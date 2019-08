Ứng dụng tìm 'crush' trong phim mới của Kim So Hyun gây tò mò

Drama mới của Kim So Hyun, Song Kang và Jung Ga Ram sẽ được phát sóng trên nền tảng Netflix trong tháng 8 này. Phim mang tên Love Alarm, được chuyển thể từ webtoon cùng tên. Lấy bối cảnh giả tưởng, Love Alarm xoay quanh một ứng dụng đặc biệt trên điện thoại, giúp người ta có thể biết được những người đang yêu thầm mình trong phạm vi 10 mét.

Poster phim.

3 nhân vật chính của phim là Jo Jo (Kim So Hyun), Hye Young (Jung Ga Ram) và Seon Oh (Song Kang). Cả ba đều là những học sinh trung học và rơi vào những rắc rối xoay quanh ứng dụng tỏ tình độc đáo này. Seon Oh là một chàng trai đẹp trai và nổi tiếng, được rất nhiều các cô nàng khác thầm thương. Seon Oh chuyển sang trường của Jo Jo và Hye Young, nhờ có ứng dụng Love Alarm, Jo Jo nhận ra Seon Oh có tình cảm với mình. Từ một cô gái bình thường, Jo Jo có những trải nghiệm chưa từng có khi được chàng hot boy của trường "crush".

Trong khi đó, Hye Young cũng không thể từ bỏ được những cảm xúc của mình dành cho Jo Jo, dù ngay từ đầu anh đã chọn cách lùi về phía sau, nhường Jo Jo cho Seon Oh. Vì Hye Young là người hiếm hoi không cài ứng dụng Love Alarm nên tình cảm thầm kín của cậu không bị Jo Jo phát hiện.

Phim có bối cảnh học đường.

Câu chuyện của Love Alarm mới mẻ và đầy thú vị, cũng rất hợp với thời đại các ứng dụng điện thoại và mạng xã hội đang chiếm quá nhiều thời gian của con người. Drama này đặt ra câu hỏi, liệu khi có một ứng dụng tỏ tình thay cho mình, việc bày tỏ tình cảm với người khác có dễ dàng hơn không?

Không chỉ là câu chuyện tình tay ba "gà bông" đơn thuần, Love Alarm còn khai thác những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống học đường tại Hàn Quốc. Những trò kỳ thị, bắt nạt còn phổ biến hơn trong thời đại công nghệ như thế này. Sự tranh giành "crush" càng trở nên quyết liệt với ứng dụng Love Alarm.

Phim dự kiến ra mắt vào ngày 22/8 trên Netflix.

Ứng dụng tìm 'crush' trong phim mới của Kim So Hyun gây tò mò Trailer phim.

Chi Chi