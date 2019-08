Back to Ione

Sao Trung Quốc bị chê diễn xuất: Người đáp trả sắc bén, kẻ muốn bỏ nghề

Dương Mịch dùng hành động đáp trả antifan, Trịnh Sảng muốn bỏ nghề diễn.

Thẩm Nguyệt



Nữ diễn viên sinh năm 1997 đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Thất Nguyệt và An Sinh. Bộ phim được phát sóng vào tháng 7 nhưng thành tích không tốt như kỳ vọng. Nữ chính Thẩm Nguyệt thành tâm điểm chỉ trích vì diễn xuất còn non kém, không thể diễn cảnh khóc. Trong cảnh mẹ mất, nhân vật Thất Nguyệt (do Thẩm Nguyệt đóng) có biểu cảm cứng đơ, khó hiểu, mãi không thể rơi nước mắt, cử chỉ và cách thoại cũng gượng gạo. Netizen cho rằng chính diễn xuất tệ hại của nữ diễn viên 9x là yếu tố khiến khán giả không muốn xem phim.

Cảnh khóc của Thẩm Nguyệt bị chê.

Trong một buổi phỏng vấn, MC hỏi về cảm nghĩ của Thẩm Nguyệt trước những lời chỉ trích trên mạng xã hội. Cô nói: "Bạn hy vọng tôi phải diễn xuất như thế nào? Không lẽ những cảnh đó tôi phải ngất xỉu, sụp đổ hay sao?".



Lời đáp trả của Thẩm Nguyệt khiến cộng đồng mạng tức giận, chỉ trích cô không có tư cách làm diễn viên, không thực sự tìm tòi, nâng cao diễn xuất mà chỉ muốn kiếm tiền nhanh. Thậm chí còn có ý kiến yêu cầu Thẩm Nguyệt rời làng giải trí.

Nữ diễn viên hợp với motif "nữ thần thanh xuân" hơn là dạng vai có chiều sâu.

Dương Mịch



Dương Mịch kết hợp cùng Hoắc Kiến Hoa trong bộ phim Trúc mộng tình duyên, phát sóng vào tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, tác phẩm này bị đánh giá là một thất bại khi rating chỉ đạt 0,5 - con số thấp kỷ lục của đài Hồ Nam. Diễn xuất của Dương Mịch bị cho là một trong các nguyên nhân chính khiến Trúc mộng tình duyên không có sức hút. Một số trang báo uy tín của Trung Quốc đánh giá Dương Mịch "trung niên vẫn liều chết đóng phim thần tượng", chê cô đã 33 tuổi vẫn đóng vai thiếu nữ lần đầu biết yêu.

Dương Mịch bị chê càng diễn càng thụt lùi.



Đối phó với những bình luận tiêu cực, Dương Mịch từng nói: "Mỗi lần đọc những bình luận tiêu cực tôi đều cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng khi bình tĩnh lại tôi hiểu không thể chỉ vì sự yêu ghét của ai đó mà bỏ đam mê cả đời dành cho nghệ thuật. Tôi có không ít người hâm mộ và cả antifan. Trong thời gian ngắn, antifan xuất hiện nhiều hơn những người yêu mến mình. Có những người chưa xem phim của tôi vẫn chê tôi diễn tẻ nhạt".

Trên show thực tế Trốn thoát khỏi mật thất, dàn sao bị thử thách phải khóc trong thời gian ngắn. Dương Mịch dễ dàng rơi nước mắt khiến các đồng nghiệp nể phục. Dương Mịch cho biết cô đóng phim từ bé, việc bật khóc bất cứ lúc nào gần như là một phần công việc. Cô tỏ ra khá tự tin với kỹ năng diễn xuất của mình, chỉ cần một giây là có thể rơi nước mắt.

Nhờ kinh nghiệm nhiều năm đóng phim, Dương Mịch rất dễ rơi nước mắt.

Người hâm mộ cho rằng cách phản pháo những lời chê bai diễn xuất của Dương Mịch là rất cứng rắn và tinh tế. Cô thừa nhận bản thân bị chỉ trích và dùng hành động để chứng minh khả năng.

Trịnh Sảng



Sao nữ sinh năm 1991 là một trong những diễn viên bị chê bai diễn xuất nhiều nhất. Trong các bộ phim như Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Dòng chảy thời gian tươi đẹp, Thanh xuân đấu, diễn xuất của nữ chính Trịnh Sảng luôn là vấn đề khiến khán giả ngán ngẩm, thậm chí bỏ xem khiến rating của các tác phẩm này không cao như kỳ vọng. Mỗi lần có phim mới phát sóng, Trịnh Sảng luôn phải đối mặt với những bình luận "ném đá", chỉ trích. Trong tác phẩm truyền hình mới nhất Dòng chảy thời gian tươi đẹp, Trịnh Sảng cũng không tránh khỏi bị chê diễn xuất dở.



Trịnh Sảng trong phim mới Dòng chảy thời gian tươi đẹp, lên sóng vào tháng 7.

Mới đây Trịnh Sảng giải thích rằng diễn xuất của cô trong Dòng chảy thời gian tươi đẹp không tốt là do bộ phim được quay vào khoảng thời gian tâm trạng cô sa sút. Lời này gây ra tác dụng ngược, khiến khán giả càng thêm tức giận. Nhiều ý kiến cho rằng là một diễn viên, Trịnh Sảng phải biết điều chỉnh tốt bản thân, luôn cố gắng hóa thân vào vai diễn, không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng, càng không thể dùng đó làm lý do bao biện cho màn thể hiện kém cỏi trên phim.

Năm 2019, Trịnh Sảng thất bại liên tiếp với Thanh xuân đấu (ảnh) và Dòng chảy thời gian tươi đẹp.

Qua nhiều lần bị chỉ trích, Trịnh Sảng cho rằng công chúng ghét cô đóng phim, có lẽ bản thân nên dừng diễn xuất. Nữ diễn viên từng gây sốc khi tuyên bố có ý nghĩ chuyển hướng sang làm hot girl mạng để sống tự do.

Trần Nghiên Hy



Nữ diễn viên sinh năm 1983 là Tiểu Long Nữ gây tranh cãi nhất trên màn ảnh. Cô bị chê mặt bánh bao, tạo hình xấu và không hợp với nhân vật được Kim Dung miêu tả có "nhan sắc đỉnh cao" như Tiểu Long Nữ của Thần điêu đại hiệp. Từ khi giới thiệu tạo hình đến lúc phim phát sóng, Trần Nghiên Hy phải đối diện với làn sóng chê bai trên mạng xã hội.

Tạo hình của Trần Nghiên Hy bị đem ra làm trò cười khi phim phát sóng.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi vốn là người lạc quan, không mấy khi khổ tâm vì lời lẽ trên mạng. Tuy nhiên lần này thì khác. Tôi có cảm giác, chỉ sau một đêm mà mọi người đều cho rằng tôi là cô gái xấu xí, đáng ghét. Tôi thấy rất khổ sở và không còn sự tự tin". Trần Nghiên Hy từng có một thời gian dài nhốt mình trong nhà và khóc vì những lời chê bai.

Angelababy



Bà xã Huỳnh Hiểu Minh bị chê là "bình hoa di động" trên các bộ phim vì chỉ có ngoại hình, không có tài năng. Nữ diễn viên xuất thân người mẫu thường có cách diễn trợn mắt, làm quá ở mọi trạng thái cảm xúc. Khán giả còn nhận xét "Angelababy đóng chính phim nào là biết phim đó dở". Cô nàng bị nhận xét là nguyên nhân khiến Cô phương bất tự thưởng, Thời đại khởi nghiệp thất bại. Trong phim truyền hình mới Người bạn thực sự của tôi, diễn xuất của Angelababy vẫn không có tiến bộ.



Angelababy không thay đổi lối diễn trợn mắt trong Người bạn thực sự của tôi.

Trước những ý kiến tiêu cực, nữ diễn viên nói: "Tôi sẽ chấp nhận mọi lời chỉ trích từ khán giả. Nói cho cùng, trên đời này không có người nào hoàn hảo cả. Diễn xuất của tôi có xuất phát điểm từ sự tìm tòi, khám phá chứ không qua trường lớp". Netizen cho rằng lời đối đáp của Angelababy khiêm tốn, biết chấp nhận sai lầm và tạo thiện cảm.

