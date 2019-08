3 yếu tố giúp 'Avengers: Endgame' đánh bại kỷ lục tưởng không thể phá vỡ của 'Avatar'

Ngày 22/7 vừa qua, Avengers: Endgame đã chính thức xô đổ kỷ lục của Avatar, trở thành phim ăn khách nhất mọi thời. Đây là một thành tích đáng nhớ bởi suốt 10 năm qua, có rất nhiều bom tấn được kỳ vọng sẽ lật đổ đế chế Avatar như Star Wars: The Force Awakens (2015), Jurassic World (2015), Harry Potter and The Deathly Hallows 2 (2011)... nhưng tất cả đều thất bại. Doanh thu 2,7 tỷ USD dường như là con số không tác phẩm nào có thể đạt tới.

Nhưng Avengers: Endgame đã làm được điều đó, bằng tất cả nỗ lực của hãng phim và cả người hâm mộ. Nguyên nhân dẫn tới thành công của bộ phim có thể gói gọn trong mấy chữ "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa".

Lạm phát giá vé

Năm 2009, bom tấn Avatar được phát hành với danh xưng "mở màn cho kỷ nguyên 3D". Không ít người đổ xô ra rạp vì muốn trải nghiệm công nghệ này. Thời kỳ đó, giá vé trung bình ở Mỹ là 7,5 USD trong khi giá vé trung bình năm 2019 là 9,01 USD. Theo Box Office Mojo, nếu Endgame ra mắt vào năm 2009, nó sẽ thu về khoảng 711 triệu USD nội địa. Đây là con số khá ấn tượng, nhưng vẫn chưa bằng Avatar với 749 triệu USD. Hiện tại. Avengers: Endgame đang là bộ phim có doanh thu cao thứ hai tại Mỹ với 854,2 triệu USD, xếp sau Star Wars: The Force Awakens.

Theo ScreenRant, tổng doanh thu của Avatar nếu được điều chỉnh theo lạm phát năm 2019 sẽ đạt mức khổng lồ: 3,2 tỷ USD, chênh lệch khoảng 500 triệu USD so với số liệu thực tế. Vậy mới thấy một thập kỷ trước, doanh thu của bom tấn giả tưởng lớn cỡ nào và tầm quan trọng của lạm phát khi nói về thống kê phòng vé mọi thời đại.

Avatar từng là "bá chủ" phòng vé suốt 10 năm.

Nếu điều chỉnh theo giá vé lạm phát, Avengers: Endgame được xếp thứ 5 trong top những bộ phim có doanh thu cao nhất thế giới. 4 vị trí trên lần lượt thuộc về: Gone with the Wind (Cuốn theo chiều gió), Avatar, Titanic và Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao). Lạm phát một thập kỷ đã mang lại lợi thế cho Endgame.

Không thể phủ nhận thành tựu kinh ngạc của Avengers: Endgame khi vươn lên vị trí dẫn đầu, đặc biệt là phim được phát hành vào mùa phim hè có nhiều cạnh tranh gay gắt khi phải chia sẻ khán giả với những tác phẩm khác. Avatar ra mắt vào tháng 12, không phải tháng cao điểm.

Avengers: Endgame có màn ra mắt vĩ đại

Mặc dù Avatar từng là bộ phim ăn khách nhất thời đại, nhưng phải mất 8 tháng mới đạt được con số đó. So với những bom tấn ngày nay, nó có doanh số mở màn khá bình thường: 77 triệu USD trong nước và 241 triệu USD toàn cầu. Màn ra mắt thành công nhưng không phá vỡ bất kỳ kỷ lục nào. Sau đó là cả quá trình dài Avatar "chạy marathon" để chốt sổ 2,789 tỷ USD.

Avatar giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu suốt 7 tuần liên tiếp, không bị rớt khỏi top 10 phim ăn khách trong tuần cho đến khi kết thúc vào giữa tháng 3/2010. Avatar đã tận dụng được quãng thời gian ảm đạm của ngành điện ảnh tháng 1 và tháng 2. Tất cả phim khác đều có sức cạnh tranh yếu ớt so với Avatar. Hay nói cách khác, nó gần như độc quyền trên thị trường.

Avengers: Endgame lập thêm kỷ lục Phim có màn công chiếu hoành tráng nhất tại 4.662 rạp toàn cầu.

Ngược lại, Avengers: Endgame gây sốc khi "xông" ra mở màn với 1,5 tỷ USD trên toàn cầu, lập kỷ lục phim có doanh thu mở màn cao nhất. Trong 5 ngày, số tiền Endgame kiếm được cao hơn một nửa tổng doanh thu toàn cầu của Avatar, trở thành phim cán mốc 2 tỷ nhanh nhất.

Endgame làm được điều này vì đây là hồi kết Marvel Studios đã chuẩn bị trước 10 năm. Tác phẩm viết nên kết thúc cho chuỗi 22 bộ phim kéo dài từ 2008. Người hâm mộ ra rạp vì muốn thưởng thức một câu chuyện hoàn chỉnh, chia tay những nhân vật đã gắn bó với họ trong suốt thời gian dài. Bên cạnh đó còn có những người đi xem vì hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, cùng với cái kết bỏ ngỏ ở Avengers: Infinity War (2018) khiến khán giả tò mò những siêu anh hùng sẽ giải quyết hậu quả như thế nào trong phần tiếp theo.

Phim được tái phát hành

Cả Avatar và Avengers: Endgame đều xác lập kỷ lục nhờ vào hai lần phát hành. Bộ phim khoa học viễn tưởng của James Cameron trở lại phòng vé vào tháng 8/2010, bỏ túi thêm 33 triệu USD. Avengers: Endgame giống với "bản mở rộng" hơn là "tái phát hành" vì khi phiên bản bổ sung 6 phút được đưa ra rạp, bản phim gốc vẫn còn đang công chiếu tại một số nước.

Mặc dù bản tái phát hành của bộ phim được coi là đáng thất vọng nhưng khán giả vẫn không ngần ngại bỏ tiền ra để được xem những cảnh phim bổ sung. Thậm chí, fan cứng trên toàn thế giới mạnh tay chi tiền nhiều lần để giúp thần tượng làm nên kỳ tích.

Cuối tháng 5/2019, một fan đã ủng hộ bằng cách xem phim 15 lần.

Ngay trước khi Endgame phiên bản mở rộng được ra mắt, nó chỉ cách con số kỷ lục của Avatar 38 triệu USD. 4 tuần sau khi trở lại phòng vé, bom tấn siêu anh hùng đã chính thức phá kỷ lục thế giới. Tính đến ngày 25/7, Endgame đã vượt Avatar 1,5 triệu USD.

Thúy Anh