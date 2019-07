Dàn diễn viên trong phim siêu anh hùng Trung Quốc đầu tiên của Marvel gây bất ngờ

Marvel Studios vừa công bố những bước đầu tiên trong kỷ nguyên thứ 4 của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Tại San Diego Comic-Con 2019, hãng phim này thông báo hàng loạt thông tin về các dự án mới tiếp theo, trong đó có Shang-Chi - dự án về siêu anh hùng gốc Trung Quốc đầu tiên của Marvel.

Logo và thông tin chính thức của phim.

Shang-Chi có tên chính thức là Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Cái tên này gợi nhắc đến tổ chức khủng bố Ten Rings, từng xuất hiện trong bộ 3 phim Iron Man trước đây. Phim do đạo diễn Destin Daniel Cretton đảm nhận. Destin Daniel Cretton mới thực hiện một vài bộ phim tình cảm lãng mạn tuổi teen, chưa có kinh nghiệm với các bom tấn hành động.

Nam chính Shang-Chi được giao cho diễn viên người Canada gốc Trung Quốc Simu Liu. Simu Liu được chọn vào vai diễn này chỉ vài ngày trước khi thông tin chính thức được công bố. Theo những người có mặt tại sự kiện của San Diego Comic-Con, Simu Liu gửi video test của mình vào ngày 14/7 và chính thức được nhận vai ngày 16/7.

Simu Liu bị nhận xét có ngoại hình kém bắt mắt.

Việc Simu Liu được chọn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của khán giả. Nam diễn viên này nổi tiếng ở mảng phim truyền hình. Anh cũng là một diễn viên đóng thế chuyên nghiệp, có thế mạnh về hành động. Tuy nhiên, Simu Liu bị chê có ngoại hình kém bắt mắt, không bằng những ứng viên tin đồn trước đây như Bành Vu Yến hay Lâm Lộ Địch.

Gây bất ngờ nhất với dàn cast của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings là việc tài tử Lương Triều Vỹ đảm nhận vai phản diện Mandarin - kẻ đứng đầu tổ chức khủng bố Ten Rings. Marvel xác nhận Mandarin của Lương Triều Vỹ mới đúng là Mandarin thật sự trong truyện của Marvel, còn kẻ tự nhận là Mandarin, từng xuất hiện trong Iron Man 3 là giả mạo.

Lương Triều Vỹ gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel với vai phản diện.

Theo truyện tranh gốc, Mandarin sở hữu sức mạnh khủng khiếp, có thể điều khiển tự nhiên sau khi thu thập được 10 chiếc nhẫn cổ. Tài tử Lương Triều Vỹ có khả năng diễn xuất tốt, kinh nghiệm dày dạn trong các phim hành động võ thuật, được cho là thích hợp với vai diễn này.

Cái tên thứ ba được hé lộ của dàn cast Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings là Awkwafina, nữ diễn viên của Crazy Rich Asians và The Farewell. Chi tiết về nhân vật mà Awkwafina thể hiện vẫn được giữ kín.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dự kiến ra mắt vào ngày 12/2/2021.

Chi Chi