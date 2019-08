'Chuyện ngày xưa ở Hollywood' bùng nổ phòng vé Mỹ

Đúng dự đoán, cuối tuần vừa rồi, phim mới của đạo diễn Quentin Tarantino thành công tại thị trường nội địa. Chuyện ngày xưa ở Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood) thu về 40 triệu USD trong tuần phát hành đầu tiên, leo lên vị trí thứ hai tại phòng vé. Với thành tích này, bộ phim trở thành tác phẩm có mở màn thành công nhất của Tarantino. Khi được công chiếu trên toàn cầu trong thời gian tới, chắc chắn phim sẽ trở thành "hit phòng vé".

Phim lấy bối cảnh những năm 1960 khi ngôi sao truyền hình Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) và người đóng thế lâu năm của anh ta Cliff Booth (Brad Pitt) phải tìm lại chỗ đứng tại kinh đô điện ảnh đang có nhiều thay đổi. Phim tái hiện thời hoàng kim của Hollywood và vụ thảm sát kinh hoàng nhất thế kỷ 20 liên quan đến nữ minh tinh Sharon Tate.

Lặp lại thành tích của tuần phát hành đầu tiên, Vua sư tử (The Lion King) vẫn giữ vị trí đầu bảng với doanh thu 75 triệu USD. Đây là bản làm lại do đạo diễn Jon Favreau thực hiện dựa trên tác phẩm hoạt hình kinh điển cùng tên năm 1994. Phim được đánh giá có chất lượng kỹ xảo tuyệt vời, dàn diễn viên lồng tiếng thể hiện xuất sắc và âm nhạc trong phim chạm đến trái tim người xem.

Người Nhện xa nhà (Spider-Man: Far From Home) dừng chân ở vị trí thứ 3 sau gần một tháng phát hành. Cuối tuần trước, tác phẩm chính thức cán mốc 1 tỷ USD, trở thành bộ phim Người Nhện đầu tiên trong lịch sử làm được điều này.

Tại phòng vé Việt Nam, Vua sư tử tiếp tục khẳng đính sự bất bại khi bỏ xa doanh thu của các đối thủ khác. Cuối tuần trước, bộ phim thu được hơn 17 tỷ đồng, gấp gần 3 lần Điều ba mẹ không kể ở vị thứ thứ hai. Điều ba mẹ không kể là tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc, kể về cặp vợ chồng già bị bệnh mất trí nhớ. Sau 45 năm chung sống, họ chẳng nhớ nổi lần cuối mình thấy hạnh phúc là khi nào. Tuy nhiên, khi ký ức mất dần đi, tình yêu và mơ ước từng bị bỏ quên dần nhen nhóm lại.

Doanh thu top 10 phim tuần qua, theo Box Office Vietnam.

Người Nhện xa nhà đứng thứ 3, xếp trên Tìm chồng cho mẹ. Tìm chồng cho mẹ là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong top 5 nhưng lép vế nhiều so với những đối thủ quốc tế. Cuối cùng là Trận chiến ánh sáng (The Current War) với doanh thu 1,2 tỷ đồng. Bộ phim kể về cuộc đối đầu kinh điển của hai công ty điện lớn nhất nước Mỹ, có sự tham gia của các tên tuổi đang hot Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Michael Shannon...

Thúy Anh