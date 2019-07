'Annabelle Comes Home': Sự hội tụ của những thế lực ma ám kinh hoàng

Bài viết tiết lộ nội dung phim.

Được mệnh danh là vật thể quỷ ám đáng sợ nhất, búp bê Annabelle gieo rắc nỗi ám ảnh ngay từ dự án đầu tiên của vũ trụ kinh dị The Conjuring là The Conjuring 2013. Phần phim riêng đầu tiên về con búp bê ma này là Annabelle (2014). Đây vừa là phần tiếp theo, vừa là bộ phim nhỏ trích từ The Conjuring 2013. Phim thành công với doanh thu hơn 200 triệu USD trong khi kinh phí chỉ 6,5 triệu USD. Bản prequel Annabelle: Creation được phát hành năm 2017 nhằm giải mã về nguồn cội của vật thể quỷ ám này.

Annabelle Comes Home chính thức trình làng vào 26/6.

Năm 2019, Annabelle trở lại trong phần 3 với tựa đề Annabelle Comes Home, đồng thời là phần phim thứ 7 trong vũ trụ The Conjuring. Không còn "tác oai tác quái" một mình, Annabelle đã triệu hồi cả "binh đoàn quỷ dữ", thoát khỏi chiếc tủ kính được gia đình thầy trừ tà Warren niêm phong trong căn phòng tập hợp những vật thể quỷ ám đáng sợ nhất được xây dựng trong vũ trụ The Conjuring.

Giống những phần phim trước, Annabelle Comes Home không bỏ qua dấu ấn vốn có của dòng phim kinh dị: những cảnh hù dọa. Ngay từ những phút đầu tiên, Annabelle đã khiến khán giả "lạnh sống lưng" với cảnh zoom cận mặt, tông xanh dương lạnh lẽo trên con đường trở về nhà của vợ chồng nhà Warren. Sắc nâu ấm áp dần tràn ngập khung hình khi cô con gái nhỏ Judy (Mckenna Grace) và bảo mẫu Mary Allen (Madison Iseman) xuất hiện. Đây là hai nhân vật trọng tâm trong phần thứ ba của loạt phim.

Cô bảo mẫu Mary Allen.

Vấn đề nảy sinh khi cô bạn thân Daniela (Katie Sarife) của bảo mẫu Mary Allen đến chơi, tìm cách đặt chân vào căn phòng quỷ ám của vợ chồng "thầy đồng" Ed và Lorraine Warren. Lợi dụng sự cả tin của cô bạn thân và Judy, Daniela đột nhập vào căn phòng chứa những vật dụng quỷ ám. Những linh hồn đã dẫn dắt Daniela tới khu vực cấm địa, giải phóng Annabelle, chạm tay vào những vật thể và khiến chúng đồng loạt "đội mồ sống dậy".

Sự tò mò của Daniela là căn nguyên cho mớ hỗn độn xảy ra tại nhà Warren.

Với cốt truyện hấp dẫn, người hâm mộ vũ trụ kinh dị The Conjuring mong đợi rất nhiều vào màn hợp sức chưa từng có tiền lệ của "binh đoàn quỷ ám". Song Annabelle Comes Home đã lãng quên yếu tố cốt lõi khiến một bộ phim để lại ấn tượng với người xem: nội dung xuyên suốt. Phim không hề thiếu những cảnh hù dọa nghẹt thở, biểu cảm kinh hãi đến ám ảnh của dàn diễn viên. Thế nhưng, câu chuyện lại chỉ chạm tới những điểm nhấn bên lề của cuộc chiến. Bộ phim chưa thực sự tận dụng hết tiềm năng của các vật thể quỷ ám, đặc biệt là nhân vật cốt lõi - Annabelle.

Trái với mong đợi, Annabelle có khá ít đất diễn trong dự án lần này.

Có lẽ, thời lượng 106 phút là không đủ cho cuộc chiến giữa binh đoàn quỷ ám và con người trong Annabelle Comes Home. Việc hình thành mối quan hệ giữa ba nhân vật chính, hay sự tò mò của Daniela với gia đình Warren đã chiếm phân nửa bộ phim. Cuộc đối đầu giữa con người và thế lực tà ác chẳng để lại được dấu ấn, khi cô bé Judy hoàn toàn có thể chế ngự những điều tà ác chỉ với một cây thánh giá, lời cầu nguyện và băng trừ tà của bố Ed. Mọi thứ dường như quá dễ dàng đối với một binh đoàn quỷ ám, những thứ đã khiến bố mẹ cô bé phải đấu tranh suốt thời gian qua.

Hàng loạt điều còn bỏ ngỏ trong Annabelle Comes Home. Mối liên quan giữa bảo mẫu Mary Allen và người trong hồ sơ điều tra mật nhà Warren, đứa trẻ xuất hiện trong cảnh đầu tiên khi cảnh sát chặn xe của vợ chồng Ed vẫn còn là dấu chấm hỏi, dự báo cho sự trở lại của vũ trụ điện ảnh The Conjuring trong phần phim tiếp theo. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhân vật Bob (Michael Cimino) - bạn trai của Mary Allen - quá khiên cưỡng, không tạo được dấu ấn dù đóng vai trò khá quan trọng trong Annebelle Comes Home.

Cách kết thúc của Annabelle Comes Home cũng khiến người xem hụt hẫng. Cái kết dành cho nhân vật "chủ mưu" Daniela quá đỗi... nhạt nhẽo, mọi thứ được đưa trở về đúng quỹ đạo trong vỏn vẹn 10 phút cuối phim. Vai trò của Ed và Lorraine trong đoạn kết hoàn toàn không được đề cập.

Bộ phim xoay quanh Judy thay vì vợ chồng Warren.

Tuy nhiên, Annabelle Comes Home cũng ghi điểm nhờ tính nhân văn, ý nghĩa về câu chuyện gia đình đối với cô bé Judy và Daniela. Judy bị bạn bè ở trường xa lánh vì nghề nghiệp của bố mẹ, còn Daniela lại có những khúc mắc luôn ám ảnh trong cô vì chuyện quá khứ. Phần phim này có lẽ cũng chỉ là sự khởi đầu cho việc phát triển nhân vật Judy Warren, khi cô bé có thể tiếp tục đi theo con đường "thầy đồng" giống bố mẹ mình.

Annabelle Comes Home đang được công chiếu trên toàn quốc.

'Annabelle Comes Home': Sự hội tụ của những thế lực ma ám kinh hoàng nhất

Hà My