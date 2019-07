5 bộ phim gây thất vọng nhất nửa đầu 2019

'Bom xịt' khiến doanh thu phòng vé Mỹ sụt gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nửa đầu 2019, phòng chiếu toàn cầu ngập tràn những tác phẩm là phần tiếp theo. Đa phần trong số đó gây ra sự thất vọng lớn, khiến doanh thu phòng chiếu sụt giảm. Theo Hollywood Reporter, tổng số tiền bán vé ở Mỹ giảm 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù có hai bộ phim Captain Marvel và Avengers: Endgame cán mốc tỷ đô nhưng vẫn không đủ để kéo doanh thu nửa đầu năm lên.

Godzilla: King of the Monsters

Doanh thu: 383 triệu USD

Kể tiếp câu chuyện về quái vật khổng lồ, phần tiếp theo của Godzilla (2014) dù có doanh thu khá tốt nhưng vẫn không được đánh giá cao. Theo các nhà phê bình, bộ phim tập trung quá nhiều vào phần hình ảnh mà bỏ quên nội dung. Kỹ xảo phim khiến người xem mãn nhãn nhưng kịch bản không được chăm chút, gây ra nhiều phản ứng trái chiều.

Dumbo

Doanh thu: 352 triệu USD

Được làm lại từ bộ phim hoạt hình ăn khách cùng tên năm 1941, Dumbo phiên bản live-action của đạo diễn Tim Burton có những sáng tạo về nhân vật, nút thắt câu chuyện, cao trào, cách giải quyết, khiến tác phẩm có nhiều điểm khác biệt so với bản gốc. Tuy nhiên, chính sự sáng tạo đã vô tình khiến bộ phim bị thất bại. Khán giả nhí bị cuốn vào những mâu thuẫn của người lớn - điều mà trẻ em ít quan tâm. Nội dung phim cũng chưa đủ sâu sắc để thu hút khán giả trưởng thành.

X-Men: Dark Phoenix

Doanh thu: 251 triệu USD

Là bộ phim kết thúc thương hiệu X-Men gần 20 năm tuổi của hãng Fox, Dark Phoenix được kỳ vọng đem đến cái kết cảm động, thỏa mãn dành cho khán giả như cách Avengers: Endgame đã làm. Tuy nhiên, thực tế đây lại là bộ phim đáng quên nhất. Phim khai thác lại câu chuyện về thực thể Phượng hoàng đã từng kể trong X-Men: The Last Stand (2006), nội dung bình thường, có nhiều sạn, mâu thuẫn với các phần trước, cảnh chiến đấu không tạo được cao trào.

Tổng kết lại hành trình dài 2 thập kỷ, Dark Phoenix nhận được các "danh hiệu": phim siêu anh hùng sụt giảm doanh thu lớn nhất, phim X-Men có doanh số mở màn thấp nhất, phim X-Men có điểm số Rotten Tomatoes thấp kỷ lục.

Men in Black: International

Doanh thu: 239 triệu USD

Ba phần đầu tiên của Men in Black do Will Smith và Tommy Lee Jones tạo được tiếng vang lớn. Đặc biệt, phần đầu tiên sản xuất năm 1997 thu về 589 triệu USD, đưa Will Smith trở thành ngôi sao hàng đầu Hollywood.

Sau 7 năm tạm dừng, hãng phim đã tái khởi động dự án với tên Men in Black: International. Tuy nhiên, phần 4 đã có màn ra mắt tồi tệ nhất trong lịch sử Men in Black. Kịch bản xây dựng mờ nhạt, thiếu cao trào, không đọng lại gì cho người xem, nhiều phân đoạn dài dòng. Nếu không có sự góp mặt của những tên tuổi ăn khách như Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, chắc chắn phim không đạt nổi doanh thu 239 triệu USD.



The Curse of La Llorona

Doanh thu: 122 triệu USD

Đặc điểm chung của vũ trụ phim kinh dị The Conjuring là luôn chọn trẻ em làm "con mồi" cho những thế lực huyền bí. Điều này gây ra sự ám ảnh cho các bậc phụ huynh, đánh trúng tâm lý sợ mất con của người lớn. Nó cũng góp phần làm nên thành công cho các bộ phim trước đây của thương hiệu này.

The Curse of La Llorona (Mẹ ma than khóc) tiếp tục mô-típ quen thuộc này. Tuy nhiên, tác phẩm bị đánh giá là tẻ nhạt, đưa quá nhiều hình ảnh bạo lực trẻ em để tăng kịch tính. So với dòng phim kinh dị, The Curse of La Llorona ít cảnh máu me, chết chóc, nhân vật mẹ ma không gây được sự ám ảnh và đáng sợ. Đối với nhiều người, thất bại của bộ phim là điều đáng tiếc lớn, làm danh tiếng của vũ trụ The Conjuring bị suy giảm.

Thúy Anh