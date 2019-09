'Black Panther 2' ra mắt vào mùa hè 2022

Tại sự kiện D23 Expo của Disney tổ chức tại Anaheim (California, Mỹ) cuồi tuần qua, đạo diễn Ryan Coogler đã công bố ngày phát hành phần phim riêng thứ hai của chiến binh Báo Đen. Bộ phim được ấn định ngày ra mắt là 6/5/2022. Nói về lịch trình sản xuất, đạo diễn cho biết: "Chúng tôi không vội vàng mà đang cố gắng làm tốt nhất có thể".

Chủ tịch Marvel Kevin Feige cho biết, Coogle đã đưa ra kế hoạch, hoàn thành vai phản diện và tiêu đề cho bộ phim, nhưng từ chối tiết lộ thêm bất kỳ thông tin sớm nào cho khán giả trước khi phim phát hành.

Black Panther 2 đang là dự án phim Marvel phải chờ đợi lâu nhất. Trước đó, hãng đã công bố ngày phát hành cho Thor: Love and Thunder là 5/11/2021 và một dự án phim khác chưa được tiết lộ sẽ ra mắt ngày 29/7/2022.

Ngoài ra, các phim Marvel khác sắp ra mắt bao gồm: Black Widow (1/5/2020), The Eternals (6/11/2020), Shang-chi and the Legend of the Ten Rings (12/2/2021) và Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7/5/2021).

Dàn diễn viên toàn người da màu của Black Panther.

Black Panther với Chadwick Boseman thủ vai chính đã mang lại thành công lớn cho hãng phim siêu anh hùng hồi tháng 2/2018. Tác phẩm thu về 1,3 tỷ USD trên toàn thế giới, trở thành phim Marvel có doanh thu cao thứ ba mọi thời đại, sau Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame. Bên cạnh đó, phim còn nhận được 7 đề cử Oscar 2019 và chiến thắng ở 3 hạng mục: Phục trang, Thiết kế sản xuất và Nhạc phim xuất sắc.

Tác phẩm đã làm nên lịch sử với dàn diễn viên gần như toàn người da màu, trong đó có Lupita Nyong'o, Michael B. Jordan, Letitia Wright...

Thúy Anh