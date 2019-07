5 phim truyền hình sắp ra mắt của vũ trụ Marvel

Các phim truyền hình Marvel như Agents of SHIELD, Agent Carter, The Defenders... nằm cùng vũ trụ với phim điện ảnh nhưng hai mảng này ngày càng ít liên kết với nhau. Tuy nhiên kể từ 2020, Disney - công ty mẹ của Marvel - sẽ tập trung phát triển kênh Disney+ nên các dự án phim truyền hình của MCU cũng sẽ được ưu tiên hơn. Tại sự kiện Comic-Con diễn ra mới đây, chủ tịch Kevin Feige đã hé lộ 5 đầu phim truyền hình được lên sóng Disney+ từ 2020 đến 2021.

The Falcon and The Winter Soldier

Dự kiến phát hành: Mùa thu 2020

Phim truyền hình đầu tiên lên sóng trong giai đoạn 4 nói về cuộc phối hợp tác chiến của Winter Soldier và Falcon (lúc này đã trở thành Captain America tiếp theo). Phim lấy bối cảnh ngay sau Spider-Man: Far From Home. Nhân vật phản diện không phải gương mặt xa lạ, chính là Zemo - kẻ từng gây chia rẽ các siêu anh hùng trong Captain America: Civil War.

WandaVision

Dự kiến phát hành: Mùa xuân 2021

Kevin Feige tiết lộ bối cảnh phim diễn ra sau Avengers: Endgame khiến khán giả tò mò. Bởi trước đó, Vision đã bị Thanos tiêu diệt trong Avengers: Infinity War, không được hồi sinh. Vision là người máy sở hữu trí năng lực từ viên đá Tâm trí, có suy nghĩ và tình cảm y như con người. Trước khi bị giết, Shuri - em gái Black Panther - đã gần hoàn tất việc chuyển tải dữ liệu từ Vision nên có thể trong phim riêng này, Marvel sẽ đưa anh trở lại dưới dạng tồn tại khác.

Phim còn có cameo là nhân vật Monica Rambeau trong Captain Marvel. Lúc này, cô bé Monica đã lớn, do diễn viên Teyonah Paris đóng. WandaVision sẽ kết nối trực tiếp đến Doctor Strange in The Multiverse of Madness ra mắt vào tháng 5/2021.

Loki

Dự kiến phát hành: Mùa xuân 2021

Loki là bộ phim truyền hình MCU đầu tiên được xác nhận phát sóng trên Disney+. Loki ở dòng thời gian chính đã bị chết ngay đầu phim Avengers: Infinity War. Loki trong phần này đến từ dòng thời gian khác, chính là phiên bản Loki đã trốn thoát cùng khối Tesseract khi các siêu anh hùng du hành dòng thời gian về năm 2012 ở Endgame.

What If...?

Dự kiến phát hành: Mùa hè 2021

What If...? là loạt phim hoạt hình đầu tiên của MCU. Sẽ có 25 diễn viên quen thuộc tham gia lồng tiếng cho các nhân vật của họ bao gồm Paul Rudd (Ant Man), Natalie Portman (Jane Foster), Michael B. Jordan (Killmonger), Samuel L. Jackson (Nick Fury)... Nam diễn viên Jeffrey Wright lồng tiếng cho The Watcher - một Celestial có nhiệm vụ quan sát Trái Đất.

Hawkeye

Dự kiến phát hành: Mùa thu 2021

Cuối cùng, thành viên còn lại của đội Avengers gốc cũng có phim riêng, tuy nhiên không phải phim điện ảnh mà là phiên bản truyền hình. Diễn viên Jeremy Renner tiếp tục đảm nhiệm vai Clint Barton/Hawkeye. Tuy nhiên, anh sẽ không độc lập chiến đấu. Trong phim, Hawkeye nhận nhiệm vụ đào tạo siêu anh hùng Kate Bishop. Hiện vẫn chưa có thông tin diễn viên nào sẽ đóng Bishop.

Thúy Anh