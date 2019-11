Chloe Grace Moretz: Bông hồng nở sớm của Hollywood

Chloe Grace Moretz sinh ra tại thành phố Atlanta, Mỹ. Khi Chloe lên 5, gia đình cô chuyển tới New York để anh trai Trevor theo đuổi nghiệp diễn. Nhưng chính Chloe mới là người gặt hái được thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Năm lên 6, cô bé được nhà sản xuất phim The Amityville Horror phát hiện và mời đóng cùng tài tử Ryan Reynolds. "Kể từ đó cứ thế mỗi năm tôi được mời đóng đều đặn hai tới ba phim", Chloe tâm sự nhẹ bẫng về con đường sự nghiệp mà biết bao người thèm khát. Năm 12 tuổi, cô có vai diễn đột phá trong hai bộ phim: Kick-Ass và Hugo. Neil Jordan, vị đạo diễn từng làm việc với cô, nhận xét: "Ở cái tuổi mà một cô bé chưa nên diễn xuất, Chloe đã là một nữ diễn viên quá tuyệt vời rồi".

Chloe Grace Moretz trong 'Kick-ass'.

Chloe Moretz từng được tạp chí Time đánh giá là 1 trong 25 gương mặt teen tiêu biểu có sức ảnh hưởng nhất năm 2014.

Chloe đánh bật nhiều gương mặt xuất sắc để được chọn vào các dự án phim như Neighbors 2, Brain on Fire, The Little Mermaid... Năm 2014, nữ diễn viên 17 tuổi đóng vai cô gái làng chơi bên cạnh nam tài tử Denzel Washington trong bộ phim The Equalizer. Dù chỉ là một vai phụ, Chloe Moretz đã thể hiện cho khán giả thấy sự gai góc, bất cần của nhân vật với diễn xuất của mình.

Chloe đóng vai cô gái làng chơi bên cạnh tài tử Denzel Washington.

Năm 2018, Chloe lần đầu thử sức với vai diễn đồng tính nữ trong The Miseducation Of Cameron Post. Phim nhận được đánh giá tích cực từ các nhà phê bình phim. Cô còn thủ vai cô gái hóa điên nơi học viện phù thủy ma quái trong Suspiria - bộ phim nhận nhiều lời khen tại Liên hoan phim Venice. Một vai chính nữa dành cho Chloe trong 2018 là bộ phim tâm lý kỳ bí Greta. Cô thủ vai một thiếu nữ trẻ vô tình rơi vào cái bẫy tinh vi của một góa phụ bí ẩn. Trong khi các diễn viên cùng tuổi phải chật vật để casting nhận vai thì Chloe Grace Moretz dường như bước trên con đường trải hoa hồng.

Mỹ nhân chuyên trị vai "khác người"

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp với mái tóc vàng, đôi mắt xanh lấp lánh nhưng Chloe Grace Moretz không gò bó mình vào những vai diễn kiểu "công chúa" tại Hollywood. Ngay khi mới 12 tuổi, Chloe chẳng ngại văng tục trên màn ảnh rộng trong Kick-Ass. Bộ phim khiến Hollywood bị sốc, vô số trang báo công kích bộ phim nhưng đồng thời cũng giúp Chloe Grace Moretz trở thành cái tên đáng nhớ trên màn ảnh. Trong Let Me In, Chloe vào vai một ma cà rồng nhí sống nhờ hút máu nhưng có tình bạn khó giải thích với cậu bé loài người. Trong Carrie - bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Stephen King, Chloe hóa thân thành một cô gái tuổi teen yếu đuối, bị bạn học bắt nạt, dồn nén đến mức trở thành ác quỷ, ám ảnh người xem.

Nét đẹp gợi cảm của Chloe Grace Moretz.

Sự nghiệp thành công nhưng gia đình không yên ấm

Cha của Chloe, một bác sĩ phẫu thuật, đã bỏ rơi mẹ con cô khi Chloe mới 12 tuổi. Cô chưa bao giờ tha thứ cho ông và chính tổn thương sau vụ ly hôn khiến cô gần gũi hơn với mẹ và 4 người anh trai. Anh trai Trevor đang trợ giúp Chloe trong vai trò đối tác sản xuất, Brandon là quản lý cho Chloe còn Colin là trợ lý. "Gia đình luôn giúp tôi sống đúng với chính mình. Mỗi khi tôi hẹn hò ai đó, tôi luôn tâm niệm gia đình là trên hết, sự nghiệp thứ hai rồi mới tới người đó. Xin lỗi nhưng đó là cách tôi sắp xếp cuộc sống của mình", Chloe chia sẻ trên tờ Guardian.

Brooklyn Beckham và Chloe Moretz thuở còn mặn nồng.

Mối tình giữa Chloe Grace Moretz và cậu cả nhà Beckham cũng gây chú ý tại Hollywood một thời gian dài. Suốt 4 năm tìm hiểu và yêu nhau, cặp đôi 9x đẹp nhất nhì Hollywood này luôn song hành tại các sự kiện và luôn nhắc về đối phương bằng lời lẽ ngọt ngào nhất. Gia đình Beckham cũng công khai ủng hộ cô "con dâu tương lai" tài sắc vẹn toàn này.

Tuy nhiên mối tình của hai nghệ sĩ sớm nở rồi sớm tàn. Kết quả là đôi tình nhân trẻ tuổi âm thầm chia tay không một lời tuyên bố hồi tháng 8 năm ngoái. Cuộc chia tay không làm ảnh hưởng đến người đẹp tóc vàng. Chloe Grace Moretz vẫn bận rộn với các dự án mới, ngày càng khẳng định vị trí sao trẻ được săn đón tại Hollywood.

Chi Chi