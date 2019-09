Tài tử Hàn giả gái xinh không kém Kim So Hyun

Dựa trên webtoon nổi tiếng cùng tên, Tale of Nokdu xoay quanh nam chính Jeon Nok Du (Jang Dong Yoon đóng), con trai một gia đình quý tộc. Không hài lòng với cuộc hôn nhân sắp đặt, Nok Du bỏ trốn khỏi nhà. Anh cải trang thành phụ nữ để ẩn náu trong một ngôi làng góa phụ. Tại đây anh gặp Dong Dong Joo (Kim So Hyun thủ vai), cô gái tóc ngắn có nụ cười ấm áp nhưng lại bị ép làm kỹ nữ. Sau vài sự cố, Dong Joo trở thành con gái nuôi của Nok Du và anh quyết định sống ở làng góa phụ trong một năm.

Tạo hình giả gái xinh đẹp của Jang Dong Yoon trong phim

Vai diễn mới trong phim 'Mung Bean Chronicle'

Tale of Nokdu có nội dung khá mới mẻ, là lần đầu tiên kết hợp của hai gương mặt trẻ Kim So Hyun và Jang Dong Yoon. Poster giới thiệu hai nhân vật chính gây chú ý với khán giả nhờ tạo hình xinh đẹp, bắt mắt của cả hai. Kim So Hyun để tóc ngắn đơn giản, khá lạ lẫm so với hình ảnh tóc xoăn dài thường thấy của cô nàng. Jang Dong Yoon khiến khán giả bất ngờ hơn cả bởi diện mạo giả gái của anh chàng quá xinh đẹp.

Jang Dong Yoon là gương mặt mới sinh năm 1992. Anh bắt đầu đóng phim từ 2017 và mới chỉ góp mặt trong vài bộ phim như Solomon's Perjury, School 2017, A Poem A Day, Just Dance. Jang Dong Yoon nhận được lời mời đóng phim sau khi nổi tiếng trên mạng nhờ... bắt cướp.

Jang Dong Yoon đóng nam thứ Song Dae Whee trong School 2017.

Còn Kim So Hyun là sao nhí tài năng, bắt đầu đóng phim khi mới 7 tuổi. Nữ diễn viên sinh năm 1999 được yêu thích với loạt phim: Mặt trăng ôm mặt trời, Missing You, School 2015, Hey Ghost! Let's Fight, Ruler: Master of the Mask. Mới 20 tuổi nhưng Kim So Hyun đã có kinh nghiệm tham gia gần 40 phim truyền hình và điện ảnh. Năm 2017, cô đỗ Đại học Hanyang, khoa Sân khấu điện ảnh.

Hầu hết tác phẩm cô tham gia đều có tiếng vang lớn và được công chúng đón nhận, gần đây nhất là phim ngắn Love Alarm đóng cùng Song Kang. Khi chiếu trên Netflix, phim thu hút chú ý nhờ nội dung gần gũi và chân thực với cuộc sống hiện đại của giới trẻ.

Kim So Hyun là diễn viên trẻ tài năng với gia tài gần 40 phim truyền hình.

Tale of Nokdu là sự trở lại màn ảnh nhỏ của Kim So Hyun. Bộ phim được đạo diễn bởi Kim Dong Hwi, đồng đạo diễn của nhiều phim truyền hình nổi tiếng như Fight My Way, The Merchant: Gaekju 2015. Phim được biên kịch bởi Im Ye Jin, tác giả của If We Were a Season, Moonlight Drawn By Clouds, Who Are You. Tale of Nokdu dự kiến lên sóng trên KBS2 vào 30/9, tiếp nối I Wanna Hear Your Song.

Nhung Mai