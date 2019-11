Sự nghiệp diễn xuất nhạt nhòa của Sulli

Sulli dừng đóng phim vài năm để tập trung tập luyện trở thành idol. Sau khi f(x) ra mắt, cô trở thành nữ thần thế hệ mới của Kpop và là nhân tố được SM ưu ái hết mức. Năm 2012, Sulli đảm nhận vai chính trong To The Beatiful You. Đây là bộ phim chuyển thể từ bộ truyện tranh Nhật Bản Hana-Kimi. Thành viên f(x) vào vai nữ sinh Goo Jae Hee, giả trai đến học ở trường nam sinh để theo đuổi thần tượng Kang Tae Joon (Choi Min Ho đóng). Tuy nhiên, bộ phim có rating ảm đạm, diễn xuất của 2 thần tượng bị chê nhạt nhòa, không có cảm xúc.