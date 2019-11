Những nam phụ 'yêu nhầm giới tính' trong phim Hàn

1. Ko Gun Han - Tale of Nokdu

Tale of Nokdu là drama đang "làm mưa làm gió" trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc thời gian qua. Nội dung phim kể về Jeon Nok Du (Jang Dong Yoon đóng), một chàng trai tài hoa có xuất thân cao quý, vì muốn điều tra thân phận mình mà phải giả gái để xâm nhập vào làng góa phụ.

Màn giả gái xuất sắc của Jang Dong Yoon trong vai Nok Du đã khiến tên tuổi anh chàng bùng nổ. Netizen xuýt xoa, trầm trồ trước vẻ thanh tú, dịu dàng, đôi lúc lấn át cả nữ chính Kim So Hyun của Jang Dong Yoon.

Màn giả gái thần sầu của Jang Dong Yoon.

Màn giả gái "cực phẩm" này tạo ra nhiều tình huống hài hước cho bộ phim. Anh chàng Nok Du từng gây sốt trên mạng xã hội Hàn Quốc qua nụ hôn với nam phụ Yul Mu (Kang Tae Oh đóng). Mới đây, sau khi lập công cứu cả làng góa phụ, Nok Du công bố thân phận nam nhi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Trong đó, bất ngờ nhất là ngài phó giám quyển Yeon Geun (Ko Gun Han).

Yeon Geun ngất xủi khi biết tin "người trong mộng" là nam nhân.

Yeon Geun phát hiện "crush" mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay lại... cùng giới tính với mình. Thế nhưng, vì đã trót "trồng cây si", đại nhân Yeon Geun hứa hẹn vẫn sẽ là cánh tay đắc lực cho những hành động mạo hiểm tiếp theo của Nok Du.

Yeon Geun vẫn bám lấy Nok Du không rời.

2. Lee Hong Ki - You are beautiful

You are beautiful (2009) là drama có nội dung xoay quanh một nhóm nhạc thần tượng. Trong phim, tất cả câu chuyện hậu trường, scandal, đố kỵ trong giới idol đều được phơi bày rõ nét. Nhóm nhạc thần tượng A.N.JELL trong phim quy tụ những nhân vật hot nhất làng giải trí: Tae Kyung (Jang Geun Suk), Jeremy (Lee Hong Ki) và Kang Shin Woo (Jung Yong Hwa).

Park Shin Hye vào vai Go Mi Nyeo, một nữ tu, cô có người anh trai sinh đôi Go Mi Nam cũng là một thành viên trong nhóm nhạc thần tượng này. Vì anh trai bất ngờ bị chấn thương, cô phải giả trai để tạm thay thế cho anh.

Bộ tứ đình đám của drama You are beautiful.

Không ngờ, cả ba ngôi sao trong nhóm A.N.JELL đều phải lòng Go Mi Nyeo - người đang sống dưới mác Go Mi Nam. Trong đó, tình cảm đáng yêu giữa nam phụ Jeremy dành cho Mi Nam khiến nhiều khán giả thích thú. Dẫu lầm tưởng đối phương là con trai, Jeremy từ thái độ đối chọi ban đầu lại dần gắn bó và "rung động" với Go Mi Nam. Khi biết người mình yêu thầm là con gái, Jeremy đã rất ngỡ ngàng. Nhận ra Mi Nam thích Tae Kyung và mình không có cơ hội, anh chàng vừa tỏ tình vừa khóc nức nở. Tuy vậy, Jeremy vẫn dốc sức giúp đỡ cô hết mình.

Cô nàng giả trai Go Mi Nyeo và Jeremy từng có thời gian vui vẻ bên nhau.

3. Jung Jin Young - Moonlight Drawn by Clouds

Moonlight Drawn by Clouds xoay quanh cô gái Hong Ra On (Kim Yoo Jung) chuyên giả trai kiếm sống và nổi tiếng với vai trò quân sư tình yêu cho người khác. Duyên phận xô đẩy nàng vào cung làm thái giám cho thái tử Lee Young (Park Bo Gum).

Jung Jin Young vào vai nam phụ Yoon Sung, một chàng trai đẹp xuất sắc từ ngoại hình cho đến nội tâm, văn võ song toàn chẳng ai bằng và có một trái tim dành trọn vẹn cho Hong Ra On.

Cảnh tượng chỉ có trong mơ của Yoon Sung.

Khi nhận ra Ra On là nữ nhi, đại nhân Yoon Sung si tình vẫn dốc sức bảo vệ cô giữa chốn cung đấu hiểm nguy. Nhân vật này yêu nữ chính hết lòng, biết bản thân không có cơ hội nhưng luôn một mực bên cạnh bảo vệ, an ủi Hong Ra On. Tuy nhiên cái kết dành cho anh lại là cái chết đau đớn vì đỡ cho Ra On nhát kiếm của những tên thị vệ.

Yoon Sung là điển hình cho mẫu nam phụ có số phận bi thương trong phim Hàn.

4. Lee Hyun Woo - To the Beautiful You

To the beautiful you được dựa trên nội dung bộ truyện tranh Hana Kimi của Nhật. Phim kể về nữ sinh Goo Jae Hee (Sulli) giả trai để vào học trong ngôi trường toàn nam sinh. Trong phim, Goo Jae Hee gặp nhiều khó khăn, trắc trở để che giấu thân phận. Cô nàng rơi vào mối tình dở khóc dở cười với chính thần tượng của mình - Tae Joon (Choi Min Ho) và một người bạn khác là Eun Kyul (Lee Hyun Woo).

To the beautiful you có sự tham gia của dàn diễn viên trai xinh gái đẹp.

Khác với sự lạnh lùng của nam chính Kang Tae Joon, nam phụ Cha Eun Kyul luôn ân cần xuất hiện cứu nguy cho Jae Hee khi cô cần. Cha Eun Kyul là người lưu giữ tất thảy mọi kỷ niệm buồn, vui của Jae Hee tại ngôi trường. Anh chàng phải lòng Jae Hee bất chấp chuyện lầm tưởng cô là con trai. Một trong những tình huống đáng nhớ là khi Eun Kyul bỏ qua kỳ tập luyện cùng đội bóng quốc gia để lao ra cứu nguy cho Jae Hee khi cô đang ở trên chiếc xe đạp mất phanh.

Lee Hyun Woo hóa thân vào cậu bạn Eun Kyul si tình.

Nhung Mai