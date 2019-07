Back to Ione

Những mỹ nhân mang vẻ đẹp cổ điển sang chảnh lên màn ảnh Hàn

Han Chae Ah, Kim Min Jung, IU... được khen phù hợp với hình tượng quý phái trong phong cách thời trang vintage.

Cô vào vai Kudo Hina, bà chủ khách sạn Glory. Kim Min Jung được đánh giá là lấn át nữ chính Kim Tae Ri (vai Go Ae Shin) bởi ngoại hình lộng lẫy trong mọi cảnh quay. Thời trang của nhân vật Hina trong Mr. Sunshine cũng góp phần tạo nên cơn sốt diện style thời xưa của phái nữ Hàn Quốc năm ngoái.

Kim Min Jung nổi tiếng là một trong những diễn viên hợp với phong cách cổ điển nhất. Cô có đôi mắt to sắc sảo và thần thái quý phái đặc trưng. Năm 2018, nữ diễn viên sinh năm 1982 gây "bão" với phong cách vintage châu Âu thập niên 20 trong phim Mr. Sunshine (Quý ngài ánh dương).

Different Dreams (Dị mộng), dự án mới lên sóng tháng 5 vừa qua, thuộc thể loại lịch sử chính trị lấy bối cảnh Triều Tiên thời thuộc Nhật. Trong phim, Lee Yo Won vào vai Lee Young Jin, một bác sĩ kiêm điệp viên tình báo.

Cũng trong Different Dreams , một nữ diễn viên khác thu hút được sự chú ý của khán giả là Nam Gyu Ri. Cô vào vai Miki, một tiểu thư lá ngọc cành vàng xuất thân từ gia đình hoạt động chính trị của Nhật Bản. Nhân vật Miki thường được diện những bộ đầm lộng lẫy cùng phụ kiện cầu kỳ, toát lên thần thái sang chảnh. Bộ phim này cũng đánh dấu màn lột xác của Nam Gyu Ri khi lần đầu tiên thử nghiệm phong cách cổ điển.

Jin Se Yeon cũng là diễn viên quen mặt trong các bộ phim thuộc thể loại lịch sử với biệt danh "nữ hoàng cổ trang". Cô từng vào vai kiều nữ xinh đẹp Yoon Ok Ryun trong Inspiring Generation (Anh hùng thời đại, 2014), đóng cặp Kim Hyun Joong. Mặc dù bộ phim bị cấm phát sóng tại Hàn do một số lý do chính trị, đây vẫn là tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao.

