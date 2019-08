15 phim chiếu rạp tháng 9

'Oppa, Phiền quá nha', 'Người lạ ơi' và 'Siêu quậy có bầu' sẽ ra rạp cùng 12 phim điện ảnh nước ngoài vào tháng sau.

IT: Chapter Two

Gã hề ma quái 2



Ngày khởi chiếu: 6/9

Thể loại: Hồi hộp - Kinh dị

IT: Chapter Two lấy bối cảnh 27 năm sau phần một. Các cô bé, cậu bé trong nhóm The Losers Club nay đã trưởng thành. Hầu hết đã chuyển đi nơi khác sống nhưng ám ảnh về ma hề Pennywise một lần nữa cuốn họ vào cuộc chiến kinh dị. Cả nhóm đã trưởng thành và khôn ngoan hơn nhưng Pennywise luôn biết cách gieo rắc nỗi sợ, khiến các thành viên phải đau đớn tột cùng.



Nam diễn viên gặp ác mộng vì đóng 'IT: Chapter Two'

Shin - Cậu bé bút chì

Chuyến trăng mật bão táp - Giải cứu bố Hiroshi



Ngày khởi chiếu: 6/9

Thể loại: Hoạt hình - Phiêu lưu

Bố mẹ của Shin - Hiroshi và Misae chưa bao giờ đi trăng mật ở nước ngoài. Một ngày nọ, Misae phát hiện một chuyến du lịch rẻ tiền tới Australia. Cả gia đình hy vọng sẽ có một chuyến đi chơi vui vẻ. Nhưng vừa đặt chân đến vùng đất mới, Hiroshi bị bắt cóc, Shin và những thành viên còn lại phải tìm cách giải cứu ông, đồng thời đối đầu với bọn săn kho báu nguy hiểm.

Shin trailer

Deadtectives

Trò đùa tử thần

Ngày khởi chiếu: 6/9

Thể loại: Kinh dị - Hài hước

Nhóm bạn của Sam Whitner chuyên thực hiện chương trình TV tìm hiểu những hiệu tượng siêu nhiên. Họ đã có một trải nghiệm kinh dị đáng nhớ tại căn nhà bí ẩn ở Mexico. Nhóm săn ma phải đối mặt với ma thật. Những kinh nghiệm trước đây không giúp họ thoát ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ này.

Trò đùa tử thần Trailer

70 Big Ones

Khoản vay sinh tử

Ngày khởi chiếu: 6/9

Thể loại: Kinh dị - Hồi hộp

Đây là một tác phẩm của điện ảnh Tây Ban Nha, kể về hành trình ngoạn mục của người mẹ cứu mạng cô con gái bé bỏng. Raquel - một phụ nữ thông minh có chỉ số IQ trên 160 nhưng hàng loạt sự cố đã đẩy cô vào cảnh nợ nần đến mức phải "cầm" con gái lấy tiền.



Trong vòng 24 giờ, nếu Raquel không mang đủ 350.000 Euro đến chuộc, thì cha mẹ mới của Alba sẽ đưa cô bé sang nước ngoài. Raquel chỉ còn cách mượn khoản tiền lớn từ ngân hàng nhưng bất ngờ bị hai tên cướp tấn công, đe dọa. Raquel đã bình tĩnh vạch ra kế hoạch thoát thân khó tin.

Line Walker

Sứ mệnh nội gián 2



Ngày khởi chiếu: 6/9

Thể loại: Hình sự - Tội phạm

Để bảo vệ nhân chứng, triệt phá đường dây bắt cóc trẻ em nguy hiểm nhất, đội hình sự và nội gián Hong Kong đã phải vào cuộc, đặt chính sinh mệnh của mình vào ván bài. Thật - giả, đúng - sai khó nhận ra bằng mắt thường. Không chỉ đối đầu với kẻ ác, họ còn phải tìm ra nội gián đang trà trộn.

Sứ mệnh nội gián Trailer

Love Battle

Thách yêu 2 năm



Ngày khởi chiếu: 13/9

Thể loại: Hài - Tình cảm

Tan - một chuyên gia số liệu - sáng tạo ra Bảo hiểm tình yêu với cam kết hoàn tiền 100% kèm 30% lãi suất nếu chuyện tình cảm của người mua không tan vỡ sau 2 năm kể từ ngày ký hợp đồng.

Jeed - cô gái luôn tin vào tình yêu đích thực - bị chuyển sang làm nhân viên của Tan. Trong khi Tan cố gắng chứng minh với ban lãnh đạo rằng Bảo hiểm tình yêu thành công bởi người mua sẽ chia tay sau 2 năm, thì Jeed không tin tình yêu có thể tính toán bằng số liệu. Cả hai bắt đầu cuộc chiến danh dự chứng minh quan điểm của mình. Tan và Jeed, ai mới là người đúng?

Thách yêu 2 năm Trailer

Oppa, Phiền quá nha

Ngày khởi chiếu: 13/9

Thể loại: Hài - Tình cảm

Ca Dao (Hari Won) là nữ nhân viên văn phòng bình thường, đang chán nản với cuộc sống hiện tại, lúc nào cũng đứng trước nguy cơ bị đuổi việc. Muốn tiếp tục làm việc, Ca Dao phải mời được ngôi sao Hàn Quốc Chan Young cộng tác với công ty. Thế nhưng, Chan Young chính là gã khó ưa khiến công việc của cô khốn đốn.

Oppa Phiền quá nha Trailer

Người lạ ơi

Ngày khởi chiếu: 13/9

Thể loại: Lãng mạn

Đăng DJ (Karik) là chàng trai được mọi cô gái mơ ước nhưng đối với anh, chuyện tình yêu chỉ là trò nhăng nhít. Anh từng tuyên bố "không bao giờ vướng vào yêu đương, bất kể cô gái đó là ai".

Trong số 3 cô gái cưa cẩm mình, Đăng DJ có chút để mắt tới nhân vật do diễn viên Thùy Anh thủ vai. Hai người còn lại đều đã quen biết Đăng từ trước nên đối với anh, Thùy Anh chính là "người lạ" đích thực của chàng hotboy.

Người lạ ơi Trailer

The act of racing in the rain

Cuộc đời phi thường của chú chó Enzo



Ngày khởi chiếu: 13/9

Thể loại: Hài - Tâm lý

Phim dựa trên tiểu thuyết ăn khách của Garth Stein, lấy điểm nhìn và lời kể của chú chó Enzo. Vì sống cùng gia đình Denny Swift - một tay đua thể thức một dày dặn kinh nghiệm - nên Enzo cũng bị cuốn vào đam mê môn thể thao tốc độ này. Cuộc đời của chú chó phía sau tay lái cũng được "bẻ hướng" một cách phi thường nhất.

Cuộc đời phi thường của chú chó Enzo Trailer

Yesterday

Ngày hôm qua



Ngày khởi chiếu: 20/9

Thể loại: Hài - Nhạc kịch

Trong sự kiện cúp điện toàn cầu, Jack Malik bất tỉnh do gặp tai nạn giao thông. Khi tỉnh dậy, anh bàng hoàng nhận ra cả thế giới không còn chút ký ức gì về The Beatles. Tất cả thông tin về nhóm nhạc, thậm chí cả những ca khúc của họ đều biến mất. Jack là người duy nhất còn nhớ huyền thoại âm nhạc này. Không để tuột mất cơ hội, Jack liền nhận vơ những ca khúc của The Beatles giúp đưa anh ta lên đỉnh cao danh vọng.

Tác phẩm quy tụ ngôi sao nổi tiếng Ed Sheeran và MC James Corden. Trong trailer, người hâm mộ nhóm nhạc nhìn thấy vai cameo của hai thành viên The Beatles Paul McCartney và Ringo Starr qua trang phục của họ.

Yesterday Trailer

Ad Astra

Giải mã bí ẩn ngân hà



Ngày khởi chiếu: 20/9

Thể loại: Khoa học viễn tưởng

Roy McBride (Brad Pitt) bước vào hành trình đến rìa Hệ Mặt Trời để tìm kiếm người cha mất tích. Tại đây, anh vô tình phát hiện mối hiểm họa đang đe dọa nhân loại. Phim hứa hẹn mang đến trải nghiệm thị giác choáng ngợp - được phụ trách bởi Hoyte Van Hoytema, đạo diễn hình ảnh từng gây tiếng vang với Interstellar.

Giải mã bí ẩn ngân hà Trailer

Sát thủ Anna

Ngày khởi chiếu: 20/9

Thể loại: Hành động - Hồi hộp

Anna Poliatove là nữ sát thủ xinh đẹp khiến cả thế giới ngầm phải khiếp sợ. Cô sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ bí ẩn ở Paris. Với kỹ năng chiến đấu và sắc đẹp khó cưỡng, nữ diễn viên Sasha Luss khiến khán giả phải nghẹt thở khi chứng kiến những pha hành động trong phim.

Trailer Sát thủ Anna

Siêu quậy có bầu

Ngày khởi chiếu: 20/9

Thể loại: Hài - Tình cảm

Hạ An (Han Sara) là học sinh ưu tú toàn diện nhưng nghịch ngợm, gia đình có quá khứ bi kịch. Thầy giáo Phong (Đỗ An) ở cạnh bầu bạn, động viên Hạ An, thường xuyên chăm sóc và đưa cô đi chơi. Trong một buổi nhậu, Hạ An uống rượu và ngủ cùng người đàn ông giấu mặt. Sau đó, cô học trò siêu quậy phát hiện mình đã mang bầu.

Dù cố gắng dốc sức để giành học bổng, trốn xa khỏi lời thị phi, đàm tiếu nhưng cô vẫn không thoát khỏi những trắc trở. Sự việc lộ ra, Hạ An bị đuổi học, gia đình xa lánh, bạn bè miệt thị. Rắc rối đến cùng lúc khiến cô gái trẻ muốn kết liễu cuộc đời.

Siêu quậy có bầu Trailer

Shaun the Sheep the Movie: Farmageddon

Người bạn ngoài hành tinh



Ngày khởi chiếu: 29/9

Thể loại: Hoạt hình

Ngoài những nhân vật quen thuộc như Shaun, đàn cừu, chú chó Bitzer... phim có thêm sự xuất hiện của nhân vật mới. Lu-la, cô bé ngoài hành tinh đáng yêu, mang những sức mạnh siêu nhiên, bị rơi từ phi thuyền không gian xuống trang trại Mossy Bottom. Cừu Shaun và nhóm bạn giúp đỡ đưa Lu-la trở về hành tinh của mình. Liệu cả nhóm có thực hiện nhiệm vụ thành công, sức mạnh của Lu-la có gây ra rắc rối gì cho loài người?



'Shaun the Sheep Movie': Cừu đất sét sẵn sàng trở lại

47 Meters Down: The Next Chapter

Hung thần đại dương: Thảm sát

Ngày khởi chiếu: 29/9

Thể loại: Hồi hộp - Kinh dị

Trong chuyến phiêu lưu đến một hòn đảo hoang, Mia, Sasha, Nicole và Alexa quyết định lặn xuống biển khám phá thành phố cổ Mây dưới đại dương. Khi vào bên trong, cổng thành bất ngờ sụp đổ. Những cô gái phải nhanh chóng tìm đường thoát thân trong những đường hầm mê cung và hang động kỳ quái trước khi cạn kiệt bình dưỡng khí. Cuộc phiêu lưu trở nên kinh khủng hơn khi họ phát hiện đây chính là nơi cư ngụ của loài cá mập trắng khổng lồ khát máu.

Hung thần đại dương Trailer

Thúy Anh