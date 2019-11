Suzy xem 'Vagabond' là cột mốc quan trọng trong diễn xuất

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Sport Seoul, Suzy đã chia sẻ những trải nghiệm trong gần một năm quay phim Vagabond - tác phẩm đang phát sóng trên đài SBS.

Vagabond có nội dung xoay quanh một người đàn ông khám phá ra sự thật về tội tham nhũng được giấu sau một vụ tai nạn máy bay bí ẩn. Vai nam chính này do Lee Seung Gi đảm nhận. Suzy vào vai Go Hae Ri - đặc vụ của cơ quan tình báo quốc gia NIS - con gái của một cựu lính thủy. Cha cô qua đời vì cứu cấp dưới của mình. Go Hae Ri trở thành trụ cột của gia đình. Để che giấu danh tính thật, cô làm việc tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Morocco. Vụ tai nạn máy bay kể trên đã cuốn Hae Ri vào một loạt những sự kiện đáng ngờ.

Suzy đảm nhận vai nữ chính Vagabond.

Suzy mô tả, cô đã tiếp cận nhân vật Hae Ri bằng cách tham khảo nhiều ý kiến với đạo diễn và biên kịch. "Tôi quyết định biến Go Hae Ri thành một người có rất ít đam mê với công việc, không làm gì khác ngoài nhiệm vụ được giao. Tôi muốn thể hiện sự đấu tranh tâm lý của nhân vật này, một người không muốn bị cuốn vào vụ án nhưng dần dần lại tập trung vào nó. Để làm cho sự lựa chọn của nhân vật có vẻ thực tế hơn, ban đầu, tôi đã tạo ra một nhân vật công tâm. Sau đó, tôi muốn khán giả nhận ra sự thay đổi của Hae Ri theo thời gian".

Ảnh still cut của Vagabond.

Lần đầu tiên Suzy đóng vai nữ chính của một drama có kinh phí 25 tỷ won (khoảng 21 triệu USD) và mất một năm quay. Vì vậy, bộ phim này có ý nghĩa đặc biệt với cô. "Nó là một thử thách mới cho tôi trong tư cách là một diễn viên", Suzy nói.

Nữ diễn viên cho biết thêm, mặc dù mang rất nhiều áp lực khi đóng Vagabond nhưng vẫn rất hào hứng trong quá trình ghi hình. Cô được hợp tác với ekip đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên hàng đầu Hàn Quốc.

Về trải nghiệm quay phim khó khăn trong một năm qua, Suzy chia sẻ: "Tôi đã kiệt sức về thể chất trong một thời gian dài nhưng đổi lại là niềm vui mà bản thân cũng không thể giải thích bằng lời. Khi xem tập đầu tiên phát sóng, tôi đã rơi nước mắt vì những ký ức cùng đoàn làm phim. Bộ phim này có vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Nó đã mang lại rất nhiều trải nghiệm khó quên và giúp tôi học hỏi được nhiều điều".

Vagabond lên sóng vào 22h thứ 6 và thứ 7 hàng tuần trên SBS.

Be Be