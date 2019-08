Thẩm Nguyệt bị chê vì cảnh khóc thảm họa trong 'Thất Nguyệt và An Sinh'

Phim truyền hình Thất Nguyệt và An Sinh vừa lên sóng ở Trung Quốc tối 22/7. Phim dựa trên tiểu thuyết của nhà văn An Ni Bảo Bối, xoay quanh tình bạn giữa hai cô gái Lý An Sinh và Thất Nguyệt. Họ gắn bó với nhau từ thuở nhỏ nhưng khi lớn lên, tình bạn này lại rạn nứt vì nhiều lý do.

Phim có sự tham gia của Trần Đô Linh (trái) và Thẩm Nguyệt.

Ngay sau khi phát sóng tập đầu tiên, Thất Nguyệt và An Sinh đã bị khán giả chê thậm tệ vì diễn xuất kém cỏi của hai diễn viên chính Thẩm Nguyệt (trong vai An Sinh) và Trần Đô Linh (vai Thất Nguyệt). Đặc biệt, Thẩm Nguyệt luôn diễn với đôi mắt trợn trừng. So với khi mới ra mắt trong Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp, diễn xuất của Thẩm Nguyệt không có gì tiến bộ.

Vai An Sinh là một cô gái cá tính mạnh mẽ, phải trải qua nhiều đau thương trong cuộc sống. Vai diễn đòi hỏi khai thác chiều sâu nội tâm nhân vật đã làm khó một diễn viên mới như Thẩm Nguyệt.

Diễn xuất "trợn mắt" của Thẩm Nguyệt nhận nhiều lời chê.

Trong tập phim lên sóng tối 24/7, cảnh khóc thương tâm của An Sinh khi không được gặp mẹ lần cuối đã biến thành trò cười với diễn xuất của Thẩm Nguyệt. Cô bị chê diễn gượng gạo, khóc mãi không chảy được nước mắt, khẩu hình miệng kỳ cục. Trích đoạn này đã lên top tìm kiếm của mạng xã hội Weibo với rất nhiều lời bàn tán của khán giả.

Thẩm Nguyệt lộ diễn xuất thảm họa với cảnh khóc trong 'Thất Nguyệt và An Sinh'

Hai diễn viên trẻ Thẩm Nguyệt và Trần Đô Linh còn bị đem ra so sánh với Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần trong Thất Nguyệt và An Sinh bản điện ảnh. Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần thể hiện hai nhân vật chính sâu sắc và cảm động, cùng nhận được giải Nữ chính xuất sắc tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 53.

Châu Đông Vũ (trái) và Mã Tư Thuần từng gặt hái thành công với bản điện ảnh.

Sự thành công của bản điện ảnh ra mắt năm 2016 đã gây áp lực lớn cho Thẩm Nguyệt và Trần Đô Linh. Sau 3 ngày phát sóng, Thất Nguyệt và An Sinh bản truyền hình chỉ nhận được 400 lời bình luận với đa số đánh giá 1 sao trên trang Douban.

Chi Chi