Bản tái phát hành của 'Avengers: Endgame' gây thất vọng

Phát hành Avengers: Endgame là một trong những sự kiện lớn nhất của lịch sử điện ảnh. Phim nhận được những đánh giá tích cực từ người hâm mộ và giới phê bình, mở màn với 1,2 tỷ USD - con số kỷ lục trên toàn thế giới.

Cuối tuần trước, Marvel đã đưa Endgame trở lại phòng vé với phiên bản bổ sung thêm 6 phút, bao gồm đoạn phim tri ân cố họa sĩ Stan Lee, một lời nhắn từ đạo diễn Anthony Russo, một đoạn cắt trong Spider-Man: Far From Home chuẩn bị ra rạp và một cảnh phim bị xóa chưa được hoàn thiện kỹ xảo về nhân vật Hulk.

Những người hâm mộ cuồng nhiệt của Marvel đã đổ xô ra rạp xem lại. Sau gần một tuần, 6 phút bổ sung đã giúp Endgame kiếm thêm khoảng 16 triệu USD toàn cầu. Tuy nhiên, phản ứng chung của khán giả dường như không tích cực.

Nội dung phim không có thêm gì mới

Tổng doanh thu phòng vé hiện tại của Avatar (2,788 tỷ USD) đã bao gồm cả việc phát hành lại. Để đưa Avatar trở lại rạp, Cameron đã sử dụng những cảnh quay bị cắt, hoàn thiện CGI với chi phí 1 triệu USD/phút. Sau đó, lồng ghép 9 phút đoạn phim mới vào bản gốc để có tác phẩm tái phát hành hoàn chỉnh. Phiên bản mới quá dài nên phải cắt bớt phần credit cuối phim vì thời đó bản IMAX chỉ hỗ trợ tối đa 170 phút.

Trái ngược với điều này, Endgame chỉ thêm duy nhất một cảnh bị xóa chưa hoàn thiện vào cuối phim. Phân đoạn này cho thấy tiến sĩ Bruce Banner đã tìm ra cách hợp nhất trí tuệ của mình với cơ thể của người khổng lồ xanh, được biết đến với tên Professor Hulk. Hulk lao vào tòa nhà đang bốc cháy để giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong. Chi tiết này lý giải trong Endgame, Hulk bất ngờ trở thành thần tượng của các em nhỏ.

Đây đúng nghĩa là "đoạn phim bị cắt chưa hoàn thiện". Marvel đưa nguyên cảnh phim sơ sài này lên màn ảnh. Ngoại hình nhân vật Hulk không giống bình thường, thậm chí khi trò chuyện, miệng anh ta còn không chuyển động. Chiếc điện thoại Hulk nghe cũng chỉ là một khối hình chữ nhật màu xám.

Hulk nói chuyện điện thoại với khuôn miệng không cử động.

Đây không phải cảnh phim mà người hâm mộ muốn xem. Trong bản gốc, Endgame bị cắt mất một phân cảnh quan trọng của Iron Man. Sau khi búng tay tiêu diệt Thanos, ý thức của Iron Man được đưa đến Soul World (Thế giới Linh hồn). Tại đây, anh được gặp con gái Morgan Stark khi cô bé đã trưởng thành (Kinda Langford thủ vai). Đây mới thực sự là cảnh phim được mong chờ nhất khi có thông tin Marvel sẽ bổ sung những đoạn chưa từng xuất hiện. Nếu hãng phim đưa phân đoạn này vào, có lẽ phản ứng của khán giả tích cực hơn nhiều.

Cảnh 'nhá hàng' cho Spider-Man: Far From Home không có gì đặc biệt

Đây chỉ cảnh mở đầu phim dài khoảng 30 giây cho thấy Nick Fury và đặc vụ Maria Hill đến Mexico gặp Mysterio. Toàn bộ cảnh này không có gì bất ngờ vì đều đã xuất hiện trong trailer và các đoạn quảng cáo. Jon Watts - đạo diễn Spider-Man: Far From Home xác nhận, một số đoạn trong trailer như cảnh Spider Man hạ gục băng đảng tội phạm ở New York, khoe với cảnh sát rằng anh sẽ đi chơi châu Âu... đều không được đưa vào phim. Chúng chỉ được phát hành ở bản Blue-Ray dưới dạng một bộ phim ngắn có tên "Danh sách việc cần làm của Peter".

Phân đoạn này được đặt bối cảnh trước khi Peter đi đến châu Âu nên có thể không làm tiết lộ nội dung phim. Thay vì xem các đặc vụ S.H.I.E.L.D tìm thấy Mysterio, khán giả muốn thấy những phân đoạn vui nhộn của "chàng hàng xóm thân thiện" Peter Parker a.k.a Spider Man hơn.

Anh chàng "lắm lời" cũng không xuất hiện.

Câu chuyện doanh thu và ngôi vị 'phim ăn khách nhất thời đại'

Mục đích phát hành lại của Avengers: Endgame là chiếm ngôi vị phim ăn khách nhất của Avatar. Theo Screenrant, việc này hoàn toàn vô nghĩa. Vì nếu tính cả lạm phát, bộ phim thành công nhất mọi thời đại phải là Gone With The Wind (Cuốn theo chiều gió) với 3,8 tỷ USD. Cả Endgame và Avatar đều chưa đạt được thành tích như vậy.

Sự thật là sau thương vụ Disney mua lại Fox, thương hiệu Avatar giờ cũng thuộc về Nhà Chuột. Đạo diễn James Cameron đang thực hiện phần tiếp theo cho Avatar, dự kiến có thêm 4 phần nữa. Disney vẫn có thể quảng bá nó là "phần tiếp theo của bộ phim ăn khách nhất lịch sử" trước khi tác phẩm phát hành vào năm 2021.

Giang (Theo Screenrant)