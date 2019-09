Những lần xuất hiện gây chú ý của idol Hàn trong phim cổ trang

Trước khi lên đường nhập ngũ, D.O của EXO đã để lại một vai diễn ấn tượng trong drama cổ trang 100 Days My Prince. Trong phim. D.O vào vai thái tử Lee Yul. Sau một biến cố trong cung, Lee Yul mất trí nhớ và lưu lạc ngoài dân gian. Anh bị gọi với cái tên Na Won Deuk ngốc nghếch. Anh kết hôn với Yeon Hong Shim (Nam Ji Hyun), cô gái ế của làng. Với sự giúp đỡ của vợ, Na Won Deuk đã tìm lại trí nhớ cũng như tìm ra hung thủ ám hại mình, về lại hoàng cung và lên ngôi. Một mình diễn 2 vai có tính cách trái ngược nhau nhưng D.O vẫn thể hiện vai diễn mượt mà, tự nhiên. Diễn xuất sắc sảo của D.O là một lý do giúp 100 Days My Prince thành công.