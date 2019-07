4 phim siêu anh hùng bị giới phê bình chê thậm tệ nhưng khán giả vẫn thích

The Green Hornet

The Green Hornet là một bộ phim hài siêu anh hùng của Mỹ, ra mắt năm 2011. Phim có sự tham gia của Seth Rogen, Jay Chou, Christoph Waltz, Edward James Olmos, David Harbor. Nội dung phim xoay quanh Britt (do Seth Rogen thủ vai) - một cậu ấm thích ăn chơi lêu lổng - được thừa hưởng gia tài kếch xù sau cái chết bí ẩn của cha. Britt nhận ra rằng mình đang lãng phí năng lực của bản thân vào những chuyện không đâu. Anh và nhân viên cấp dưới Kato (Jay Chou thủ vai) tạo thành bộ đôi Green Hornet với chiếc mặt nạ đen và siêu xe hầm hố, đi khắp nơi để trừ gian diệt ác.

Sau khi ra mắt, The Green Hornet bị nhận xét là một phim siêu anh hùng nhàm chán. Trên Rotten Tomatoes, phim có điểm trung bình là 5,2/10. Peter Bradshaw, cây bút phê bình người Anh của tờ The Guardian, viết: "Hầu hết mọi thứ về bộ phim đều gây thất vọng. Christoph Waltz được coi là nhân vật phản diện thiếu hấp dẫn". Richard Roeper, nhà bình luận của The Chicago Sun-Times, đã cho bộ phim điểm D+, gọi nó là "một bộ phim hài lười biếng, cẩu thả".

Tuy vậy, khán giả đại chúng vẫn dành cho The Green Hornet sự ủng hộ nhiệt tình. Bộ phim đã thành công về mặt thương mại, thu về 227,8 triệu USD. Nội dung phim vừa đủ cuốn hút, hài hước và gây tò mò. Màn trình diễn của Seth Rogen và Jay Chou được đánh giá hòa hợp, đặc biệt, diễn xuất của Jay Chou nhận được nhiều lời khen dù anh không phải diễn viên chuyên nghiệp.

The Green Hornet Trailer phim.

Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer

Phần phim này ra mắt năm 2007, dựa trên truyện tranh Fantastic Four của Marvel Comics. Đây là phần tiếp theo của Fantastic Four năm 2005, đạo diễn bởi Tim Story. Phim lấy cốt truyện sau khi nhóm Fantastic Four đối đầu với nhân vật Silver Surfer và cố gắng cứu Trái Đất khỏi thực thể hủy diệt hành tinh mang tên Galactus.

Bộ phim chỉ nhận được 37% ủng hộ trên Rotten Tomatoes và có những đánh giá trái chiều của giới phê bình. James Berardinelli của reelViews nhận xét phim nhàm chán, không mạch lạc, diễn xuất của các diễn viên không có gì nổi bật.

Nhưng Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer vẫn thành công về doanh thu. Bộ phim thu về 288 triệu USD trên toàn thế giới. Nội dung phim vẫn lôi cuốn những khán giả thích xem phim giải trí về các thành viên với siêu sức mạnh đặc trưng. Ngoài ra, đối thủ của đội Fantasic Four lần này là một nhân vật ngoài hành tinh đã mang đến sự mới lạ trong phim siêu anh hùng.

Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer Trailer phim.

Suicide Squad

Suicide Squad là bộ phim siêu anh hùng dựa trên đội antihero cùng tên của DC Comics, do hãng Warner Bros phát hành. Đây được coi là phần phim thứ ba trong Vũ trụ DC mở rộng. Nội dung phim bắt đầu khi tổ chức chính phủ bí mật do Amanda Waller (Viola Davis) đứng đầu chiêu mộ những kẻ siêu phản diện bị giam trong tù nhằm thực hiện những nhiệm vụ bí mật, bất hợp pháp để đổi lấy sự tự do và cứu thế giới khỏi một mối hiểm họa khôn lường.

Phim bị nhận xét không có nội dung mạch lạc. Quá đông nhân vật cùng xuất hiện trong phim dẫn đến việc các nhân vật đều bị xây dựng qua loa, không có nhiều điểm nhấn. Suicide Squad nhận được đánh giá tiêu cực từ các nhà phê bình. Trên Rotten Tomatoes, bộ phim có tỷ lệ tán thành 27% dựa trên 358 đánh giá, với điểm trung bình là 4,79/10. Richard Lawson của Vanity Fair viết: "Suicide Squad thật tệ. Thật xấu xí và nhàm chán, một sự kết hợp độc hại. Ngoài ra, phim tôn sùng bạo lực bất chấp mà không tạo ra được điểm nhấn cho những kẻ phản diện". Trên tờ The Wall Street Journal, cây viết Joe Morgenstern còn thẳng thừng nhận xét bộ phim là "một sản phẩm của sự không biết xấu hổ".

Dù bị chỉ trích nặng nề về nội dung, Suicide Squad vẫn thu về 746 triệu USD doanh thu. Phim thu hút khán giả khi đưa một tập hợp ác nhân trong truyện tranh lên màn ảnh. Màn trình diễn của Margot Robbie trong vai Harley Quinn hay Jared Leto trong vai The Joker cũng rất đáng nhớ.

Suicide Squad Trailer phim.

Green Lantern

Green Lantern đến nay vẫn bị xem là một bộ phim thất bại của tài tử Ryan Reynolds. Phim kể về nhân vật Green Lantern (tạm dịch: Chiến binh Đèn Lồng Xanh) chiến đấu với cái ác nhờ sức mạnh siêu phàm được cung cấp từ chiếc nhẫn.

Trên Rotten Tomatoes, bộ phim có tỷ lệ ủng hộ chỉ 26% dựa trên 238 đánh giá và điểm trung bình 4,66/10. Phim bị nhận xét là "ngớ ngẩn", pha trò không đủ hài và diễn xuất của nam chính mờ nhạt. Tờ Daily Telegraph "vinh danh" The Green Lantern là một trong 10 bộ phim tệ nhất năm 2011.

Nhưng với nhiều khán giả, The Green Lantern lại là một phim có nội dung đủ để giải trí. Phim đơn giản, hài hước với nội dung dễ hiểu. Kết cấu đơn giản của phim là điểm cộng giúp người xem thưởng thức dễ dàng mà không kỳ vọng gì nhiều.

Green Lantern Trailer phim.

Chi Chi