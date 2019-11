'Nụ hôn mỳ tôm' gây bàn tán trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc

Theo Sina, trong tập vừa phát sóng của bộ phim truyền hình Ở nơi xa (On The Road), cặp nam nữ chính Lưu Diệp - Mã Y Lợi đã có một cảnh hôn theo phong cách khá mới mẻ. Trên phim, nhân vật Lộ Hiểu Âu của Mã Y Lợi ăn mỳ tôm, vừa ăn vừa nhận xét mùi vị của cốc mỳ rất ngon. Bỗng nhân vật Diêu Viễn của Lưu Diệp ôm cổ Lộ Hiểu Âu, ghé sát mặt vào ăn mỳ ngay bên miệng Hiểu Âu và chạm môi cô.

Cảnh hôn khi đang ăn mỳ của hai diễn viên.

'Nụ hôn mỳ tôm' gây bàn tán trên truyền hình Trung Quốc Trích đoạn phim.

Cảnh phim được netizen Trung Quốc chụp lại và chia sẻ trên mạng, gọi là "nụ hôn mỳ tôm". Nhiều người bàn tán khiến từ khóa "Lưu Diệp - Mã Y Lợi nụ hôn mỳ tôm" leo lên top 10 bảng tìm kiếm của Weibo. Một số nhận xét biên kịch "có trí tưởng tượng phong phú" nhưng hơi khoa trương theo kiểu phim thần tượng. Việc nam diễn viên 41 tuổi Lưu Diệp đóng cảnh này với đàn chị hơn 2 tuổi Mã Y Lợi cũng bị một số ý kiến cho rằng "không hợp tuổi".

"Nếu đây là một cảnh trong bộ phim thanh xuân học đường thì có lẽ tôi sẽ thấy rất ngọt ngào, lãng mạn, nhưng đặt trong trường hợp này lại thấy hơi kỳ", một khán giả bình luận. "Chẳng hiểu biên kịch nghĩ gì nữa, không thể để cho họ hôn nhau một cách bình thường sao?", một ý kiến khác bày tỏ.

Poster phim.

Ở nơi xa (On The Road) là tác phẩm truyền hình được sản xuất năm 2018, có sự góp mặt của dàn diễn viên gạo cội, thực lực của Trung Quốc như Lưu Diệp, Mã Y Lợi, Mai Đình, Bảo Kiếm Phong, Tăng Lê. Phim do đạo diễn Trần Côn Huy (nổi tiếng với Khang Hy vi hành, Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam), biên kịch Thân Tiệp và nhà sản xuất Ngô Gia Bình thực hiện.

Ở nơi xa lấy đề tài lập nghiệp, xoay quanh nhân vật chính Diêu Viễn (Lưu Diệp đóng). Vốn là trẻ mồ côi, sớm bước vào xã hội, Diêu Viễn từ một nhân viên chuyển phát nhanh đã vượt nhiều sóng gió để xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Phim phát sóng từ ngày 22/9 trên đài Chiết Giang và Đông Phương.