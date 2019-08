Phim của Yoona đánh bại doanh thu bom tấn kinh dị của Park Seo Joon

Tuần này, rạp chiếu phim Hàn Quốc có sự cạnh tranh giữa hai tác phẩm nội địa cùng công chiếu vào 31/7 là E.X.I.T và The Divine Fury. Theo Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc, cả 2 bộ phim đều thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng.

'E.X.I.T' là phim hài của Yoona và Jo Jung Suk.

E.X.I.T là phim hài về đề tài thảm họa có sự tham gia của Jo Jung Suk và Yoona (SNSD). Hai người vào vai nạn nhân của một cuộc đầu độc trên diện rộng bằng khí ga ở thành phố. E.X.I.T đã giành "ngôi vương" phòng vé trong ngày đầu ra mắt khi thu hút 490.026 người đến rạp, cộng cả các suất chiếu sớm thì E.X.I.T đã có hơn 500.000 lượt khán giả.

Tính đến hết ngày 30/7 (một ngày trước khi phim công chiếu chính thức tại Hàn Quốc), E.X.I.T dẫn đầu lượng đặt vé sớm, chiếm 23,6%. Với gần 190.000 ghế đặt trước, bộ phim xô đổ kỷ lục của bom tấn đầu năm Extreme Job.

Phim của Yoona đánh bại doanh thu bom tấn kinh dị của Park Seo Joon Trailer E.X.I.T

Trong ngày đầu ra mắt, bộ phim này đã vượt mặt các tác phẩm đình đám xứ Hàn như Extreme Job (368.582 vé), Along With The Gods: The Two Worlds (406.365 vé), Veteran (414.219 vé). E.X.I.T cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả và giới truyền thông.

Phim mới của Park Seo Joon vừa ra mắt.

Xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng phim ăn khách tuần này ở Hàn Quốc là The Divine Fury, bộ phim kinh dị giả tưởng có sự tham gia của Park Seo Joon, Woo Do Hwan và Ahn Sung Ki, xoay quanh cuộc chiến chống ma quỷ của loài người. Phim có 380.106 khán giả đến rạp xem trong ngày công chiếu.

The Divine Fury đánh dấu sự tái hợp giữa Park Seo Joon và đạo diễn Kim Joo Hwan sau Midnight Runners năm 2017. Dù thua E.X.I.T, The Divine Fury vẫn vượt doanh thu bán vé ngày đầu của bom tấn hài Extreme Job - bộ phim có doanh thu cao nhất của Hàn Quốc trong 2019 tính đến nay.

Park Seo Joon và Yoona đều có lượng fan đông đảo nên cuộc chiến doanh thu giữa hai bộ phim sẽ càng khốc liệt hơn. E.X.I.T là phim điện ảnh đầu tiên Yoona đóng chính, kết hợp cùng gương mặt được khán giả yêu thích Jo Jung Suk. Còn phim của Park Seo Joon lại thu hút khán giả nhờ đề tài giả tưởng kinh dị với các pha hành động bắt mắt.

The Divine Fury. Trailer The Divine Fury.

Chi Chi