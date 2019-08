Ẩn ý sau lời chúc của đạo diễn James Cameron dành cho 'Avengers: Endgame'

Ngày 22/7, sau khi Avengers: Endgame được cập nhật số liệu, vượt doanh thu của Avatar, đạo diễn James Cameron đã gửi lời chúc mừng. So với lời chúc đầu tiên hồi đầu tháng 5 sau khi bom tấn siêu anh hùng vượt kỷ lục của Titanic, lời chúc lần này ngắn gọn hơn.

Cả hai lần Avengers: Endgame đánh bại kỷ lục của mình, James Cameron đều chu đáo gửi lời chúc mừng.

Bức ảnh James Cameron đăng tải trên trang cá nhân được ghi ngắn gọn: "Chúc mừng Avengers: Endgame trở thành ông vua phòng vé mới". Đi cùng với đó là dòng chữ "Oel Ngati Kameie" - câu chào của tộc người Na'vi trong phim Avatar, dịch ra nghĩa là "I see you" (Tôi thấy bạn). I see you cũng là tên ca khúc nhạc phim Avatar do danh ca Leona Lewis thể hiện.

Đúng với phong cách của Cameron, ảnh minh họa cũng sâu sắc, đầy ẩn ý. Vị đạo diễn sử dụng hình ảnh Iron Man được vây quanh bởi những hạt linh hồn (woodsprite). Trong bom tấn giả tưởng Avatar, hạt linh hồn bay lơ lửng trên hành tinh Pandora, được người Na'vi coi là vật linh thiêng. Chúng đại diện cho những linh hồn trong sạch. Những ai được hạt linh hồn bám vào là những người xứng đáng được ban phước lành. Người Na'vi sau khi qua đời thường được trồng những hạt linh hồn lên người để kết nối linh hồn họ với nữ thần Ewya.

Cuối phim Avengers: Endgame, Iron Man đã hy sinh mạng sống để đánh bại Thanos. Anh trở thành tượng đài siêu anh hùng của vũ trụ Marvel. James Cameron để những hạt linh hồn bám lên người Iron Man như chứng minh tầm quan trọng, sức ảnh hưởng của nhân vật này cũng như đưa linh hồn của Iron Man đến vùng đất linh thiêng của người Na'vi.

