Son Ye Jin ngã vào lòng Hyun Bin trong teaser phim mới

Ngày 31/10, drama Crash Landing On You (tvN) tung teaser 30 giây mới, giới thiệu về hoàn cảnh gặp gỡ của hai nhân vật chính do Son Ye Jin và Hyun Bin đảm nhận.

Phim mới của Son Ye Jin - Hyun Bin tung teaser lãng mạn

Phim kể về một nữ thừa kế giàu có Yoon Se Ri (Son Ye Jin). Trong một lần bay dù lượn trên không, cô buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Bắc Triều Tiên do gió lớn. Không may dù của cô bị vướng phải một cái cây và Se Ri bị treo lơ lửng.

Cuộc gặp gỡ của hai nhân vật chính được "nhá hàng" trong teaser.

Tại đây, một quân nhân Bắc Triều Tiên là Lee Jung Hyuk (Hyun Bin) đã tình cờ gặp gỡ cô. Se Ri tưởng rằng được cứu nhưng bị Jung Hyuk lấy súng ra định bắn. Vì quá sợ hãi, nữ chính đã mất thăng bằng và ngã ngay vào lòng chàng quân nhân điển trai. Chuyện tình yêu của hai người bắt đầu từ đây. Jung Hyuk đem lòng yêu Se Ri và luôn bảo vệ thân phận của cô.

Son Ye Jin vào vai Yoon Se Ri.

Hyun Bin vào vai Lee Jung Hyuk.

Đây là bộ phim được cộng đồng mọt phim Hàn chờ đợi nhất cuối 2019. Đội ngũ sản xuất Crash Landing On You quy tụ những cái tên nổi tiếng như biên kịch Park Ji Eun (Vì sao đưa anh tới, Huyền thoại biển xanh), đạo diễn Lee Jung Hyo (Life on Mars, The Good Wife). Cùng với sự kết hợp của hai cái tên hàng đầu là Hyun Bin và Son Ye Jin, Crash Landing On You hứa hẹn gây sốt màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Phim được quay bối cảnh tại Thụy Sĩ và Mông Cổ.

Ảnh cắt từ teaser đầu tiên của phim.

Crash Landing On You sẽ lên sóng tập một ngày 23/11, sau khi Melting Me Softly (Nhẹ Nhàng Tan Chảy) của Ji Chang Wook kết thúc.