Chi tiết 'mẩu bánh mì' cho thấy sự tinh tế của Marvel

*Bài viết tiết lộ nội dung phim "Spider-Man: Far From Home"

Bom tấn Spider-Man: Far From Home mới phát hành của Marvel khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong đó có việc Talos - lãnh đạo tộc người biến hình Skrull - giả mạo ông trùm Nick Fury từ đầu đến cuối phim. Khán giả hoang mang không biết mình đã bị đánh lừa từ bao giờ, liệu Fury xuất hiện trong các bộ phim trước có phải do Talos cải trang hay không?

Thực chất, bí mật này đã được hé lộ từ đầu phim qua một chi tiết rất nhỏ. Trong trailer, Fury nói với Peter Parker: "Beck is from Earth, just not ours" (Beck đến từ Trái đất khác chúng ta). Nhưng trong phim, câu thoại của Fury được sửa thành "Beck is from Earth, just not yours" (Beck đến từ Trái đất khác của cậu). Trong cuộc trò chuyện này, Talos đã giả dạng Nick Fury. Và anh ta là người ngoài hành tinh chứ không phải người Trái đất.

Marvel sửa câu thoại ở trailer khác trong phim để khán giả không đoán được nội dung trước khi ra rạp. Nhịp phim diễn ra nhanh, khán giả không thể ngay lập tức nhận ra sự thay đổi rất nhỏ đó nhưng nó khiến bộ phim trở nên logic hơn. Ngay cả chàng Nhện Peter Parker cũng không nhận ra sự cố "nhỡ miệng" này.

Lật lại bộ phim Captain Marvel phát hành đầu năm nay. Captain Marvel đã tra hỏi Nick Fury những bí mật riêng tư để kiểm tra xem ông có phải người Skrull giả dạng hay không. Theo đó, Fury tiết lộ mình không thể ăn một chiếc bánh sandwich bị cắt chéo.

Captain Marvel đang "tra khảo" Nick Fury.

Tuy nhiên trong Avengers: Age of Ultron (2015), phân cảnh tại nhà Hawkeye, chính tay Fury đã cắt chéo chiếc bánh sandwich trước khi ăn ngon lành. Khi chi tiết này được phát hiện, khán giả đặt ra 2 giả thuyết. Một là, Nick Fury đã bị người Skrull giết chết và giả dạng. Giả thuyết thứ hai, đơn giản đây chỉ là một lỗi nhỏ của Marvel. Bởi các bộ phim được thực hiện bởi các đạo diễn và biên kịch khác nhau nên khó tránh khỏi sơ suất.

Nick Fury chuẩn bị cắt chiếc bánh sandwich trong Avengers: Age of Ultron.

Cho đến khi Spider-Man: Far From Home phát hành, bộ phim đã "giải oan" cho Marvel. Đó không phải "hạt sạn" mà là chi tiết được đưa vào có chủ đích của hãng phim. Người Skrull đã biến thành Nick Fury, giúp Fury đảm nhiệm các công việc ở Trái đất trong khi anh ta thực hiện một nhiệm vụ khác ngoài vũ trụ.

Trong một cuộc phỏng vấn với ET hồi tháng 5, cặp đạo diễn, biên kịch của Captain Marvel đã úp mở về việc Nick Fury là người Skrull: "Có thể anh ta đã vượt qua được nỗi ám ảnh chiếc bánh mì cắt chéo. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp anh ta là Skrull".

Dựa theo chi tiết chiếc bánh mì, có thể suy đoán, thời điểm Fury và Talos bắt đầu đổi chỗ cho nhau khoảng từ năm 1995 đến 2015. Nghĩa là sau khi gặp Captain Marvel, người Skrull và trước khi diễn ra sự kiện Avengers: Age of Ultron.

Chủ tịch Marvel từng chia sẻ, họ thường chuẩn bị kế hoạch 5 năm, đồng thời có một "kế hoạch chung" dài hơn rất nhiều. Điều này giúp cho các bộ phim dù nhiều phần, nhiều sự kiện, nhân vật nhưng vẫn luôn thống nhất với nhau.

Thúy Anh