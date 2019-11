Nụ hôn đồng giới gây sốc trong 'The Tale of Nokdu'

Bộ phim truyền hình Tale Of Nokdu đang nhận được sự quan tâm của khán giả vì nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên trẻ đẹp, đặc biệt là màn giả gái quá lung linh của nam chính Jang Dong Yoon.

Trong tập 10 mới phát sóng, Nok Du đã trở thành ''kẻ lăng nhăng'' khi có nụ hôn dành cho cả nữ chính lẫn... nam phụ. Khi bị mọi người gặng hỏi đang để ý đến ai, để lấp liếm, Nok Du - lúc này đang ở trong thân phận nữ nhi - buộc phải ''tỏ tình'' với nam phụ Yul Mu (Kang Tae Oh đóng) và bất thình lình tiến tới hôn anh chàng trước mặt mọi người. Tình huống đột ngột khiến Yul Mu đơ người còn những người xung quanh thì tròn mắt kinh ngạc.

Nụ hôn đồng giới khiến khán giả sửng sốt.

Nụ hôn giữa Nok Du và Yul Mu

Nụ hôn đồng giới gây sốc trong The Tale of Nokdu

Đầu tập 10 thì Nok Du hôn nam phụ, nhưng đến cuối tập, anh chàng lại có nụ hôn cực lãng mạn với ''con gái nuôi'' Dong Joo (Kim So Hyun đóng). Sau một thời gian đấu tranh, Nok Du cuối cùng cũng thú nhận tình cảm của mình. Cảnh quay Nok Du cởi trần, khoe thân hình rắn chắc và nói "Ta thích nàng'' trước khi trao nụ hôn cho Dong Joo khiến khán giả phấn khích. Nhưng ngay lúc này, Yul Mu mở cửa và phát hiện Nok Du là con trai khiến cả hai vô cùng hốt hoảng.

Nok Du gây sốt với thân hình sexy và nụ hôn ngọt ngào với Dong Joo.

Nụ hôn đồng giới giữa Nok Du - Yul Mu khiến các fan vô cùng thích thú. Nhiều khán giả phân vân không biết nên ủng hộ cặp ''mẹ con'' Nok Du - Dong Joo hay ghép đôi hai trai đẹp trong phim với nhau. Những tình tiết bất ngờ khiến rating của The Tale Of Nokdu đạt 6,6%, tiếp tục dẫn đầu những bộ phim phát sóng vào tối thứ 2-3 hàng tuần.

The Tale of Nokdu kể về Jeon Nok Du (Jang Dong Yoon thủ vai), một chàng trai lưu lạc đến ngôi làng toàn góa phụ. Để sống được ở đây, Nok Du phải giả gái và nhận Dong Dong Joo (Kim So Hyun) làm con gái nuôi, hướng dẫn cô các kỹ năng để trở thành một kỹ nữ. Từ quan hệ bạn bè cả hai dần nảy sinh tình cảm. Mọi thứ trở nên hỗn loạn vì Nok Du vẫn phải sống dưới vỏ bọc nữ nhi, đồng thời phải tránh né những cặp mắt nghi ngờ.

Aino