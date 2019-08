Sự nghiệp diễn xuất mờ nhạt của Ahn Jae Hyun

Ahn Jae Hyun - Goo Hye Sun đang thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận sau khi công khai chuyện ly hôn. Họ đều là diễn viên nhưng chuyện tình yêu còn nổi tiếng hơn sự nghiệp diễn xuất.

Goo Hye Sun ít nhất còn có vai Geum Jan Di "để đời" trong Vườn sao băng. Ahn Jae Hyun chỉ được biết đến với danh hiệu "Chồng trẻ của Goo Hye Sun". Anh chàng vốn là người mẫu lấn sân diễn xuất, tham gia cả chục bộ phim từ 2013 đến nay nhưng vẫn chưa có vai diễn nào thật sự nổi bật.

Ahn Jae Hyun nổi tiếng với vai trò là chồng của Goo Hye Sun nhiều hơn là một diễn viên. Anh kém "nàng Cỏ" 3 tuổi.

1. Em trai của siêu sao Cheon Song Yi trong 'Vì sao đưa anh tới'

Vì sao đưa anh tới là drama gây sốt năm 2013. Ahn Jae Hyun góp mặt trong phim với vai Cheon Yoon Jae - em trai của siêu sao Cheon Song Yi (Jun Ji Hyun đóng). Vai diễn này mờ nhạt đến nỗi khi Ahn Jae Hyun trở thành chồng của Goo Hye Sun, khán giả mới lục lại bộ phim này để xem diễn xuất của anh.

Ahn Jae Hyun ra mắt màn ảnh với vai cậu em trai của siêu sao Cheon Song Yi trong 'Vì sao đưa anh tới'.

Đây là vai đầu tay của Ahn Jae Hyun nhưng không được chú ý nhiều do ít đất diễn và dàn diễn viên chính quá nổi bật, gồm những cái tên như Kim Soo Hyun, Jun Ji Hyun, Park Hae Jin, Yoo In Na. Cộng thêm diễn xuất không có gì đặc sắc, Ahn Jae Hyun khiến khán giả nhanh chóng lãng quên.

2. Viên cảnh sát đẹp trai trong 'You Are All Surrounded'

You're All Surrounded (2014) đánh dấu sự trở lại của Lee Seung Gi sau hơn một năm biến mất khỏi màn ảnh Hàn. "Con rể quốc dân" vào vai chàng cảnh sát Eun Dae Goo có chỉ số thông minh tuyệt vời và quá khứ đau buồn. Phim còn có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng khác là Cha Seung Won và Go Ara. You're All Surrounded gặt hái thành công khi đạt rating 12,3% ngay tập đầu tiên nhờ nội dung gay cấn, hấp dẫn.

Ahn Jae Hyun góp mặt với vai phụ Park Tae Il. Nhân vật này nằm trong nhóm "bộ tứ triển vọng" trong ngành cảnh sát, hỗ trợ cho đội điều tra của đội trưởng Seo Pan Seok (Cha Seung Won), Eun Dae Goo (Lee Seung Gi) và Eo Soo Seon (Go Ara). Lần này Ahn Jae Hyun có cơ hội xuất hiện nhiều hơn Vì sao đưa anh tới nhưng Park Tae Il vẫn là nhân vật phụ, làm nền cho nhân vật chính của Lee Seung Gi. Anh không tạo được nét tính cách đặc biệt ấn tượng với khán giả ngoại trừ gương mặt đẹp trai.

Ahn Jae Hyun trong một cảnh phim.

3. Bác sĩ ma cà rồng trong 'Blood'

Đến 2015, Ahn Jae Hyun được trao cơ hội đóng chính trong phim truyền hình Blood cùng Goo Hye Sun. Anh vào vai Park Ji Sang - một bác sĩ ma cà rồng luôn phải đấu tranh giữa bản năng khát máu và ước nguyện cứu chữa cho bệnh nhân.

Ngoại hình của Ahn Jae Hyun khá phù hợp với nhân vật ma cà rồng, tuy nhiên, vai diễn Park Ji Sang dường như quá sức với anh. Nam diễn viên bị chỉ trích gay gắt về diễn xuất trong nhiều cảnh quay, như cảnh nhân vật Park Ji Sang nổi giận trên sân thượng. Khán giả phàn nàn rằng Ahn Jae Hyun phát âm không rõ, khiến người xem không nghe hết được câu thoại của nhân vật. Biểu cảm của nam diễn viên cũng thường bị chê đơ, gượng gạo.

Khuôn mặt nhạt nhẽo của Ahn Jae Hyun trong phim.

Blood cũng có rating ảm đạm, luôn ở mức dưới 6% - không khả quan với một phim truyền hình chiếu trên đài trung ương. Nội dung phim bị chê dài dòng, kém hấp dẫn, diễn xuất của hai diễn viên chính đều mờ nhạt, đơ cứng.



4. Tay chơi Kang Hyun Min trong 'Lọ Lem và bốn chàng hiệp sĩ'

Sau Blood, Ahn Jae Hyun được giao vai nam chính Kang Hyun Min trong Lọ Lem và bốn chàng hiệp sĩ (2016). Phim có cốt truyện khá cũ về nàng Lọ Lem Eun Ha Won (Park So Dam) có ước mơ trở thành giáo viên nhưng lại không đủ điều kiện vào đại học. Cô vô tình quen biết những cậu con trai trong gia đình tài phiệt và dần chinh phục trái tim của bốn chàng trai bằng tính cách mạnh mẽ, sự nỗ lực trong cuộc sống.

Ahn Jae Hyun vào vai cậu thiếu gia sát gái Kang Hyun Min với tính cách bất cần, luôn chứng tỏ mình là một tay chơi thứ thiệt. Anh rơi vào mối quan hệ phức tạp với Eun Ha Won và cô bạn Park Hye Ji (Son Na Eun). Diễn xuất của Ahn Jae Hyun trong Lọ Lem và bốn chàng hiệp sĩ được nhận xét là chưa cải thiện so với Blood. Anh vẫn thể hiện vẻ gượng gạo, nhạt nhòa với gương mặt thiếu biểu cảm. Đặc biệt là những cảnh cần chiều sâu cảm xúc như khi bộc lộ tình cảm với Hye Ji, Ahn Jae Hyun lộ rõ điểm yếu không có kỹ năng diễn xuất.

Tạo hình bóng bẩy của Ahn Jae Hyun trong 'Lọ Lem và 4 chàng hiệp sĩ’.

Mô típ phim cũ cùng màn thể hiện thiếu thuyết phục của các diễn viên khiến Lọ Lem và bốn chàng hiệp sĩ có rating thảm họa, luôn ở mức 3-4%.

5. Nam thứ si tình Cha Min Joon trong 'Thế giới hợp nhất'

Reunited World (Thế giới hợp nhất) ra mắt năm 2017, kể về hai người bạn thời thơ ấu Hae Sung (Yeo Jin Goo) và Jung Won (Lee Yeon Hee). Hae Sung bất ngờ biến mất sau một tai nạn bí ẩn và đột ngột xuất hiện sau 12 năm với vẻ ngoài và tính cách y như hồi 19 tuổi. Trong khi cô bạn thân Jung Won của anh đã 31 tuổi. Hai người bắt đầu lại mối quan hệ.

Ông xã của "nàng Cỏ" Goo Hye Sun vào vai đầu bếp Cha Min Joon, nam thứ đem lòng yêu đơn phương nữ chính Jung Won. Khi mới xuất hiện trong hai tập đầu, Ahn Jae Hyun gây chú ý với khán giả nhờ ngoại hình bảnh bao. Nhân vật của anh là nam phụ si tình, ngọt ngào, luôn hết lòng với nữ chính. Thế nhưng càng về sau, nhân vật này càng mờ nhạt vì diễn xuất thiếu nét của Ahn Jae Hyun.

Ahn Jae Hyun đóng vai yêu đơn phương nữ chính.

6. Anh bạn thân trong 'Vẻ đẹp tiềm ẩn'

Bộ phim năm 2018 của đài jTBC xoay quanh Han Se Gye (Seo Hyun Jin), một nữ diễn viên nổi tiếng nhưng cũng là trung tâm của những tin đồn thất thiệt. Han Se Gye bị mắc một hội chứng kỳ lạ. Vào một thời điểm nào đó trong tháng, ngoại hình của cô sẽ thay đổi và biến thành người khác. Cô sẽ phải sống trong cơ thể này suốt một tuần.

Một ngày nọ, Han Se Gye gặp được Seo Do Jae (Lee Min Ki), thành viên ban quản trị của một hãng hàng không. Seo Do Jae là một soái ca hoàn hảo trong mắt nhiều người nhưng mắc chứng "mù mặt". Người duy nhất anh có thể nhận diện được gương mặt chính là Han Se Gye. Cuộc gặp với nữ diễn viên xinh đẹp đã làm thay đổi cuộc đời anh.

Hình tượng bảnh trai trong một vai phụ mờ nhạt khác của Ahn Jae Hyun.

Ahn Jae Hyun tiếp tục có thêm một vai phụ trong Vẻ đẹp tiềm ẩn. Anh vào vai Won Ho - người bạn tốt của nữ chính Han Se Gye. Anh biết về bí mật của Se Gye và luôn giúp đỡ cô bạn thân bảo vệ bí mật ấy. Nhân vật Won Ho là kiểu anh chàng đẹp trai tốt bụng nhưng nhạt nhẽo, không có nhiều đất diễn để Ahn Jae Hyun thể hiện. Khán giả nhận xét, Ahn Jae Hyun vẫn giữ vững phong độ nhận vai một màu trên màn ảnh.

