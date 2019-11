Phim Hàn tháng 11: Cuộc chạy đua của loạt drama tình cảm

1. Gracious Revenge

Thuộc dòng phim tâm lý gia đình, Gracious Revenge xoay quanh Carrie Jung (Choi Myung Gil). Cô đã từng có khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình như bao phụ nữ khác. Tất cả sụp đổ khi Carrie Jung gặp bi kịch gia đình bị sát hại, mất chồng mất con. Trước nỗi đau này, động lực sống của cô là lên kế hoạch trả thù. Carrie Jung nuôi Han Yoo Jin (Cha Ye Ryun) như một công cụ trong kế hoạch trả thù. Trớ trêu thay, cô con gái nuôi này lại đem lòng yêu chính kẻ thù mà cô căm hận.

Bộ phim phát sóng vào 19h50 từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trên kênh KBS2, từ 4/11.

2. Crash Landing On You

Màn tái hợp của Son Ye Jin và Hyun Bin trong phim mới đang khiến nhiều fan "đứng ngồi không yên". Với ngoại hình xứng đôi cùng tin đồn hẹn hò hồi đầu năm, cặp đôi hứa hẹn bùng nổ phản ứng hóa học trong drama Crash Landing On You.

Hyun Bin vào vai Lee Jung Hyuk, một quân nhân Bắc Hàn. Son Ye Jin vào vai Yoon Se Ri, một nữ thừa kế giàu có đang gặp nguy hiểm ở nơi cận kề Tổ quốc. Jung Hyuk đem lòng yêu Se Ri và luôn bảo vệ thân phận của cô. Nhiều fan nhận xét motif chuyện tình lãng mạn này gợi nhớ đến nội dung Hậu duệ Mặt trời, drama từng gây sốt năm 2016.

Crash Landing On You lên sóng tập đầu vào 23/11 trên kênh tvN.

3. Chief of Staff 2

Sau thành công của phần 1, Chief of Staff của Shin Min Ah và Lee Jung Jae sẽ trở lại trong tháng 11. Phim khai thác đề tài giới chính trị với nhân vật trung tâm là người cố vấn Jang Tae Joon (Lee Jung Jae) và nữ luật sư Kang Seon Yung (Shin Min Ah). Ngay từ phần 1, phim đã bóc trần nhiều mảng tối trong giới chính trị thông qua những màn cạnh tranh tinh vi và tàn nhẫn.

Không chỉ khơi ra những mặt trái trong nền chính trị và ngành công nghiệp giải trí, Chief of Staff còn khai thác những thủ đoạn mà các chính trị gia dùng để đạp đổ bất kỳ chướng ngại vật nào trên con đường tiến thân.

Phim lên sóng vào thứ 2, thứ 3 hàng tuần trên kênh JTBC, bắt đầu từ 11/11.

4. Wanna Taste

Kang Hae Jin (Shim Yi Young) là nhân vật trung tâm trong Wanna Taste. Cô là kiểu phụ nữ luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào những gì mà cô cho là đáng tin. Là một người phụ nữ tài giỏi và vị tha, cô chẳng quản khó khăn khi nuôi chồng hơn mình 6 tuổi học tại trường Luật. Hae Jin còn giúp việc kinh doanh thất bại của bố chồng vụt sáng sau một thời gian dài nỗ lực.

Wanna Taste thuộc thể loại phim gia đình, dự kiến lên sóng từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trên kênh SBS, bắt đầu từ 11/11.

5. Stove League

Stove League xoay quanh Baek Seung Soo (Nam Goong Min), quản lý một đội bóng chày tên Dreams. Anh sẽ hợp tác với nữ quản lý Lee Se Young (Park Eun Bin) nhằm vực dậy danh tiếng của đội bóng đang xếp hạng cuối trên bảng xếp hạng. Sau những vai phản diện nổi tiếng, Stove League hứa hẹn là dự án mang lại hình ảnh mới mẻ cho Nam Goong Min.

Bộ phim dự kiến lên sóng vào 22h, thứ 5 và thứ 6 hàng tuần trên kênh SBS, bắt đầu từ 15/11.

6. Psychopath Diary

Yoon Shi Yoon trở lại với vai nam chính Yook Dong Sik trong dự án Psychopath Diary của đài tvN. Dong Sik là nhân chứng trong một vụ án mạng. Trong khi rời khỏi hiện trường, anh bất ngờ gặp tai nạn dẫn đến mất trí nhớ. Khi tỉnh lại, trong tay cầm quyển sổ của tên ác nhân nhưng vì mất ý thức sau vụ tai nạn, anh hoảng hốt lầm tưởng mình chính là kẻ giết người.

Từ đó, hành trình khám phá bí mật kinh hoàng bên trong cuốn nhật ký dần được hé lộ. Vai diễn này hứa hẹn là cú đột phá mới trong sự nghiệp diễn xuất của Yoon Shi Yoon sau cái bóng của phim Vua bánh mỳ năm 2010.

Psychopath Diary sẽ lên sóng thứ 4 và thứ 5 hàng tuần từ 20/11.

7. Love with Flaws

Sau ồn ào từ cuộc hôn nhân đổ vỡ với Goo Hye Sun, Ahn Jae Hyun quay lại màn ảnh nhỏ trong dự án Love with Flaws cùng Oh Yeon Seo. Đây là bộ phim thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, xoay quanh cuộc đời nhân vật Joo Seo Yoon (Oh Yeon Seo). Cô là giáo viên môn giáo dục thể chất ở trường cấp 3 có tính cách thẳng thắn, nóng nảy. Ahn Jae Hyun vào vai Lee Kang Woo, chàng trai cao ngạo và bị ám ảnh bởi vẻ bề ngoài.

Love With Flaws dự kiến phát sóng tập đầu tiên vào 27/11 trên MBC.

8. 9.9 Billion Woman

Trong 9.9 Billion Woman, nữ diễn viên Jo Yeo Jung vào vai Jung Seo Yeon, người phải sống cùng nạn bạo hành từ người cha và người chồng tàn nhẫn. Một ngày nọ, cuộc đời cô thay đổi khi vô tình nhặt được 9,9 tỷ won. Trong khi đó, Kim Kang Woo vào vai Kang Tae Woo, một cựu cảnh sát đang cố gắng vạch trần sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của em ruột.

9.9 Billion Woman sẽ lên sóng KBS2 vào 27/11.

9. Chocolate

Chocolate đánh dấu sự trở lại sau 2 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ của Ha Ji Won. Phim thuộc thể loại lãng mạn, kể về chuyện tình giữa bác sĩ lạnh lùng Lee Kang (Yoon Kye Sang) và cô đầu bếp tài giỏi Moon Cha Young (Ha Ji Won). Họ vô tình gặp nhau trong một khu nhà bếp tồi tàn và dần xoa dịu nỗi đau cho đối phương qua việc nấu ăn.

Bộ phim dự kiến lên sóng tập đầu vào 22h50 ngày 29/11 trên JTBC.

10. Good Casting

Good Casting kể về Im Ye Eun (Yoo In Young), một bà mẹ đơn thân, thông minh, khéo léo nhưng phải vật lộn trong kỳ thi công chức vì thiếu may mắn. Cô mơ ước trở thành đặc vụ cho cục tình báo quốc gia NIS trong khi vẫn mắc kẹt giữa cơm áo gạo tiền và việc chăm sóc con nhỏ.

Phim sẽ phát sóng vào thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên đài SBS bắt đầu từ 30/11.

Nhung Mai