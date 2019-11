Dàn diễn viên nổi tiếng trong 'Maleficent 2'

Bên cạnh Angelina Jolie và dàn diễn viên gốc, bộ phim đã bổ sung thêm những diễn viên mới ấn tượng không kém.

Đã 5 năm kể từ khi Aurora được đánh thức khỏi lời nguyền ngủ vĩnh viễn. Nàng công chúa vẫn tiếp tục bị hoàng tử Phillip thu hút, khiến Maleficent khó chịu. Nàng bị giằng xé vì vừa phải làm mẹ tiên đỡ đầu hài lòng, vừa muốn ở bên cạnh chàng trai của cuộc đời.

Mới chỉ 21 tuổi nhưng Elle Fanning đã có 11 năm diễn xuất. Cô từng vào vai Daisy trong phim The Curious Case of Benjamin Button (2008). Sắp tới, Elle cũng góp mặt trong bộ phim tình cảm lãng mạn A Rainy Day in New York (Chuyện ngày mưa ở New York), ra mắt cùng ngày với Maleficent: Mistress of Evil.

Michelle Preiffer trong vai Nữ hoàng Ingrith