'Chuyện ngày xưa ở Hollywood' được dự đoán bùng nổ rạp chiếu cuối tuần

Cuối tuần này, Chuyện ngày xưa ở Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood) sẽ ra mắt tại Mỹ. Trang ScreenRant dự đoán đây là phim có doanh thu mở màn lớn nhất từ trước đến nay của đạo diễn Quentin Tarantino. Theo Box Office Pro, tác phẩm sẽ kiếm được khoảng 40 triệu USD nội địa trong 3 ngày đầu tiên. Con số này cao hơn một chút so với phim Inglourious Basterds (Định mệnh, 2009), giúp Tarantino có tuần lễ mở màn thành công nhất trong sự nghiệp.

Mặc dù có thể không đánh bại được Vua sư tử trên bảng xếp hạng doanh thu tuần, nhưng phim sẽ giữ được phong độ tốt. Đây là một trong những ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar.

Dự đoán 'Chuyện ngày xưa ở Hollywood' là phim hay nhất của Quentin Tarantino Trailer phim Chuyện ngày xưa ở Hollywood.

Như các phim trước của Tarantino, Chuyện ngày xưa ở Hollywood được giới phê bình khen ngợi, giành chứng nhận Fresh và 88% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Tác phẩm từng được chiếu tại LHP Cannes 2019, nhận được 6 phút vỗ tay từ khán giả và giới truyền thông.

Quentin Tarantino là đạo diễn "quái kiệt" bậc nhất của Hollywood. Những bộ phim của Tarantino thường chứa đựng lời thoại ẩn ý và kết cấu bất ngờ khiến người xem nể phục. Tarantino đã 2 lần đoạt giải Oscar, được gắn tên trên đại lộ danh vọng. Đạo diễn sinh năm 1963 "chọn mặt gửi vàng" hai tài tử lừng danh Leonardo DiCaprio và Brad Pitt cho Chuyện ngày xưa ở Hollywood. Cả hai đều từng nhận tượng vàng Oscar cao quý và hàng trăm đề cử nghệ thuật nổi tiếng khác.

Đạo diễn Quentin Tarantino.

Brad Pitt (trái) và Leonardo DiCaprio.

Vị đạo diễn này từng tuyên bố sẽ chỉ làm 10 phim trong sự nghiệp. Chuyện ngày xưa ở Hollywood là bộ phim thứ chín. Tarantino đã mất 5 năm để viết kịch bản cho bộ phim này, tái hiện thời hoàng kim của Hollywood và vụ thảm sát kinh hoàng nhất thế kỷ 20.

Phim lấy bối cảnh năm 1969, theo chân hai ngôi sao truyền hình Rick Dalton (Leonardo DiCaprio đóng) và chàng diễn viên đóng thế Cliff Booth (Brad Pitt thủ vai). Cả hai được người hàng xóm - cũng là minh tinh nổi tiếng - Sharon Tate giúp đỡ để tìm lại chỗ đứng ở kinh đô điện ảnh. Phim có đề cập đến cái chết của Sharon Tate và băng nhóm sát nhân Manson.

Chuyện ngày xưa ở Hollywood ra mắt ngày 26/7 tại Mỹ. Dự kiến phát hành tại Việt Nam từ 16/8.

Thúy Anh