'Avengers: Endgame' chỉ còn cách 'Avatar' 7 triệu USD

Cuối tuần vừa rồi, bom tấn siêu anh hùng thu thêm 2,8 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 2,78 tỷ USD. Bước nhảy này giúp Endgame tiến sát mốc kỷ lục của Avatar, chỉ còn cách bom tấn giả tưởng của đạo diễn James Cameron 7,2 triệu USD.

Mặc dù Endgame tiến đến mốc kỷ lục chậm hơn dự đoán nhưng dự kiến, nó sẽ đạt được mục tiêu vào cuối tuần này, hoặc muộn nhất là đầu tuần sau, phá kỷ lục trước khi phim ngừng chiếu tại tất cả rạp trên toàn cầu. Vì khoảng cách đến ngôi đầu bảng còn rất ngắn nên có thể, người hâm mộ Marvel sẽ lại đổ xô ra rạp khiến doanh thu của phim tăng nhanh hơn.

Spider-Man: Far From Home cũng đang thể hiện rất tốt tại phòng vé. Dù doanh thu giảm hơn 50% so với tuần phát hành đầu tiên, phim vẫn tiếp tục giữ danh hiệu ăn khách nhất trong tuần. Doanh thu toàn cầu hiện tại của Far From Home là 847 triệu USD. Dự kiến đây sẽ là bộ phim tiếp theo cán mốc 1 tỷ USD trong năm nay, sau Captain Marvel và Avengers: Endgame.

Spider-Man: Far From Home trailer Trailer Spider-Man: Far From Home.

Toy Story 4 vẫn đứng vị trí phim ăn khách thứ hai trong tuần với 20,6 triệu USD. Aladdin bị đánh bật khỏi top 5 sau tám tuần phát hành.

Ở Việt Nam, các bộ phim nước ngoài vẫn áp đảo tác phẩm trong nước. Tuần vừa rồi có 5 bộ phim mới nhưng ngôi đầu bảng vẫn thuộc về Spider-Man: Far From Home. Tổng doanh thu tại Việt Nam của phim đã đạt 92 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ hai là Lời nguyền con Đầm Bích: Ác quỷ trong gương với 4,29 tỷ. Theo Box Office Vietnam, nhu cầu "thưởng thức nỗi sợ" của khán giả Việt Nam rất cao nên các bộ phim kinh dị luôn được đón nhận nhiệt tình.

Ba vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Đội chống tham nhũng, Ký sinh trùng và Toy Story 4. Đại diện duy nhất của Việt Nam ra mắt tuần này có khởi đầu không tốt. Thật tuyệt vời khi ở bên em của B Trần và Harry Lu chỉ thu về 1,3 tỷ đồng, không chen chân được vào top 5. Phim cũng không tạo được hiệu ứng truyền thông nổi bật, ít được nhắc đến trên mạng xã hội.

Thúy Anh