Phim về bạo lực học đường của Dịch Dương Thiên Tỉ gây sốt

Phim điện ảnh Em của niên thiếu (Better Days) vốn dự kiến công chiếu tại Trung Quốc vào ngày 27/6 nhưng bị hủy lịch do không qua được khâu kiểm duyệt. Đến 22/10, trang Weibo của bộ phim bất ngờ công bố lịch chiếu chính thức là 25/10.

Ngay lập tức, Em của niên thiếu chứng tỏ sức hút mạnh mẽ khi đạt lượng vé đặt trước vượt mốc 100 triệu tệ (hơn 328 tỷ đồng). Trong ngày công chiếu 25/10, phim chiếm hơn 40% suất chiếu ở các rạp, doanh thu phòng vé ngày đầu gần 70 triệu tệ, dẫn đầu bảng xếp hạng phim đang chiếu. Từ khóa tên phim và nam chính Dịch Dương Thiên Tỉ cũng lên top 2 bảng tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo.

Nhạc phim 'Em của niên thiếu' Ca khúc chủ đề của phim do Lâm Tuấn Kiệt thể hiện.

Em của niên thiếu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cửu Nguyệt Hy do Dịch Dương Thiên Tỉ và Châu Đông Vũ đóng chính bên cạnh các diễn viên như Huỳnh Giác, Doãn Phưởng, Ngô Việt, Châu Dã.

Bộ phim xoay quanh Trần Niệm (Châu Đông Vũ đóng) và Tiểu Bắc (Dịch Dương Thiên Tỉ). Một vụ việc bất ngờ xảy ra trước thềm kỳ thi đại học đã thay đổi vận mệnh của hai người. Trần Niệm là nữ sinh hướng nội, con ngoan trò giỏi, ước mơ duy nhất là cố gắng học tập để thi vào một trường đại học tốt. Đột ngột, một bạn học cùng lớp bị tai nạn rơi từ trên tầng cao xuống, kéo theo hàng loạt chuyện bí mật bị phơi bày. Trần Niệm cũng dần bị cuốn vào vụ rắc rối... Trong thời khắc Trần Niệm cô đơn nhất, một thiếu niên tên Tiểu Bắc xuất hiện và bảo vệ cô. Cả hai phải cùng nhau chiến đấu trong thế giới người lớn đầy khốc liệt.

Poster phim với hai diễn viên chính.

Em của niên thiếu là tác phẩm thứ hai do đạo diễn Tằng Quốc Tường và nhà sản xuất Hứa Nguyệt Trân hợp tác sau Thất Nguyệt và An Sinh (2016). Nội dung phim phản ánh nạn bắt nạt, bạo lực học đường với nhiều cảnh thảm khốc. Đề tài nhạy cảm này được cho là lý do khiến bộ phim phải chật vật chỉnh sửa để qua vòng kiểm duyệt.

Em của niên thiếu từng được bầu chọn là bộ phim điện ảnh được khán giả mong chờ nhất trên Weibo. Phim có hai gương mặt trẻ, hút fan và dàn diễn viên thực lực. Từ khi trailer ra mắt, Em của niên thiếu đã gây chú ý lớn vì sự lột xác về ngoại hình và diễn xuất của ngôi sao 10x Dịch Dương Thiên Tỉ. Sau khi chính thức công chiếu tại Trung Quốc vào hôm nay (25/10), phim đang nhận về những phản hồi tích cực.