Rain đóng hai nhân vật trái ngược trong drama mới 'Welcome 2 Life'

Buổi họp báo ra mắt phim truyền hình Welcome 2 Life của đài MBC được tổ chức tại Seoul chiều 5/8 với sự góp mặt của đoàn làm phim gồm đạo diễn Kim Geun Hong, các diễn viên Rain, Lim Ji Yeon, Kwak Si Yang và Son Byeong Ho. Rain (Jung Ji Hoon) sẽ thử sức với một vai diễn hoàn toàn mới trong phim.

Rain tại buổi họp báo phim.

Welcome 2 Life xoay quanh Lee Jae Sang - luật sư nổi tiếng tại công ty luật JK. Vốn là một người ích kỷ, ngạo mạn, anh luôn tìm cách lợi dụng những kẽ hở của pháp luật để trục lợi cho riêng mình. Sau một tai nạn bất ngờ, vị luật sư này bị cuốn tới thế giới song song, nơi anh trở thành một công tố viên chính trực.

Phim là sự kết hợp giữa biên kịch Yu Hee Kyung và đạo diễn Kim Geun Hong, hứa hẹn mang đến khán giả một tác phẩm hài hước xen lẫn những tình huống suy luận logic "hack não" người xem.

Tạo hình của Rain trong phim.

Vai diễn luật sư tự cao Lee Jae Sang là một thử thách đối với Rain. Anh sẽ phải thể hiện cùng lúc hai nhân vật có tính cách đối lập và cuộc sống trái ngược. Lee Jae Sang vốn là một luật sư "ma quỷ" chuyên giúp đỡ những kẻ xấu nhưng khi đến thế giới khác, anh bỗng hóa thành một công tố viên chính trực, đứng về phía pháp luật. Rain sẽ phải tạo ra nét khác biệt đặc trưng để khán giả không bị lẫn lộn giữa hai nhân vật.

Nam diễn viên chia sẻ trong buổi họp báo, khi nhận được kịch bản Welcome 2 Life, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm sao thoát khỏi cái bóng của những vai diễn trước và muốn khán giả hiểu sâu hơn về anh ở nhiều khía cạnh khác.

"Là một diễn viên, tôi không thể nói mình không quan tâm đến tính thương mại của tác phẩm trên bảng xếp hạng rating nhưng tôi không muốn điều đó ảnh hưởng đến thực lực của mình, mặt khác tôi nhất định sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả ở độ tuổi trung niên", anh chia sẻ thêm.

Bạn diễn của Rain trong Welcome 2 Life là Lim Ji Yeon. Cô vào vai Ra Si On, người cũng có 2 số mệnh khác biệt ở hai thế giới song song. Ở một thế giới, cô là vợ của Lee Jae Sang. Ở thế giới khác, hai người đã chia tay và chuyển sang đối đầu trong suốt 10 năm.

Rain đóng cặp Lim Ji Yeon trong dự án mới.

Rain xuất thân là thần tượng đa tài. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai chính trong Ngôi nhà hạnh phúc, đóng cặp với Song Hye Kyo. Từ 2005 đến 2016, Rain tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như A Love to Kill, I'm a Cyborg But That's OK, Ninja Assassin, The Fugitive: Plan B, My Lovely Girl, Come Back Mister.

Tuy nhiên, diễn xuất của anh bị khán giả chê một màu, không có tính đột phá. Dự án gần nhất của Rain là drama Sketch năm 2018 không gây được tiếng vang. Trở lại với tác phẩm mới, nam diễn viên mong muốn có một vai diễn mang tính đột phá để chứng minh năng lực.

Welcome 2 Life đã phát sóng tập đầu tiên vào 5/8 trên kênh MBC. Phim đạt thành tích tốt khi dẫn đầu rating khung giờ tối thứ 2 - 3. Tập 2 lên sóng tối 6/8 đạt 6,8%.

Bi Rain thách thức bản thân, một mình đóng hai vai trong drama mới Trailer phim.

Nhung Mai