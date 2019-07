4 điểm khác bản gốc của 'Vua Sư Tử' live-action 2019

1. Vương quốc Pride Rock được tái hiện với công nghệ CGI tân tiến nhất

Khung cảnh châu Phi được tái hiện bằng công nghệ CGI tiên tiến.

Ngay từ trước khi kịch bản được hoàn thành, với mong muốn khắc họa những nhân vật thân quen như Simba, Nala và Mufasa chân thật nhất, đạo diễn Jon Favreau và các nhà làm phim đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu hành vi của các loài động vật.

Thực hiện những chuyến thám hiểm ngay tại khu rừng rậm châu Phi ở Kenya và Nairobi, đoàn làm phim đã có cơ hội quan sát tận mắt những loài sinh vật sẽ xuất hiện trong phim, ghi lại tư liệu về màu sắc, âm thanh của rừng xanh.

Trong quá trình dựng phim, Favreau đã áp dụng những bước tiến vượt bậc trong công nghệ làm phim nhằm kết hợp những kỹ thuật xử lý live-action với những hình ảnh được tạo ra từ đồ họa máy tính. Các công cụ thực tế ảo hiện đại đã cho phép Favreau có thể đặt bước chân lên những bối cảnh và tính toán các góc quay như thể đang dạo bước ở châu Phi cùng Simba. Sát cánh cùng Jon Favreau là đội ngũ thiết kế đồ họa từng chiến thắng nhiều giải Oscar cho các phim như The Jungle Book, Avatar, Titanic, hứa hẹn đem đến một thế giới rừng xanh sống động và tỉ mỉ nhất.

2. Những giai điệu mới từ Beyoncé

Beyonce thể hiện ca khúc nhạc phim.

Nếu bản gốc có huyền thoại Elton John thì Vua Sư Tử 2019 có sự góp giọng của "Ong chúa" Beyoncé. Lồng tiếng cho nhân vật Nala, Beyoncé đã làm mới ca khúc kinh điển Can You Feel The Love Tonight.

Việc thay đổi người thể hiện ca khúc nhạc phim Vua Sư Sử đã để lại nhiều cảm xúc khác nhau cho khán giả. Với nhiều người gắn bó với phiên bản hoạt hình 1995, ca khúc Can You Feel The Love Tonight của Elton John đã là kinh điển, khó chấp nhận một màu sắc khác.

Tuy nhiên, chất giọng R&B đặc trưng của Beyoncé lại mang đến những cảm giác mới lạ cho phiên bản live-action 2019.

4 điểm khác biệt so với bản gốc của 'Vua Sư Tử' 2019 phiên bản live-action Ca khúc nhạc phim 'The Lion King'.

3. Hai cây hài Billy Eichner và Seth Rogen

Nhân vật Timon và Pumbaa là trợ thủ đắc lực cho Simba.

Một trong những dấu ấn thân thuộc nhất về Vua Sư Tử chính là cặp đôi Timon và Pumbaa. Hài hước, vô ưu vô lo, cả hai đã giúp đỡ Simba vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Lồng tiếng cho cặp đôi chồn cây - heo rừng là hai danh hài nổi tiếng của Hollywood - Billy Eichner và Seth Rogen. Hai nam diễn viên đã nghiên cứu kỹ lưỡng phần trình diễn của hai tiền bối Nathan Lane và Ernie Sabella trong bản gốc, đồng thời lồng ghép thêm những dấu ấn riêng khi thổi hồn vào Timon và Pumbaa.

4. Các nhân vật kinh điển sẽ được tái hiện hoàn toàn mới

Dàn diễn viên lồng tiếng cho phim.

Đối với đạo diễn Jon Favreau, việc tuyển chọn diễn viên lồng tiếng phù hợp cho Vua Sư Tử là cơ hội quan trọng để giới thiệu những nhân vật đã trở thành kinh điển với khán giả theo cách thức mới mẻ. Các nghệ sỹ kỳ cựu tới từ những lĩnh vực khác nhau như truyền hình, điện ảnh, sân khấu và âm nhạc đều mang đến cảm giác mới lạ cho các nhân vật từng chiếm được trái tim của hàng triệu khán giả.

Ngoài Beyoncé, Billy Eichner và Seth Rogen, dàn diễn viên lồng tiếng tài năng của Vua Sư Tử còn có Donald Glover (vai Simba), Chiwetel Ejiofor (vai Scar), Alfre Woodard (vai Sarabi). Đặc biệt, diễn viên huyền thoại James Earl Jones sẽ trở lại lồng tiếng cho nhân vật Mufasa của mình trong bản gốc.

Chi Chi