Phim mới thất bại doanh thu, Thành Long bị gọi 'thuốc độc phòng vé'

The Mystery of the Dragon Seal: Journey to China là bộ phim đa quốc gia do Thành Long hợp tác thực hiện cùng đạo diễn người Nga Oleg Stepchenko và nam diễn viên cơ bắp người Mỹ Arnold Schawarzenegger. Phim được thực hiện từ 2017 nhưng đến 16/8 vừa qua mới phát hành tại Trung Quốc.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên đa quốc gia.

Không có nhiều đối thủ mạnh ngoài rạp nhưng The Mystery of the Dragon Seal: Journey to China vẫn có doanh thu ảm đạm. Phim chỉ thu về 10 triệu tệ (hơn 32 tỷ đồng) sau 2 ngày ra mắt, chiếm 2,2% tổng doanh thu của các phim ra mắt cùng thời điểm, trong khi chi phí sản xuất lên tới 360 triệu tệ. Buổi công chiếu của phim chỉ đạt 7 triệu tệ, trong khi "thảm họa" Pháo đài Thượng Hải của Thư Kỳ và Lộc Hàm dù bị chê nhưng thu về 70 triệu tệ trong ngày ra mắt.

The Mystery of the Dragon Seal: Journey to China là phần tiếp theo của Forbidden Empire - bộ phim điện ảnh năm 2014 dựa trên câu chuyện của tác giả người Nga Nikolai Gogol. Nội dung xoay quanh hành trình chinh phục vùng viễn đông của người vẽ bản đồ Jonathan Green (Jason Flemyng đóng). Nó đã đưa anh đến Trung Quốc và gặp gỡ những sinh vật kỳ quái, đối đầu với các bậc thầy võ thuật và Vua Rồng.

Thành Long vào vai một bậc thầy võ thuật, còn Arnold Schawarzenegger vào vai người thuyền trưởng dẫn đầu hành trình.

Arnold Schawarzenegger (trái) và Thành Long trong hậu trường phim.

The Mystery of the Dragon Seal: Journey to China có sự tham gia của 2 ngôi sao hành động nổi tiếng đã thu hút sự quan tâm của fan. Tuy nhiên, sau khi thưởng thức, khán giả nhận xét nó dở đến mức tiếc tiền mua vé. Điểm trên trang đánh giá Douban của phim chỉ đạt 4,1/10 điểm.

Phim bị chê vì pha trộn quá nhiều thể loại và các nền văn hóa trong cùng một tác phẩm. Khán giả không rõ nó mang phong cách phương Đông hay phương Tây. Nội dung phim cũng không tạo ra nhiều bất ngờ, phần kỹ xảo không có hiệu ứng đặc biệt, cuốn hút.

Thời gian gần đây, các phim điện ảnh của Thành Long đều không đạt thành công về doanh thu khiến nam diễn viên kỳ cựu bị gọi "thuốc độc phòng vé". Phim Tết 2019 Đại chiến âm dương chỉ thu về 123 triệu tệ, bằng 1/10 so với phim Lưu lạc địa cầu (1,59 tỷ tệ). Bleeding Steel (Quả tim thép) của Thành Long năm 2017 cũng không được đánh giá cao với 5 điểm Douban.

Chi Chi