun Hyung) và Geum Nim (Yoon Yuh Jung). Ông Sung Chil đã 70 tuổi, tính tình khó chịu, sống một mình. Ông đem lòng thương bà Geum Nim và được cả khu phố giúp đỡ chinh phục người đẹp.

Chan Yeol vào vai phụ Min Sung - bạn trai của cháu gái nhân vật chính (Moon Ga Young thủ vai). Cả hai hoạt động tích cực cho hội bảo vệ gấu bắc cực tại trường cấp ba, đồng thời là "quân sư tình yêu" nhiệt tình cho 2 ông bà.

Lần đầu đóng phim điện ảnh, "tân binh" Chan Yeol mang đến nguồn năng lượng tươi vui cho khán giả. Anh thể hiện tròn vai và phối hợp ăn ý với bạn diễn Moon Ga Young. Sự nổi tiếng của Chan Yeol và EXO cũng giúp kéo lượng khán giả không nhỏ đến rạp. Chan Yeol còn nhận đề cử Nam diễn viên được yêu thích nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 51 nhờ Salut d’Amour.

4. EXO Next Door

Chan Yeol đóng vai của chính mình trong 'EXO Next Door'.

Là phim ngắn "cộp mác" EXO với sự tham gia của 5 gương mặt chủ chốt: Chan Yeol, D.O, Baek Hyun, Se Hun và Moon Ga Young, EXO Next Door (2015) được lòng khán giả bởi những tình tiết vui nhộn, gần gũi, xoay quanh cuộc sống idol của 5 chàng trai. Chan Yeol vào vai chàng idol của nhóm nhạc đình đám EXO, trong lần chuyển về căn nhà cũ của ông mình, anh gặp cô hàng xóm mắc "hội chứng mặt đỏ" và dần phát hiện đây chính là người bạn thời thơ ấu.

Phim được người hâm mộ nhóm EXO đón nhận dù nội dung lẫn diễn xuất của các diễn viên đều khá gượng gạo, non nớt. Netizen còn nhận xét giọng nói trầm của Chan Yeol chỉ hợp với rap hoặc ca hát, khi lên phim đem lại cảm giác khó nghe.

Song nhờ sức ảnh hưởng của EXO, EXO Next Door vẫn trở thành cú hit webdrama của năm 2015 với con số kỷ lục 50 triệu lượt xem trên Naver, là webdrama đạt doanh số cao nhất trong lịch sử phim trực tuyến của Hàn Quốc.

5. So I Married an Anti-fan

Chan Yeol đóng cặp với Viên San San trong phim.

So I Married an Anti-fan (2016) là tác phẩm điện ảnh đầu tiên Chan Yeol thủ vai chính. Trong phim, rapper nhóm EXO vào vai ngôi sao Hoo Joon và có mối tình hài hước với Myo Myo (Viên San San) - cô phóng viên "kiêm" anti-fan của anh chàng. Bộ phim còn có sự tham gia của Khương Triều và Seo Hyun (SNSD).

Giống EXO Next Door, Chan Yeol vào vai một idol nổi tiếng. Tuy nhiên vai diễn lần này khó khăn hơn cho nam ca sĩ khi nhân vật Hoo Joon có tính cách trái ngược với tính cách thật của anh chàng. Diễn xuất của Chan Yeol chưa thực sự thuyết phục. Nội dung và tình tiết phim cũng không có điểm nhấn hấp dẫn. Nhưng nhờ sự xuất hiện của toàn những gương mặt nổi tiếng, So I Married an Anti-fan đạt doanh thu 74,4 triệu tệ, xếp thứ 4 trong danh sách "10 bộ phim năm 2016" của Weibo.

6. Missing 9

Vai diễn Lee Yeol của Chan Yeol trong ‘Missing Nine’.

Missing Nine (2017) kể câu chuyện sinh tồn của 9 con người trên một hoang đảo sau vụ tai nạn máy bay với những âm mưu ghen ghét, hãm hại nhau. Đến cuối phim, 7 trong số 9 người đã sống sót và trở về, ngoại trừ So Hee và Lee Yeol - nhân vật do Chanyeol thủ vai, bỏ mạng từ tập 5.

Vai diễn của Chan Yeol để lại ấn tượng cho khán giả nhờ sự tự nhiên, chân thành. Lee Yeol trong Missing Nine như được "đo ni đóng giày" cho Chan Yeol, có những đặc điểm giống tính cách của anh chàng ngoài đời. Đó là một chàng trai vui vẻ, lạc quan, tự tin, luôn động viên mọi người bằng nguồn năng lượng tích cực.

7. Memories of the Alhambra

Chan Yeol là nam thứ của phim, bên cạnh Park Shin Hye và Hyun Bin.

Memories of the Alhambra thuộc thể loại tình cảm tâm lý kỳ ảo, xoay quanh Yoo Jin Woo (Hyun Bin), một người có tài năng bẩm sinh trong việc phát minh ra các trò chơi. Trong một chuyến công tác đến Granada, Tây Ban Nha, anh ở lại một nhà trọ cũ do Jung Hee Joo (Park Shin Hye) quản lý. Ở đó, Jin Woo bị mắc kẹt vào câu chuyện lạ lùng có liên quan đến một trò chơi ảo.

Chan Yeol vào vai em trai của nữ chính Jung Hee Joo, một lập trình viên thiên tài, chỉ thích sống trong thế giới của riêng mình. Với quá khứ bi thương khi còn nhỏ, nhân vật này sống cô độc và chỉ nói chuyện với chị gái.

Tạo hình của Chan Yeol trong ‘Memories of the Alhambra’.

Đây là một vai diễn mới lạ và thử thách với Chan Yeol, bởi trong Missing Nine hay So I Married an Anti-fan, anh chàng toàn đóng vai người nổi tiếng như chính mình ngoài đời.

Trong Memories of the Alhambra, Chan Yeol được khen ngợi trong nhiều cảnh phim. Các cảnh cần thể hiện nội tâm cảm xúc, Chan Yeol làm khá tốt. Ngoài Hyun Bin và Park Shin Hye, Chan Yeol cũng là lý do để khán giả theo dõi bộ phim này.

Nhung Mai