'Doanh thu hơn 20 phim tháng 8 cộng lại không bằng 3 ngày mở màn của Hobbs & Shaw'

Đường đua phim hè đã khép lại với một loạt phim hot như Điều ba mẹ không kể, Chuyện kinh dị lúc nửa đêm, Vua sư tử... Tác phẩm ấn tượng gần đây nhất là Hobbs & Shaw thu về 150 tỷ đồng ở Việt Nam, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 588 triệu USD. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng.

Để tránh sự cạnh tranh không cân bằng và giảm thiểu rủi ro, nhà sản xuất thường xếp lịch cho các tác phẩm ít thu hút vào tháng 8, tháng 9 hàng năm. Bởi vậy, các phim ra mắt vào thời điểm này hầu hết không phải bom tấn được kỳ vọng cao. Kể cả phim điện ảnh trong nước hay nước ngoài cũng không đủ sức kéo khán giả ra rạp.

Theo Box Office Vietnam, tuần qua "điện ảnh tháng 8 ảm đạm khi doanh thu hơn 20 phim cộng lại không bằng 3 ngày mở màn của Hobbs & Shaw". Trang này đánh giá chất lượng tỷ lệ nghịch với số lượng phim được phát hành. Nhiều tác phẩm mới ra rạp như Nhà Trắng thất thủ, Angry Bird 2, Cha ma, Thám tử lừng danh Conan... đều có nội dung ít thu hút.

Doanh thu 20 phim tuần qua, theo Box Office Vietnam.

Điểm sáng tuần trước là Angel Has Fallen (Nhà Trắng thất thủ: Kẻ phản bội). Phần 3 của series Nhà Trắng thất thủ thu về 9,2 tỷ đồng ở Việt Nam và 21,2 triệu USD trên toàn cầu. So với các bom tấn khác, con số này không cao nhưng đã vượt qua kỳ vọng của các chuyên gia. Dự đoán ban đầu, phim chỉ thu được 12 - 16 triệu USD. Nhưng nhờ có điểm số cao trên Rotten Tomatoes, cộng với sự góp mặt của những ngôi sao kỳ cựu Morgan Freeman và Gerard Butler, Angel Has Fallen trở thành phim ăn khách nhất phòng vé.

Nhà trắng thất thủ: Kẻ phản bội Trailer phim Nhà Trắng thất thủ: Kẻ phản bội.

Tuần phát hành thứ hai, Crawl (Địa đạo cá sấu tử thần) vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả. Phim đạt 7,3 tỷ đồng, xếp thứ hai, sụt giảm khoảng 50% so với tuần trước. Crawl đã công chiếu tại nhiều quốc gia từ 12/7 nên hiện không còn góp mặt trên top 5 bảng xếp hạng phòng vé thế giới. Theo Box Office Mojo, doanh thu toàn cầu tính đến hiện tại của Crawl là 70,2 triệu USD.

Phần hai của những chú chim điên Angry Bird kiếm 6,7 tỷ đồng, khá khiêm tốn so với sneakshow (4,2 tỷ đồng). Bộ phim hoạt hình khác ra rạp tuần này là Detective Conan Movie 23 (Thám tử lừng danh Conan). Đại diện Nhật Bản không mấy thành công tại thị trường Việt Nam, chỉ bán được hơn 28.000 vé mặc dù từng xuất sắc đánh bại Avengers: Endgame tại nước nhà.

Dù đã chiếu gần 1 tháng, Hobbs & Shaw vẫn thu hút khán giả Việt Nam, kiếm được hơn 2,3 tỷ đồng trong tuần qua. Top 5 phim ăn khách nhất không có tên Cậu chủ ma cà rồng và Cha ma - đại diện phim Việt Nam phát hành hôm 23/8.

Thúy Anh