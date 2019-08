Biên kịch Fast & Furious xác nhận sẽ 'đòi lại công lý' cho cái chết của Han Lue

Cuối tuần này, phần ngoại truyện Fast & Furious: Hobbs & Shaw sẽ chính thức công chiếu trên toàn cầu, chứng kiến Luke Hobbs (The Rock) và Deckard Shaw (Jason Statham) thành một đội. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề chưa được giải quyết từ những phần trước. Đó là cái kết của nhân vật Han Lue (Sung Kang) khiến khán giả chưa thỏa mãn.

Han Lue là một trong những nhân vật được yêu thích nhất thương hiệu Fast & Furious. Cái chết của anh do Deckard Shaw - phản diện trong các phần trước - gây ra. Dù trong The Fate of The Furious, Shaw đã chuộc lỗi bằng cách cứu con trai của Dominic nhưng với khán giả, anh ta vẫn là kẻ giết người. Khán giả cho rằng Shaw đang được hưởng vinh quang trên màn ảnh rộng, thậm chí còn có bộ phim riêng cùng Hobbs. Điều này không công bằng với một tên sát nhân. Người hâm mộ "đòi lại công lý" cho Han Lue suốt 2 năm qua bằng chiến dịch "Justice for Han".

Nhân vật Han Lue do Sung Kang thủ vai.

Sau khi Han qua đời, hầu như không còn ai nhắc đến tên anh. Tuy nhiên biên kịch Chris Morgan mới đây tiết lộ, "Justice for Han" (công lý cho Han) sắp trở thành hiện thực.

"Tôi thích ý tưởng 'Justice for Han'. Han là một nhân vật tôi ngưỡng mộ. Sung Kang (diễn viên thủ vai Han - PV) cũng là một người bạn tuyệt vời. Chúng tôi đã thảo luận về 'Justice for Han' suốt một thời gian dài. Tôi nghĩ khán giả nên biết rằng nó sắp trở thành hiện thực và có lẽ mọi người sẽ hài lòng.

Trong Hobbs & Shaw, ngay trước khi diễn ra trận chiến ở Samoa, Shaw đã nói với em gái mình: 'Anh cần phải sửa lỗi cho một vài điều anh đã làm'. Câu thoại đó anh ấy đang nói về Han. Cái chết của Han luôn trong tâm trí của Shaw và hành hạ anh ta", biên kịch Fast & Furious cho biết.

Biên kịch Fast & Furious xác nhận sẽ 'đòi lại công lý' cho cái chết của Han Lue Deckard Shaw châm lửa thiêu xác sau khi Han Lue gặp tai nạn.

Điều khán giả mong mỏi suốt nhiều năm qua sắp được thực hiện. Shaw cảm thấy hối hận vì gây ra cái chết cho Han và sẽ sửa đổi. Tuy nhiên, sửa đổi bằng cách nào, hiện vẫn là một ẩn số.

Trước đây đã có thông tin xác nhận rằng, nhân vật Han sẽ quay trở lại hoặc được nhắc đến trong phần 9, 10 của Fast & Furious. Han có thể xuất hiện trong những đoạn phim hồi tưởng hoặc thậm chí, Han vẫn còn sống. Hollywood có một "nguyên tắc ngầm": chưa nhìn thấy xác, chưa chắc đã chết. Điều này giúp các nhà làm phim nhiều phần có thể đưa nhân vật quay trở lại nếu cần thiết.

Trang CinemaBlend đặt ra giả thuyết, điều gì sẽ xảy ra nếu Han còn sống sau vụ tai nạn xe hơi? Anh ta sống ẩn mình ở đâu đó, chứng kiến những người bạn trở thành đồng đội với Deckard Shaw - kẻ đã hãm hại mình. Đứng trước nỗi đau này, Han trở thành kẻ phản diện cuối cùng kết thúc loạt phim.

Trước đó, Han từng được quay trở lại màn ảnh. Anh xuất hiện lần đầu trong The Fast and The Furious: Tokyo Drift (2006), chết ở cuối phim vì tai nạn xe hơi. Sau đó, hãng phim xây dựng Fast Five: Rio Heist (2011) và Fast & Furious 6 (2013), lấy bối cảnh trước khi Han chết để đưa nhân vật này trở lại.

Hobbs and Shaw trailer Trailer Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw khởi chiếu toàn quốc từ ngày 2/8.

Thúy Anh