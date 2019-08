Shin Min Ah, Jo In Sung, Han Ji Min có thể hợp tác trong drama mới

Ngày 30/7, tờ Ilgan Sports đưa tin Han Ji Min và Shin Min Ah sẽ góp mặt trong dự án mới của biên kịch No Hee Kyung với vai trò nữ chính. Ngay sau đó, công ty sản xuất drama này đã xác nhận thông tin. "Đúng là chúng tôi đã đưa ra lời mời với Han Ji Min và Shin Min Ah cho drama mới của biên kịch No. Tuy nhiên, kịch bản vẫn chưa hoàn thành nên mọi chuyện chưa thể chắc chắn".

Biên kịch No Hee Kyung nổi tiếng với các bộ phim như That Winter The Wind Blows, It’s Okay That’s Love, Dear My Friends. Drama mới kể câu chuyện về công việc tình nguyện của một tổ chức phi chính phủ quốc tế. Theo Ilgan Sports, phim sẽ bắt đầu quay vào năm tới và phát sóng vào nửa cuối 2020 trên đài tvN.

Dàn sao dự kiến góp mặt trong phim, từ trái qua: Han Ji Min, Shin Min Ah, Jo In Sung, Nam Joo Hyuk.

Han Ji Min từng hợp tác với biên kịch No Hee Kyung trong bộ phim Padam Padam của JTBC năm 2011. Còn Shin Min Ah chưa từng tham gia phim nào của biên kịch này.

Trước đó, Jo In Sung và Bae Sung Woo cũng đã nhận được lời mời góp mặt trong phim. Jo In Sung đang xem xét kịch bản còn Bae Sung Woo tỏ thái độ tích cực. Ngoài ra, nam diễn viên Nam Joo Hyuk cũng nhận được lời mời từ nhà sản xuất. Nếu thảo luận thành công, drama mới này sẽ có sự tham gia của dàn sao "khủng" với những cái tên như Jo In Sung, Shin Min Ah, Han Ji Min.

Chi Chi