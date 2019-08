4 cảnh phim xuất sắc của màn ảnh thế giới nửa đầu 2019

Captain America chiến đấu với chính mình trong Endgame

Avengers: Endgame là bom tấn của 2019 với rất nhiều cảnh phim đáng nhớ. Việc đạo diễn để cho các nhân vật quay ngược thời gian đã tạo ra nhiều tình huống bất ngờ, khó đoán với khán giả.

Trong Avengers: Endgame, khi quay trở lại quá khứ, Captain America đã phải chiến đấu với phiên bản năm 2012 của chính mình. Cảnh phim này không chỉ tạo ra bất ngờ mà còn đầy hài hước.

Để thực hiện, các nhà làm phim đã kết hợp hiệu ứng hình ảnh, kỹ xảo, ánh sáng, bối cảnh, các động tác chiến đấu và diễn viên đóng thế. Tất cả đã tạo ra một màn đối kháng liền mạch và đầy sáng tạo.

Sự bất ngờ ở cảnh phim này là khi Captain America của hiện tại tiết lộ cho phiên bản quá khứ biết rằng người bạn thân Bucky vẫn còn sống, điều mà phải đến phần phim Civil War năm 2014, Captain America mới biết. Sau khi hạ gục Captain 2012, anh chàng còn không quên tự khen ngợi bờ mông quyến rũ "chuẩn hàng Mỹ" của chính mình.

Avengers: Endgame Captain

Cảnh múa ballet cuối phim Us

Bộ phim kinh dị Us là hiện tượng của năm. Phim xây dựng câu chuyện mới lạ, nhiều tình huống không thể đoán trước. Nội dung Us xoay quanh cuộc chiến của một gia đình 4 thành viên và những bản sao được nhân bản vô tính của họ.

Cảnh chiến đấu cuối cùng giữa nữ chính Adelaide và bản sao Red được xem là cảnh ấn tượng nhất trong Us. Đạo diễn Jordan Peele đã lồng ghép cảnh đấu tay đôi của hai nhân vật với một màn trình diễn ballet. Sự hoàn hảo về góc quay, âm thanh, ánh sáng, chuyển động khiến phim càng thêm căng thẳng.

Diễn xuất của nữ diễn viên Lupita Nyong'o cũng được đánh giá cao. Cô thể hiện cả 2 vai, một bản chính một bản sao, đồng thời khoe vũ đạo ballet xuất sắc. Có thể nói, Lupita Nyong'o đã làm nên linh hồn cho bộ phim này.

Us ballet scene

Cảnh đánh nhau bằng dao trong John Wick: Chapter 3

John Wick: Chapter 3 vẫn tiếp tục hành trình về gã sát thủ cô độc John Wick (Keanu Reeves). Trong phần phim này, anh đã bị loại khỏi tổ chức sát thủ toàn cầu và bị săn đuổi trên mọi mặt trận.

John Wick: Chapter 3 có vô số cảnh hành động ấn tượng. Thế nhưng cảnh John Wick một mình chiến đấu với băng đảng xã hội đen trong cửa hàng đồ cổ đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm khác biệt nhất trong cả bộ phim.

Đạo diễn Chad Stahelski, một fan cuồng nhiệt của Sergio Leone, tuyên bố rằng cảnh này là "khúc tráng ca cho The Good, the Bad and the Ugly". Khi bị kẻ thù dồn vào đường cùng, John Wick buộc phải tham gia cuộc chiến hỗn loạn với các vũ khí lạnh. Cảnh phim được nhận xét là thực tế, gay cấn và không kém phần rợn người.

John Wick fight scene

Cảnh Billy chia sẻ sức mạnh với các anh chị em trong Shazam!

Shazam! là phim siêu anh hùng của Mỹ, dựa trên nhân vật cùng tên của DC Comics. Bộ phim do David F. Sandberg làm đạo diễn, kịch bản của Henry Gayden và Darren Lemke. Nội dung phim xoay quanh cậu bé Billy Batson, 14 tuổi, vô tình được truyền lại sức mạnh siêu nhiên từ phù thủy cổ đại mạnh nhất thế giới, với nhiệm vụ bảo vệ Trái Đất trước những tên ác nhân.

Cảnh phim được chọn xuất sắc trong Shazam! là khi Billy trao lại sức mạnh cho những người anh chị em nuôi. Trước đó, cậu bé được gia đình nhà Vazquez nhận nuôi cùng năm đứa trẻ khác. Billy không hòa nhập được với gia đình mới. Tuy nhiên, sau khi bị tiến sĩ Thaddeus Sivana tấn công và dọa giết các anh chị em, Billy mới nhận ra giá trị của gia đình.

Cách đạo diễn để Billy đánh bại tiến sĩ Thaddeus Sivana nhờ chia sẻ sức mạnh với gia đình là cách giải quyết hợp lý cho phim. Khi phải đối mặt với tên ác nhân hùng mạnh, Billy cần hợp sức cùng các anh chị em.

Shazam

Chi Chi