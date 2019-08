Dàn ác nhân 'sừng sỏ' của loạt phim 'Fast & Furious'

"Vũ trụ điện ảnh" Fast & Furious sắp trình làng phần ngoại truyện đầu tiên Fast & Furious: Hobbs & Shaw với sự kết hợp của "The Rock" Dwayne Johnson và "Người vận chuyển" Jason Statham.

Đi cùng các "anh hùng" chính nghĩa là loạt ác nhân mưu mô xảo quyệt mang trong mình hận thù cá nhân hay những toan tính thống lĩnh địa cầu. Dưới đây là những kẻ phản diện "khét tiếng" từng làm mưa làm gió trên đường đua Fast & Furious.

1. "Vua drift xe" Takashi (The Fast and the Furious: Tokyo Drift, 2006)

Takashi do Brian Lee thủ vai.

Trong The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006), nhân vật Takashi (hay còn được biết đến là "ông hoàng của những cú drift") do Brian Lee thủ vai, gây ấn tượng mạnh với khán giả thời bấy giờ bởi kỹ thuật dùng côn và phanh để trượt bánh xe sau nhưng vẫn giữ nguyên hướng di chuyển.

Không chỉ là con trai của tên trùm khủng bố mafia khét tiếng, hắn còn là kẻ thống trị trên các đường đua tại Tokyo. Với kỹ năng đua xe điêu luyện, Takashi đã khiến nhân vật chính Sean do Lucas Black thủ vai thua thảm bại ở lượt đấu đầu tiên.

2. Owen Shaw (Fast & Furious, 2013)

Owen Shaw là kẻ phản diện nguy hiểm nhất loạt phim.

Nhắc đến các nhân vật phản diện trong series Fast & Furious, không thể bỏ qua Owen Shaw trong Fast & Furious 6 (2013) do Luke Evans thủ vai. Owen Shaw từng làm việc ở lực lượng Đặc nhiệm Anh nhưng sau khi bị "tống cổ" khỏi đây, hắn thành lập đội ngũ lính đánh thuê tinh nhuệ với mục tiêu đánh cắp các bộ phận để tạo nên thiết bị Nightshade - có khả năng đánh sập điện của cả một quốc gia. Sau đó, hắn sẽ bán lại Nightshade cho kẻ nào trả giá cao nhất, ngay cả những tổ chức khủng bố.

Sự kết hợp giữa đầu óc nhạy bén, sự liều lĩnh cùng lối suy nghĩ "hòa bình thế giới chỉ là trò chơi trẻ con", nhân vật Owen Shaw được xây dựng để trở thành đối thủ xứng tầm gây nhiều khó khăn cho Dominic Toretto (Vin Diesel) cùng đồng đội.

3. Deckard Shaw (Furious 7, 2015)

Kẻ phản diện Deckard Shaw do Jason Statham thủ vai.

Từng xuất hiện ở Furious 7 (2015), kẻ phản diện Deckard Shaw do Jason Statham thủ vai chính là anh trai của Owen Shaw. Ở phần này, Deckard Shaw xuất hiện để phục thù cho em trai vì đã bị băng nhóm của Dominic Toretto (Vin Diesel) hạ gục ở phần trước. Hắn vạch kế hoạch trả thù từng người một khiến "gia đình" Dominic Toretto đảo điên.

Không chỉ là tên trùm khủng bố quốc tế, Deckard Shaw còn là cựu điệp viên MI6 đào ngũ được đánh giá là nhân vật mạnh nhất trong series Fast & Furious bởi khả năng đua xe thượng thừa, biệt tài sử dụng các loại vũ khí cùng khả năng đấu tay đôi bền bỉ. Có thể nói, gã là đối thủ ngang tài ngang sức dành cho cả đặc vụ Luke Hobbs và Dominic Toretto xuyên suốt bom tấn hành động này.

4. Black Superman (Hobbs & Shaw, 2019)

"Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh" Idris Elba trong vai phản diện Brixton.

Trong Fast & Furious: Hobbs & Shaw trình làng đầu tháng 8 tới, Brixton là kẻ phản diện tiếp theo ra mắt khán giả với diễn xuất của Idris Elba, "người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh" do tạp chí Perople bình chọn năm 2018.

Tự xưng danh là "Black Superman", Brixton được dự đoán là tên ác nhân có sức mạnh kinh khủng hơn bao giờ hết. Brixton không chỉ được trang bị vũ khí tối tân, hiện đại mà còn được nâng cấp "xịn xò" với cơ thể cải tiến gen. Với âm mưu "xóa sổ" một nửa dân số toàn cầu và quyết tâm giành lại siêu virus từ tay đặc vụ MI6 Hattie Shaw (Vanessa Kirby thủ vai), "cỗ máy chiến đấu hung bạo" Brixton được dự đoán là đối thủ đáng gờm mà bộ đôi "bất đắc dĩ" Hobbs và Shaw phải đối mặt.

Chi Chi