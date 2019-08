Dàn cameo cực xịn của 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw'

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trong video cảm ơn khán giả đăng tải trên Instagram ngày 3/8, diễn viên Dwayne "The Rock" Johnson tiết lộ khán giả sẽ phải bất ngờ bởi gương mặt khách mời của Hobbs & Shaw. Và không chỉ có một, dưới đây là 5 cameo góp mặt trong bộ phim.

Ryan Reynolds

Ryan Reynolds là khách mời đầu tiên xuất hiện trong Hobbs & Shaw. Anh vào vai Locke - một đặc vụ CIA, đồng nghiệp cũ của Hobbs (Dwayne Johnson). Locke xuất hiện tại quán ăn nơi Hobbs và con gái đang ăn sáng. Locke giải thích về sự xâm nhập của loại virus chết người tên "Bông tuyết" và chiêu mộ Hobbs tìm kiếm ống virus bị đánh cắp.

Locke gây cười cho khán giả khi cố gắng chứng minh tình bạn thân thiết với Hobbs trong khi Hobbs một mực phủ nhận. Locke cũng xuất hiện trong cảnh mid-credit để cảnh báo về virus mới còn nguy hiểm hơn loại cũ. Nhân vật này còn khá nhiều bí ẩn. Cuối phim, Locke một mình hạ gục dàn kẻ địch được trang bị vũ khí. Có vẻ như Locke không "ngây ngô" như vẻ ngoài. Anh ta sở hữu khả năng chiến đấu không kém hai nhân vật chính.

Ryan Reynolds quen mặt với khán giả vì 2 lần đóng vai Deadpool trong bộ phim cùng tên cũng do David Leitch đạo diễn. Tháng 11/2020, Reynolds và Dwayne Johnson sẽ tái hợp trong bộ phim Red Notice.

Rob Delaney

Rob Delaney vào vai đặc vụ Loeb, xuất hiện ngay sau Ryan Reynolds. Locke nhận nhiệm vụ gặp Hobbs, còn Loeb phải thuyết phục Shaw (Jason Statham) tham gia tìm kiếm loại virus chết người. Ban đầu, Shaw từ chối Loeb cho đến khi anh ta biết được em gái mình cũng liên quan đến vụ việc này.

Giống Locke, Loeb cũng là một vai diễn hài hước. Điểm chung của hai nhân vật này là đều bị đối tác "ghẻ lạnh". Trong khi Hobbs không coi Locke là bạn bè, Shaw còn chẳng thèm nhớ trong quá khứ từng cho Loeb no đòn.

Rob Delaney cũng từng tham gia phim Deadpool cùng Ryan Reynolds và đạo diễn David Leitch.

Kevin Hart

Danh hài Kevin Hart vào vai Cảnh sát Không quân Dinkley, chỉ xuất hiện trong hai phân cảnh. Trong quá khứ, Hart nhiều lần cộng tác với Dwayne Johnson trong các dự án điện ảnh nên không bất ngờ khi anh nhận được một vai khách mời trong phim của Johnson.

Khi Hobbs và Shaw đang có một cuộc tranh cãi gay gắt trên chuyến bay tới Moskva, Dinkley đột ngột xuất hiện ngay hàng ghế trước, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người. Để chứng minh đẳng cấp Cảnh sát Không quân, Dinkley khoe khoang về việc có thể cung cấp vũ khí hay bất cứ loại phương tiện, công nghệ nào mà Hobbs và Shaw cần. Cuối cùng, Dinkley đã thể hiện sự có ích của mình khi cho Hobbs và Shaw mượn chiếc máy bay để di chuyển tới điểm tấn công.

Kevin Hart từng đóng Jumanji cùng Dwayne Johnson.

Roman Reigns

Đô vật WWE Roman Reigns xuất hiện ở cuối phim trong vai Mateo - một trong những anh em tại quê nhà của Hobbs. Trong phim, Mateo không có bất kỳ lời thoại nào nhưng góp công trong trận chiến cuối cùng chống lại Brixton (Idris Elba) tại Samoa. Anh cũng được chiến đấu bên cạnh Hobbs trong một cảnh quay gần.

Giống Dwayne Johnson, Roman Reigns cũng là thành viên của tổ chức Đô vật nổi tiếng WWE. Ngoài đời, cả hai cùng có xuất thân từ quê hương Samoa - đảo quốc nằm giữa Thái Bình Dương. Thông qua Hobbs & Shaw, Johnson và Reigns có cơ hội tôn vinh nét đẹp của quê hương.

Helen Mirren

Helen Mirren vào vai Magdalene Shaw - mẹ của Hattie và Deckard Shaw. Đây là lần thứ hai Mirren đóng vai này, trước đó là trong The Fate of the Furious (2017). Trở lại trong Hobbs & Shaw, không rõ lý do vì sao bà ta phải ngồi tù. Dù bị tống giam, Magdalene vẫn bình tĩnh, ăn mặc sành điệu như đi nghỉ dưỡng. Chính bà là người nhắc nhở Shaw hãy làm lành với em gái Hattie.

Cuối phim, hai anh em Shaw cùng vào trại giam thăm mẹ và mang theo một chiếc bánh sinh nhật "trá hình", thực chất bên trong có vũ khí giúp Magdalene vượt ngục. Với truyền thống "lắm tài nhiều tật" của gia đình Shaw, chắc chắn Magdalene sẽ trốn thoát thành công và góp mặt trong phần tiếp theo.

